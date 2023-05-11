ВС России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсоне

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11 мая, четверг  |  Последнее обновление — 11:05  |  vz.ru
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Где в России растут зарплаты быстрее всего

Дефицит кадров способствует росту зарплат в России Кирилл Кухмарь/ТАСС
Российский рынок труда переживает колоссальные изменения. Некоторые виды бизнеса столкнулись с трудностями, но для целых отраслей и санкции, и даже СВО принесли их сотрудникам значительное повышение зарплат. Какие специалисты, за какие деньги и почему востребованы в России прямо сейчас? Подробности...
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Россия упростила жизнь миллиону грузин

Россия решила снять санкции с Грузии ИТАР-ТАСС/ Зураб Джавахадзе
У решения Москвы отменить визы для граждан Грузии и восстановить авиасообщение нашлись противники в Тбилиси среди проамериканских сил. Но официальные грузинские власти приветствовали это решение. Какой будет новая страница российско-грузинских отношений? Подробности...
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«Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

Жорж Коваль времен работы в нелегальной разведке Экспозиция Музейно-выставочного центра им В.И. Клипеля
Советский разведчик, работавший изнутри Манхэттенского проекта и раздобывший для СССР секреты атомной программы США. Человек с первых страниц романа Солженицына. Скромный доцент МХТИ, посмертно удостоенный звания Героя России. Родился в Америке, приехал в СССР. День Победы – прекрасный повод вспомнить о жизни и подвиге Жоржа Коваля (1913–2006), агента ГРУ под оперативным псевдонимом «Дельмар». Подробности...
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Запад делает Зеленскому намек о самоубийстве

Зеленский не хочет никаких мирных переговоров, но Запад может его заставить IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE OFFICE/apaimages/ТАСС
«Я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней. Все, война окончена». Эту гипотетическую ситуацию озвучил глава евродипломатии Жозеп Боррель, но явно не в качестве реального предложения. Зачем же он это сделал – и как Запад начинает осознавать, что Зеленского все-таки придется принудить к переговорам? Подробности...
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Захар Прилепин пострадал за Русскую весну

Захар Прилепин смог выжить благодаря счастливой случайности sledcom.ru
В субботу в Нижегородской области был подорван автомобиль писателя Захара Прилепина, который получил переломы ног и сотрясение мозга. На месте происшествия погиб его охранник. По счастливой случайности не пострадала дочь Прилепина, которая вышла из машины. По горячим следам задержан первый подозреваемый. Кто может стоять за этим терактом и почему именно Прилепин был выбран для атаки? Подробности...
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В Голливуде устроили пролетарский протест против искусственного интеллекта

Глеб Кузнецов
Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
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Методика Орбели для допросов артиллеристов ВСУ

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
Поучителен состоявшийся 22 февраля 1946 года в Нюрнберге допрос свидетеля обвинения, директора Эрмитажа академика И. А. Орбели. Давая показания об артобстрелах Зимнего дворца немецкой артиллерией, он встретился с попыткой защиты размазать свидетеля. Подробности...

Приезд постсоветских лидеров на парад стал победой России

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
Почему 9 мая в Москву приехали руководители постсоветских стран? Причем не только приехали, а присутствовали во время достаточно жесткой антизападной речи Путина. И тем самым дали Западу понять, что ни к какой изоляции России они присоединяться не намерены. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
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Зачем Россия сняла санкции с Грузии

Пора порвать с Польшей

Обсуждение: 5 комментариев

Карл III доразвалит Британскую империю

Обсуждение: 9 комментариев
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В Москве прошел парад Победы

На Красной площади прошел военный парад в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В нем приняли участие более 10 тыс. человек и 125 единиц техники. Трансляция велась в том числе на крупноформатных цифровых экранах в режиме реального времени
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Карла III короновали в Вестминстерском аббатстве

Сменившийся впервые за 70 лет монарх Великобритании, Карл III, был коронован в Вестминстерском аббатстве в Лондоне во время торжественной церемонии, подготовка к которой велась несколько месяцев
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Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики с черными дырами

Телескоп Хаббл запечатлел взаимодействующие галактики, известные как AM 1214-255. Эти галактики интересны тем, что содержат активные галактические ядра. Чрезвычайная яркость ядер галактик вызвана движением материи в сверхмассивных черных дырах, располагающихся в центре каждой из них. Черная дыра является причиной повышенной интенсивности излучения, особенно в рентгеновском диапазоне. Из ядер таких галактик обычно вырывается релятивистская струя (джет). Отличительной чертой многих активных галактик является переменное (от нескольких дней до нескольких часов) рентгеновское излучение. Есть указания на то, что вращающаяся галактика становится активной периодически, то есть активность — это не свойство галактики, а ее состояние
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Как изменилось ваше отношение к Грузии за последнее время?
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Каким должен быть ответ России на атаку беспилотников ВСУ на Кремль?
  • Удары по центрам принятия решений

  • Удары по политическому и военному руководству Украины

  • Значимые успехи на фронте

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Вы когда-нибудь пользовались интернет-сервисами знакомств?
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    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Бастрыкин: ВСУ готовили нападение на Донбасс с выходом на границы России в марте 2022 года
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    Главная тема


    Киевский режим принуждают к переговорам с Россией

    гроза Abrams и Leopard


    Le Figaro: Россия применила танк «Армата» в ходе спецоперации на Украине

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    В Сети высмеяли перепутавшего «Кинжал» с обычной авиабомбой Кличко

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    Польша переименовала Калининград для пересмотра границ в Европе

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    Российские ЧВК окончательно допекли Францию

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    Украина создает «вторую Фукусиму» посреди Днепра

    летний отдых


    Россияне удивляют туроператоров своим выбором

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    Зерновая сделка становится прикрытием украинского терроризма

    повторение истории


    Игорь Мальцев: Если ты забыл про войну, история напомнит тебе прикладом

    две реальности


    Евдокия Шереметьева: Мы обречены бороться с бесконечной бучей

    визит соседей


    Геворг Мирзаян: Приезд постсоветских лидеров на парад стал победой России

    специальный репортаж


    «Выкрал атомную бомбу». Как Жорж Коваль вскрыл ядерные секреты Америки

    ВС России уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсоне

    11 мая 2023, 10:40

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ, расположенный в промышленной зоне Херсона, в ночь на четверг, сообщил представитель экстренных служб региона.

    Как сообщил источник ТАСС, минувшей ночью по складу с боеприпасами к РСЗО «Ольха», гаубицам 2А65 «Мста-Б», Д-30, расположенному в промышленной зоне Херсона, был нанесен артиллерийский удар .

    В результате были ликвидированы 18 бойцов ВСУ, 12 ранены, также  уничтожены семь единиц автомобильной техники.

    Ранее артиллерия ВС России уничтожила узел связи ВСУ в ДНР.

    Le Figaro: Россия применила танк «Армата» в ходе спецоперации на Украине
    		   
    10 мая 2023, 20:53
    Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Западные танки M1 Abrams и Leopard 2 не смогут оказать сопротивления российскому танку Т-14 «Армата» в случае боевых столкновений на Украине, заявил в Le Figaro обозреватель французского издания Шарль Лекурье.

    По словам Лекурье, о новом танке ВС России мало данных. Автор обзора напомнил мнение Международного института стратегических исследований о том, что Т-14 «Армата» станет основой в танковых войсках России, говорится в статье Le Figaro.

    При этом Лекурье отмечает, что Т-14 обладает рядом особенностей. В частности, экипаж из трех человек не размещается в башне, а находится в бронированной камере в передней части корпуса.

    Кроме того, он назвал «Армату» прорывом в сравнении с другой бронетехникой и заявил, что танк уже применили в ходе спецоперации.

    Также автор статьи назвал танк прорывом, если говорить о другой бронетехнике РФ. Лекурье напомнил, что данные танки на Украине уже применили для ведения огня по позициям ВСУ.

    Коментарии (26)
    Стало известно о массированных ударах по позициям ВСУ в Запорожской области
    		   
    10 мая 2023, 12:17
    Фото: Андрей Рубцов/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Российские военные наносят массированные артиллерийские и ракетные удары по позициям бойцов ВСУ на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    В своем Telegram-канале он написал, что на Запорожском фронте российские военные наносят массированные удары по украинским позициям, зафиксированы прилеты по опорникам нацистов, командным пунктам, расположениям, складам с оружием, боеприпасами и горюче-смазочным материалом.

    Ранее Рогов заявил, что Запорожская область остается приоритетом для нанесения основного удара в ходе возможного контрнаступления украинских националистов. Он сообщил также, что российские военные в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, создано несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

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    СМИ: Зеленский пойдет на переговоры с Россией, чтобы сохранить лицо
    The Hill: Зеленский, вероятно, готов предложить прекращение боевых действий ради сохранения лица
    		   
    10 мая 2023, 20:32
    Фото: Pool /Ukrainian Presidentia/Global Look Press
    Текст: Ольга Иванова

    У президента Украины не так много способов сохранить лицо на фоне происходящих событий, одним из вариантов для него остаются переговоры с Россией, считает автор сайта The Hill Джозеф Боско.

    Он указывает в статье, что одной из причин для переговоров может быть возможное посредничество Пекина, передает РИА «Новости».

    Боско отмечает, что Зеленский, вероятно, готов предложить «прекращение боевых действий ради сохранения лица, а это означает, что Россия сохранит за собой часть территории». При этом он отмечает, что «Крым, похоже, не подлежит обсуждению для обеих сторон».

    Также на решение украинского лидера влияет и неготовность президента США Джо Байдена снабжать Киев более современным наступательным оружием.

    Ранее в США объяснили, почему Украина не сможет ударить по Крыму.

    Коментарии (30)
    Российский боец сказал, сколько осталось до освобождения Артемовска
    Российский боец: До освобождения Артемовска осталось 742 метра
    		   
    11 мая 2023, 08:27
    Фото: РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Артемовск в ДНР практически освобожден, по прямой до въезда в город осталось около 740 метров, заявил российский боец.

    По словам бойца группы «Вагнер», зачищен квартал вблизи училища, российские военные вплотную подошли к последнему укрепленному району украинских военных в городе. Осталось пройти 742 метра по диагонали на дорогу – пересечение улиц Юбилейная и Леваневского, по которой ВСУ снабжают свой гарнизон, передает РИА «Новости».

    Боец отметил, что солдатам ВСУ пришлось отступить за улицу Чайковского, где украинское командование пытается выстроить линию обороны.

    Также он добавил, что украинские бойцы оказывают ожесточенное сопротивление и ведут интенсивный артиллерийский обстрел российских позиций.

    Ранее российское Министерство обороны рассказало о боях на северо-западной и западной окраинах Артемовска.

    Коментарии (18)
    Песков: За год СВО достигнуты определенные цели
    Пресс-секретарь президента РФ Песков: За год СВО достигнуты определенные цели

    10 мая 2023, 23:59

    Текст: Антон Никитин

    Определенные цели были достигнуты за год специальной военной операции (СВО), но продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, противника нужно отодвинуть на значительные расстояния, поэтому операция будет продолжаться, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Специальная военная операция продолжается. Это очень сложная операция, и, конечно, за год достигнуты определенные цели», – сказал представитель Кремля в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская в составе Боснии и Герцеговины), передает ТАСС.

    Он напомнил, что еще 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин говорил о необходимости в первую очередь обеспечить безопасность жителей Донбасса – тех людей, которые на протяжении долгих восьми лет фактически жили под бомбежками своей собственной страны, под теми бомбежками, которые предпочитали абсолютно не замечать на Западе.

    Представитель Кремля указал, что частично эту задачу удалось решить, но пока еще мы далеки от того, чтобы ее полностью выполнить, так как продолжаются обстрелы системами залпового огня, бомбардировки Донецка, других населенных пунктов, поэтому противника нужно отодвинуть на значительные расстояния и операция будет еще продолжаться.

    Тем не менее, добавил пресс-секретарь президента, «освобождены от неонацистов значительные территории в Донбассе», «на этих территориях состоялись референдумы, и люди, которые проживали на этих территориях, проголосовали за то, чтобы войти в состав России, это один из очень существенных и важных итогов».

    Он также отметил, что «удалось изрядно потрепать военную машину Украины», «с помощью высокоточных российских ракет удалось разрушить очень много военных производств, ликвидировать запасы вооружения». Песков напомнил, что «демилитаризация Украины тоже (помимо защиты Донбасса) была заявлена как очень важная цель СВО». Представитель Кремля заверил, что эта работа будет продолжаться.

    Песков согласился, что сопоставить военный потенциал Украины и России, конечно, очень сложно. Он подчеркнул, что русские «так медленно действуют», потому что не ведут войну. Представитель Кремля отметил, что вести войну означает полное уничтожение инфраструктуры, городов, чего Россия не делает, Россия пытается сохранять инфраструктуру и человеческие жизни.

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    После взрывов в пригороде Запорожья сдетонировали боеприпасы ВСУ
    Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: После взрывов в пригороде Запорожья сдетонировали боеприпасы ВСУ

    11 мая 2023, 02:43

    Текст: Антон Никитин

    В результате взрывов в ближайшем пригороде Запорожья, находящегося под контролем Киева, началась детонация боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

    Рогов сообщил в своем Telegram-канале, что взрывы, которые были слышны во временно оккупированном городе Запорожье, прозвучали в ближайшем пригороде областного центра. По имеющимся у него данным, в результате попадания начался пожар и детонация боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    Напомним, во вторник российские военные нанесли сосредоточенный удар высокоточным оружием по складам боеприпасов и пунктам временной дислокации резервов ВСУ.

    Коментарии (894)
    Беспилотник ВСУ обстрелял административное здание в Брянской области
    Губернатор Брянской области Богомаз: Беспилотник ВСУ обстрелял административное здание в городе Стародуб

    11 мая 2023, 01:57

    Текст: Антон Никитин

    Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелял административное здание в городе Стародуб Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

    Губернатор сообщил в своем Telegram-канале, что украинским беспилотником совершен обстрел административного здания в Стародубе. По имеющимся у него данным, пострадавших в результате атаки нет. Глава региона заверил, что на месте работают оперативные службы.

    Накануне утром на наливном пункте «Брянск» в Брянской области была предпринята попытка совершения теракта против системы нефтепроводов «Дружба». Днем ранее ВСУ обстреляли село Курковичи Стародубского муниципального округа Брянской области.

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    Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США
    Пентагон заявил о мобилизации оборонной промышленности США на фоне конфликта на Украине
    		   
    10 мая 2023, 12:02
    Фото: Xinhua/TASS
    Текст: Алина Власенко

    Вашингтон на фоне спецоперации на Украине активировал работу американского военно-промышленного комплекса, сообщил представитель Пентагона Джефф Юргенсен.

    В частности, эксперт в комментарии Financial Times заявил, что Пентагон мобилизовал оборонную промышленную базу «невиданным до этого десятилетиями образом».

    Кроме того, сообщил Юргенсен, в январе американское военное ведомство запустило программу, которая облегчает заключение контрактов в оборонной сфере для малого бизнеса, передает ТАСС.

    Тем временем бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Киев готов «делать все что угодно», чтобы вовлечь США в военный конфликт с Москвой.

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    На Украине опровергли слухи о гибели командующих ВСУ
    В Минобороны Украины опровергли слухи о гибели командующих ВСУ

    10 мая 2023, 19:07

    Текст: Кристина Цыцура

    Заместитель украинского министра обороны Анна Маляр заявила, что все командующие ВСУ живы, сообщения об их гибели она опровергла.

    По словам Маляр, сообщения о якобы ликвидации украинских командующих появлялись три раза за последние семь дней, написала она в Telegram-канале.

    Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщал, что сотрудник офиса Алексей Титаренко погиб в подконтрольной Киеву части ДНР, а в ряде СМИ Украины и России появлялись сообщения о ликвидации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

    Ранее глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сообщил, что Залужный не будет присутствовать на заседании комитета на уровне начальников генштабов. Причиной была названа «напряженная ситуация» в стране.

    Коментарии (2)
    Военкоры показали уничтоженную технику НАТО в одном из дворов Артемовска
    Военкоры показали разнообразную уничтоженную технику стран НАТО в одном из дворов Артемовска
    		   
    11 мая 2023, 09:39
    Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

    Военкоры показали снятое военным ВСУ видео уничтоженной техники из разных стран НАТО в одном из дворов Артемовска.

    Украинский военный снял, как всего лишь в одном дворе Артемовска находятся уничтоженные американский HMMWV (Humvee), канадский бронеавтомобиль Senator, там же найдена подбитая турецкая бронемашина BMC Kirpi.

    Он также снял БМП-2 и другую технику, которая не опознана, отмечают военкоры в Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что военкоры заметили особый знак на американских боевых машинах на Украине.

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    Российские бронепоезда отразили атаки украинских диверсантов
    Минобороны: Четыре российских бронепоезда успешно отразили атаки украинских диверсантов

    11 мая 2023, 09:03

    Текст: Алина Власенко

    Специальные бронированные поезда российских железнодорожных войск успешно отразили все атаки украинских диверсантов в зоне спецоперации, заявил начальник Главного управления Железнодорожных войск Минобороны генерал-лейтенант Олег Косенков.

    Он уточнил, что специальные поезда «Байкал», «Амур», «Волга» и «Енисей» сопровождают эшелоны с военными грузами и восстанавливают поврежденные участки железнодорожных путей. Косенков добавил, что спецпоезда также успешно отразили все нападения диверсионно-разведывательных групп ВСУ, передает ТАСС.

    В Минобороны добавили, что специальные бронепоезда вооружены зенитными установками ЗУ-23-2 и автоматическими гранатометами АГС-17. У них также есть средства радиоэлектронной борьбы и дроны для ведения разведки. Боевые расчеты поездов имеют штатное стрелковое оружие.

    Ранее сообщалось, что российские военные за сутки сбили самолет в Харьковской области и десять беспилотников ВСУ.

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    Бастрыкин: ВСУ готовили нападение на Донбасс с выходом на границы России в марте 2022 года
    Председатель СК Бастрыкин: ВСУ готовили нападение на Донбасс с выходом на границы России в марте 2022 года
    		   
    11 мая 2023, 10:37
    Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАС
    Текст: Александра Юдина

    В Москве есть документальные подтверждения подготовки киевским режимом нападения на Донбасс в марте 2022 года с выходом на российские границы, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

    По его словам, была проведена большая следственная работа на территориях Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, есть документальные подтверждения подготовки киевским режимом спецоперации по нападению на Донбасс с последующим выходом на российские границы в марте 2022 года, передает ТАСС.

    По информации Следственного комитета, были завербованы для участия в военных действиях в рядах ВСУ наемники из более 70 стран, в основном Европы и США.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова отмечала, что в настоящее время киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса.

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    Могилу погибшего под Артемовском бойца «Вагнера» разрушили в Приморье
    Могилу погибшего под Артемовском бойца «Вагнера» осквернили в Приморье в День Победы

    11 мая 2023, 09:47

    Текст: Алина Власенко

    Вандалы, разрушившие могилу участника спецоперации в городе Большой Камень Приморского края, ответят по закону, заявил представитель группы «Вагнер» во Владивостоке с позывным Марс.

    Он подтвердил, что в Большом Камне осквернили могилу бойца ЧВК «Вагнер», погибшего весной под Артемовском.

    Представитель группы уточнил, что в ситуации в настоящее время разбираются правоохранители, и добавил, что виновные ответят по закону, передает РИА «Новости».

    Ранее издание Deita.ru сообщило, что в День Победы, 9 мая, на могиле участника спецоперации на кладбище в Большом Камне Приморского края вандалы разрезали российский флаг и сломали крест. Известно, что погибший служил в группе «Вагнер».

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    В Сети высмеяли перепутавшего «Кинжал» с обычной авиабомбой Кличко
    Пользователи Сети высмеяли мэра Киева Кличко, который перепутал «Кинжал» с авиабомбой БетАБ-500ШП
    		   
    11 мая 2023, 10:43
    Текст: Алина Власенко

    Пользователи соцсетей высмеяли мэра украинской столицы Виталия Кличко, который представил немецким журналистам обломки якобы сбитой украинской ПВО ракеты «Кинжал». По словам экспертов, киевский градоначальник выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП.

    Корреспондент немецкой газеты Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал в Twitter видео с мэром Киева Виталием Кличко, который говорит о якобы сбитых Украиной обломках российских ракет. При этом один из образцов представлен как оболочка боевой части гиперзвуковой ракеты «Кинжал», пишет «Коммерсант».

    Однако в Сети усомнились в достоверности этой информации. Так, авторы Telegram-канала Милитарист предположили, что Кличко пал жертвой обмана со стороны украинских вооруженных сил и выдал за «Кинжал» бомбу БетАБ-500ШП.

    Военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Илья Крамник в своем Telegram также написал, что «показанный кусок головной части не принадлежит ни аэробаллистической ракете 9-С-7760 (авиационного ракетного комплекса Х-47М2 «Кинжал»), ни близкородственной ей 9М723 ни в одной из известных версий их оснащения».

    Издание Украина.ру в своем Telegram и вовсе высмеяло киевского градоначальника. «Масштаб – москальская выдумка! Арифметика – москальская лженаука! Моск (укр. – мозг) – МОСКальский орган!» – написали авторы канала.

    Напомним, первыми о сбитом «Кинжале» заявили украинские СМИ, но это заявление опроверг представитель воздушных сил ВСУ. Однако позже уже украинский министр обороны Алексей Резников заявил, что вооруженные силы Украины якобы сбили гиперзвуковую ракету. В Пентагоне также заявили, что украинские войска, используя ЗРК Patriot, якобы сбили российскую гиперзвуковую ракету «Кинжал».

    Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что Пентагон умышленно разгоняет фейк о сбитой ракете «Кинжал», пытаясь создать видимость сверхвысокой эффективности своих ЗРК.

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    Песков: Артемовск будет освобожден
    Пресс-секретарь президента РФ Песков выразил уверенность в перспективах освобождения Артемовска
    		   
    11 мая 2023, 00:45
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Антон Никитин

    В Кремле уверены в способности российских войск освободить Артемовск, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков выразил уверенность в интервью телеканалу ATV (Республика Сербская, энтитет Боснии и Герцеговины), что Артемовск будет освобожден. При этом он отметил, что тактика и стратегия – это прерогатива военных, однако все подразделения, задействованные в специальной военной операции, едины в своей цели, передает ТАСС.

    Представитель Кремля также констатировал, что в Артемовске ведутся очень тяжелые наступательные действия, это очень сильный укрепрайон, там сосредоточена огромная группировка Вооруженных сил Украины, которая постоянно получает подпитку, в том числе и иностранной техникой, иностранными боеприпасами.

    Накануне российское Министерство обороны рассказало о боях на северо-западной и западной окраинах Артемовска.

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