«Единая Россия» в Хакасии выдвинула Сергея Сокола на праймериз по выборам губернатора

В Абакане состоялось заседание президиума регионального политического совета «Единой России», на котором был дан старт предварительному голосованию для определения кандидата от партии на предстоящих 10 сентября выборах главы Республики Хакасия.

Участниками предварительного голосования на пост высшего должностного лица субъекта после сдачи необходимых документов станут: депутат Госдумы РФ Сергей Сокол, сенатор Совета Федерации Александр Жуков и депутат Верховного Совета республики Денис Кабанов, говорится в сообщении на сайте ЕР.

Кроме выборов главы субъекта в единый день голосования в муниципалитетах республики пройдут 22 избирательные кампании, в ходе которых будут выбраны десять глав сельских поселений и 39 депутатов представительных органов местного самоуправления.

Сокол, как секретарь регионального отделения «Единой России», в своем выступлении определил задачи партии на предстоящей в Хакасии многоуровневой избирательной кампании.

«Хочу напомнить, что «Единая Россия» – партия президента, ключевая политическая сила страны, которая живет проблемами людей. Мы должны приложить максимум усилий для того, чтобы одержать безоговорочную победу на выборах главы. Верховный Совет должен стать площадкой созидательного труда депутатов и разработки социально значимых законопроектов. После сентября нам предстоит большая работа по реализации стратегии социально-экономического развития республики», – заявил Сокол.

Решение о выдвижении кандидата на должность главы Хакасии по итогам предварительного голосования примет региональная партийная конференция ЕР, которая состоится в начале июня.