Пентагон объяснил переброску танков Abrams в Германию

Медведев назвал Польшу «бесконечно враждебным» России государством

Польша «грезит идеей» возрождения межгосударственной унии с Украиной и восстановления «недоделанной империи» – Речи Посполитой «от моря до моря», заявил зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Медведев в своем Telegram-канале опубликовал заметку о «создании Ляхоукраины».

«Не имея интеллектуальных сил для создания жизнеспособного образа будущего, Польша, подтверждая реноме «страны, опрокинутой в прошлое», черпает вдохновение из карт 400-летней давности, когда части нынешней Украины были в ее составе», – написал он, отметив, что «имперские галлюцинации» толкают Варшаву «в пучину тяжелых исторических ломок».

Польские элиты, отметил Медведев, спят и видят, как взять геополитический реванш у России, пересмотрев в том числе итоги Переяславской рады.

«В нынешних обстоятельствах оборзевшая Польша решила, что шанс поглотить остатки Украины может быть реализован сейчас, или никогда», – написал зампред СБ РФ, отметив, что никто из «галлюцинирующих польских маньяков» не задумывается о последствиях.

Польша, по словам Медведев, «не умеет быть империей», хотя и постоянно берется за это безнадежное для себя дело. И все-таки, по его мнению, у Польши есть пять-семь лет на «колонизацию» частей бывшей УССР, «получение орды бесправных рабов и создание транспортно-логистической базы». При этом в Германии и Франции, обратил внимание зампред Совета Безопасности России, «уже вовсю напрягаются из-за польских аппетитов». Автором же этого проекта, по словам Медведева, является Вашингтон, что «видно невооруженным взглядом».

При этом парадоксальным Медведев назвал то, что «недоделанная уродливая польско-украинская конфигурация» может оказаться выгодной России. «Вкусившая крови, как это уже бывало, Речь Бандеросполитая 2.0 может заняться историческим реваншизмом. Начнет терроризировать необоснованными претензиями «по праву памяти» своих соседей. Превратится в бешеную псину, кусающую в Европе всех подряд», – пишет он.

В пример Медведев привел репарационные претензии Польши в адрес Германии за ущерб, нанесенный в годы Второй мировой войны, который Варшава оценила в 1,5 трлн долларов. И это, как считает зампред СБ РФ, только начало.

Спустя время «Ляхоукраина», уверен Медведев, выкатит Берлину и Парижу непомерный ценник за «сдерживание России». Кроме того, ожидаемыми он считает требования отторжения в свою пользу от Германии новых территорий, как это уже происходит с землями Чехии. Тогда-то, продолжает Медведев, европейские лидеры спохватятся.

«Поляки спят и видят, что они снова крутые и что все ресурсы России брошены на сдерживание новой Речи Бандеросполитой. Только вот ляхи просчитались со своей idee fixe – на дворе не середина XVII века. А Польша – не ровня России и никогда ей не будет. Так уж Господь управил», – подчеркнул Медведев.

Польша, продолжил он, «с кусками Украины или без нее», является бесконечно враждебным для России образованием. «Наличие бандеровцев в Войске Польском погоды тоже не делает. И на точность применения «Сарматов», «Калибров» и «Цирконов» не влияет», – заключил Медведев.

Отметим, согласно прогнозу статистической службы ЕС Eurostat, к 2100 году население Польши сократится с нынешних 37,6 млн человек до 29,5 миллионов. Польша признана одним из лидеров по сокращению численности населения среди стран Евросоюза, и решить эту проблему, по мнению экспертов, Варшава сможет за счет украинцев.