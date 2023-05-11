Песков заявил о выполнении Россией функций посредника по Карабаху

Россия выполняет функции посредника по Карабаху, от сторон конфликта – Армении и Азербайджана – Москва ожидает сдержанности, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что контакты по этой теме продолжаются. Недавно президент Владимир Путин общался с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, который был в Москве по случаю празднования Дня Победы. Также диалог ведется и с Баку, передает РИА «Новости».



Песков подчеркнул, что Россия ожидает от сторон сдержанного подхода. Москва призывает не применять каких-либо действий, которые могли бы привести к росту напряженности.

Ранее Песков заявил, что для урегулирования конфликта в Карабахе нет никаких правовых основ, кроме трехсторонних договоренностей Москвы, Баку и Еревана.