Политолог: Действующему губернатору Хакасии на выборах будет противостоять серьезный соперник

Политолог Баширов назвал сильные стороны депутата Сокола в качестве кандидата на пост главы Хакасии

Сергей Сокол – профессиональный управленец и достойный человек. Он недавно вернулся из зоны СВО, куда отправился добровольцем и успешно выполнял боевые задачи. Это серьезный соперник для действующего главы Хакасии Валентина Коновалова. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Марат Баширов. Ранее «Единая Россия» выдвинула Сергея Сокола на праймериз по выборам губернатора региона.

«Предвыборная кампания в Хакасии обещает стать одной из наиболее интересных во всей России. В этот раз действующему губернатору региона, Валентину Коновалову (КПРФ) будет противостоять крайне серьезный соперник – Сергей Сокол, который с 2021 года представляет данный субъект в Госдуме. Значительная часть региона с ним уже знакома», – сказал политолог, профессор ВШЭ Марат Баширов.

«Важно, что Сокол заручился поддержкой не только федеральной власти, но и финансово-производственных групп. Кроме того, у него колоссальный управленческий опыт. Он уже успел поработать в исполнительных органах власти, отметился на региональных постах», – отмечает эксперт.

«Фактически мы имеем готового губернатора, которого ничему не нужно учить. Еще одной отличительной чертой Сокола является участие в СВО, куда он отправился добровольцем и довольно успешно выполнял поставленные боевые задачи. Сегодня это дорогого стоит», – акцентирует собеседник.

«А вот работу действующего губернатора Хакасии сложно назвать выдающейся. За время нахождения у власти он так и не сумел встретиться с Владимиром Путиным. Глава региона как менеджер не дотягивает до нужного уровня», – подчеркивает политолог.

«У президента плотный график. И каждая личная беседа – это упорная работа со стороны администрации губернатора. Необходимо сформулировать инициативы, которые оказались бы достойными обсуждения на высшем уровне. Такие встречи обычно дают импульс развитию региона. Коновалов и его команда, судя по всему, ничего стоящего предложить не смогли», – заключил Баширов.

Ранее в Абакане состоялось заседание президиума регионального политического совета «Единой России», на котором был дан старт предварительному голосованию для определения кандидата от партии на предстоящих 10 сентября выборах главы Республики Хакасия.

Участниками предварительного голосования на пост высшего должностного лица субъекта после сдачи необходимых документов станут: депутат Госдумы РФ Сергей Сокол, сенатор Совета Федерации Александр Жуков и депутат Верховного Совета республики Денис Кабанов, говорится в сообщении на сайте ЕР.

Сокол, как секретарь регионального отделения «Единой России», в своем выступлении определил задачи партии на предстоящей в Хакасии многоуровневой избирательной кампании. «Хочу напомнить, что «Единая Россия» – партия президента, ключевая политическая сила страны, которая живет проблемами людей. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы одержать безоговорочную победу на выборах главы. Верховный Совет должен стать площадкой созидательного труда депутатов и разработки социально значимых законопроектов», – заявил Сокол.

Напомним, 52-летний Сокол награжден орденом Мужества, он полгода прослужил добровольцем в зоне специальной военной операции на передовой и командовал расчетом аэроразведки БАРС «Каскад». В конце сентября 2022 года Сокол написал заявление в адрес Минобороны и руководства ЕР с просьбой отправить его добровольцем в зону СВО и уже в октябре уехал в учебную часть на боевое слаживание. В январе он продлил контракт.



Ранее Сокол работал в органах исполнительной власти и в оборонной промышленности, занимал посты заместителя губернаторов Красноярского края и Иркутской области, возглавлял заксобрание Иркутской области. В 2020 году он стал депутатом Госдумы VII созыва, в 2021 году избрался депутатом Госдумы VIII созыва по Хакасии.