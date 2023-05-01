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В Сети заподозрили Зеленского в трусости после признания о пистолете
Пользователи Twitter заподозрили Зеленского в трусости после признания о пистолете
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Интернет-пользователи высмеяли заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что он всегда носит с собой пистолет.
Так, некоторые пользователи Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) назвали украинского лидера «трусливым поросенком», пишет канал «360».
Другой пользователь напомнил, что Зеленский – комик, который «просто играет роль».
Один из комментаторов назвал президента Украины «трусливым мошенником». По его словам, после признания Зеленского о пистолете о его трусости знает весь мир.
Также пользователи предположили, что у Зеленского есть двойник, «который везде с ним ходит».
Напомним, Зеленский заявил, что носит при себе пистолет на случай, если придется отстреливаться. Кроме того, он признался, что чувствует, как начинает терять рассудок.
Эксперт: В Павлограде после удара по складам ВСУ произошел «локальный апокалипсис»
Военный эксперт Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом
В результате российского удара по объектам вооруженных сил Украины на украинском железнодорожном узле Павлограда произошел «локальный апокалипсис», заявил военный эксперт Борис Рожин.
Рожин в своем Telegram-канале «Colonelcassad» сообщил, что были «вторичные детонации». Он предположил, что российские войска ударом «накрыли состав с техникой и боеприпасами». «В любом случае, отличная работа», – заявил Рожин.
Напомним, сообщалось, что под удары попали железнодорожная инфраструктура и склады с боекомплектами и ГСМ в украинском Павлограде, которые вооруженные силы Украины копили для контрнаступления.
Взрывы прогремели в городах Украины
В Киеве и Киевской области произошли взрывы
В Киеве и Киевской области, а также в других городах и регионах Украины произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.
Также, по данным украинских СМИ, взрывы прозвучали в Днепре (Днепропетровске) и в Сумской области, передает ТАСС.
Напомним, после мощных взрывов на украинском железнодорожном узле Павлограда в Днепропетровской области воздушная тревога была объявлена по всей Украине. Сообщалось о взрывах в Херсоне, который находится под контролем вооруженных сил Украины.
Россия нанесла удары по подготовленным для контрнаступления запасам ВСУ
Глава движения «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил об ударах российских войск по складам ВСУ в Днепропетровской области
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Российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде (Днепропетровская область), которые вооруженные силы Украины готовили для контрнаступления, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов со ссылкой на местных жителей сообщает в Telegram о «массовых прилетах» в Павлограде. Сообщается, что под удары попали «железнодорожная инфраструктура и склады с БК и ГСМ, которые боевики ВСУ накопили для контрнаступления».
Украинские СМИ сообщали о взрывах в Днепропетровской области Украины. В регионе была объявлена воздушная тревога. Позднее СМИ уточнили, что взрывы произошли в Павлограде, начался пожар, передает ТАСС.
Бывший министр информации ДНР Даниил Безсонов привел сообщения Telegram-каналов о том, что в Павлограде находятся «две станции, которые ВСУ используют для переправы своих ресурсов на фронт».
«В воздухе дымные следы ракет ВСУ со взорванного склада или эшелона», – приводит «Российская газета» сообщение военкоров в Telegram.
Напомним, западные СМИ считают, что «Украина не готова к контрнаступлению, но у нее нет другого выбора». Президент Чехии Петр Павел заявил, что нехватка снарядов является главной проблемой украинской армии.
Президент Чехии: Западные танки на Украине превращаются в складской товар
Нехватка снарядов является главной проблемой украинской армии, из-за этого предоставляемые Западом танки становятся складским товаром, заявил президент Чехии Петр Павел.
Он рассказал, что союзники передают Киеву хорошую технику, но минимальное количество боеприпасов к ней, передает РИА «Новости».
Павел подчеркнул, что танки из-за этого становятся складским товаром, а в этом нет особого смысла. По его словам, нехватка боеприпасов «не только ограничивает способность Украины эффективно защищаться, но и в какой-то степени ограничивает ее возможности проведения успешного контрнаступления».
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что союзники Украины пытаются решить вопрос с ремонтом и обслуживанием многочисленной западной техники. В мае в Польше открывается завод по ремонту немецких Leopard, но этого явно недостаточно. На Украине просят страны Запада отправлять механиков и техников поближе к полю боя, но желающих работать в зоне конфликта будет немного.
Ранее сообщалось, что Павел и его словацкий коллега Зузана Чапутова в пятницу приехали в Киев.
Военный аналитик: США поставили ВСУ в безвыходное положение
Военный аналитик Онуфриенко: В США провалы ВСУ расцениваются как личные неудачи Байдена
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Вашингтон вынужден давить на Владимира Зеленского в вопросе контрнаступления и перекладывать на президента Украины ответственность за потенциальный провал атаки, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее в западных СМИ сообщили, что украинская армия не готова к наступлению, однако выбора у нее нет.
«С военной точки зрения мы видим сомнительные попытки подготовить контрнаступление, о котором говорят почти пять месяцев. Судя по открытым данным, ВСУ не удалось собрать и половины того, что они хотели получить для полноценной атаки. Отдельный вопрос связан с западной авиацией, о которой украинские власти говорят постоянно, хотя сами самолеты им никто не обещал», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Положение Зеленского осложняет и накал страстей внутри так называемой украинской элиты, – продолжает собеседник. – Это клубок змей, в котором каждая группировка пытается доказать, что именно она должна находиться у власти. А так как сам Зеленский не обладает субъектностью, а все решения принимаются не в Киеве, у окружающих его политиков полно времени на внутреннюю грызню», – рассуждает он.
«Для американцев тут тоже есть проблема. Поскольку военные задачи для ВСУ ставятся в Вашингтоне, многие увязывают неудачи украинской армии с ошибками Белого дома. Но администрация Байдена пытается откреститься от этого. Если внимательно посмотреть на публикации западных СМИ, мы увидим, как пресса планомерно снимает ответственность с Байдена, Пентагона и Демпартии США за провалы ВСУ», – указывает эксперт.
«Расставляются и соответствующие акценты. В частности, мы видели заявления о том, что Штаты выступают против удержания Артемовска «любой ценой», а Зеленский якобы не прислушался к этим советам. То же самое говорили о Северодонецке и Лисичанске. «Бахмутскую мясорубку» тоже называют сугубо ошибкой президента Украины. Они же пишут о внутриполитических разборках на Банковой, будто бы там есть хоть один самостоятельный политик», – перечисляет аналитик.
«Я убежден, что Штаты прекрасно понимают, насколько серьезную ошибку допустили, глубоко погрязнув в украинском конфликте. Им не стоило в первых рядах рассказывать о том, что они готовы до последнего поддерживать Украину. Сейчас же выстроилась прямая аналогия – поражение ВСУ равнозначно поражению лично Байдена. Теперь они пытаются эту связь разорвать, и тем самым ВСУ оказываются в безвыходном положении», – заключил Онуфриенко.
Украине придется начать контрнаступление, несмотря на неготовность армии. Об этом ранее написал профессор Марк Галеотти в британской газете The Sunday Times. По данным эксперта, откладывать атаку больше нельзя по военным и политическим причинам. Отмечается, что ВСУ довольно активно осваивают переданные им 230 танков, а также 1550 бронемашин. Однако систем ПВО для наступления все еще не хватает, о чем ранее писала газета ВЗГЛЯД.
Вопреки очевидным проблемам, у Зеленского не осталось альтернативных вариантов. «У Украины нет иного выхода, кроме как перейти в наступление весной или летом. Ее лидеры загоняют себя в рамки. Зеленский умело вел отношения с Западом, но чтобы сохранить поддержку, он должен продемонстрировать то, что в Вашингтоне называют «окупаемостью инвестиций», – цитирует Галеотти «Русская служба BBC» (признана в России иностранным агентом).
Еще одна проблема, с которой сталкивается Зеленский, связана с внутриполитическим разногласием на Украине относительно перспектив конфликта. В пример Sunday Times приводит главу военной разведки Украины Кирилла Буданова (ответственного за серию терактов в России – прим. ВЗГЛЯД), который выступает против переговоров с Россией и рассчитывает на успех наступления, замечает «Коммерсант».
На этом фоне телеканал CNN, анализируя потенциал ВСУ, пишет: прорыв российских оборонительных линий станет для украинской армии огромным испытанием. Чиновники также признают, что ВСУ может не хватить фактора внезапности. Помимо этого, Россия сохраняет явное преимущество в воздухе, «и это может иметь решающее значение для замедления продвижения Украины».
Кроме того, обозреватель New York Times Майкл Швирц сообщил, что атака ВСУ вряд ли закончится «успехом», так как украинские солдаты измотаны после 14 месяцев непрекращающихся боев, к тому же у них сокращаются запасы оружия.
Ликвидирован «самый лучший зенитчик» ВСУ
Считавшийся «самым лучшим зенитчиком» ВСУ «Кельт» уничтожен огнем российской артиллерии
Огнем российской артиллерии уничтожен Андрей Линийчук с позывным «Кельт», который, по версии украинской пропаганды, был «самым лучшим зенитчиком – рекордсменом» вооруженных сил Украины, сообщают военкоры.
Лийничук был ликвидирован в воскресенье, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
По версии украинской пропаганды, Линийчук первым «успешно применил в бою» ПЗРК Starstreak. Утверждается, что он сбил «наибольшее количество воздушных объектов» среди украинских военных, в том числе якобы даже вертолет.
Смерть Лийничука подтвердили в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ.
Напомним, в апреле также был уничтожен украинский боевик Александр Станков, причастный к массовой гибели людей в результате поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.
Советник гендиректора Росэнергоатома объяснил столкновение ООН и МАГАТЭ
Советник гендиректора Росэнергоатома Карчаа заявил о недовольстве ООН требованием МАГАТЭ не атаковать Запорожскую АЭС
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Публичное требование гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси пресекать призывы к захвату Запорожской АЭС вызвало недовольство ООН, заявил советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа.
Карчаа именно с этим связывает недовольство ООН идеей о зоне безопасности вокруг станции. Карчаа назвал ООН организацией, которой не удалось урегулировать ни один конфликт, передает ТАСС.
По мнению Карчаа, в отличие от сотрудников ООН Гросси «пытается что-то сделать, не все получается, но все же». В Росэнергоатоме указали на «его динамику перемещения и усилия по челночной дипломатии».
Карчаа считает, что в ООН остались недовольны Гросси не из-за «недостаточности усилий», а из-за его «открытого и публичного заявления, что по атомной станции нельзя стрелять» и что «любые призывы к захвату станции должны жестко пресекаться». Как заявил Карчаа, в ООН должны были опровергнуть это заявление, поскольку «была задета профессиональная честь одного из их институтов».
Как утверждает Wall Street Journal, команда генсека ООН Антониу Гутерреша выступила против идеи МАГАТЭ о зоне защиты вокруг Запорожской АЭС.
Напомним, МИД России сообщил, что договоренность по созданию зоны безопасности на ЗАЭС была близка, но Киев заблокировал ее. В Кремле ситуацию вокруг Запорожской АЭС назвали тревожной. МАГАТЭ отказалось от идеи демилитаризованной зоны вокруг Запорожской АЭС.
Полковник рассказал, как Россия срывает наступление ВСУ
Полковник Кнутов: Россия срывает наступление Украины упреждающими ударами
Российские Вооруженные Силы, применяя авиацию, артиллерию и планирующие авиабомбы, наносят упреждающие удары, которые срывают наступление украинских националистов, заявил директор Музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов.
Кнутов в комментарии Ura.ru заявил, что у России есть все, чтобы достойно встретить украинское наступление, отбить его и самим двинуться вперед.
Российские удары нацелены на то, чтобы не позволить противнику сконцентрироваться, сосредоточить ресурсы для прорыва, подчеркнул он.
По словам Кнутова, упреждающие удары нужны, чтобы оттянуть начало наступления ВСУ и, возможно, сорвать его.
30 апреля сообщалось, что российские войска нанесли удары по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами и горюче-смазочными материалами в Павлограде (Днепропетровская область), которые вооруженные силы Украины готовили для контрнаступления.
Украинский депутат опозорился во время онлайн-заседания
Депутат Николаевского горсовета Береза решил поковыряться в носу во время онлайн-заседания
В ходе онлайн-заседания депутат украинского Николаевского горсовета Александр Береза, сидя прямо перед камерой, начал ковыряться в носу.
После того, как депутатов попросили включить камеры, Береза подключился к онлайн-заседанию с работающей камерой, но выключенным микрофоном. Он говорил с кем-то за кадром, морщился, постоянно тер ладонью лоб. Затем депутат, которого могли видеть все участвующие в заседании коллеги, начал ковыряться в носу. Запись конференции опубликована на официальном Youtube-канале заксобрания, передает РИА «Новости».
Напомним, украинских депутатов прежде уже ловили на неподобающем поведении.
В Киеве раскритиковали заявление Меркель о попытках предотвратить конфликт на Украине
Советник главы офиса Зеленского Подоляк раскритиковал заявление Меркель о попытках предотвратить конфликт на Украине
Если нельзя исправить ошибки прошлого, то не нужно оправдываться, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, комментируя слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о попытке предотвратить конфликт на Украине.
Обращаясь к Меркель, Подоляк в своем Twitter (соцсеть заблокирована в РФ) указал, что если вы не можете исправить ошибки прошлого, просто перестаньте оправдываться, передает РИА «Новости».
Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что все средства, которые были доступны, использовались для предотвращения военного конфликта на Украине.
В Индии разглядели «настоящее лицо правительства Украины»
Старший советник офиса министра информации Индии Гупта осудил твит минобороны Украины о взрывах в Севастополе
Опубликованный минобороны Украины твит о взрывах в Севастополе с карикатурой на индийскую богиню является нападением на индуистские взгляды по всему миру, заявил старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта.
Гупта пояснил, что «на пропагандистском плакате изобразили карикатуру на индийскую богиню Ма Кали». В твите минобороны Украины фото нефтебазы в Севастопольской бухте и столба дыма над ней после атаки беспилотников было размещено рядом с карикатурой на индийскую богиню смерти Кали в образе Мерлин Монро. Твит сопровождался комментарием: «Произведение искусства». Через некоторое время он был удален.
Гупта заявил в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что недавно Индию посетила замглавы МИД Украины, «прося поддержки у Индии». «За этой фальшивкой скрывается настоящее лицо правительства Украины», – приводит его слова РИА «Новости».
В субботу в Севастополе в районе Казачьей бухты в результате атаки украинских беспилотников загорелся резервуар с топливом.
Украинские власти призвали не публиковать фото и видео последствий удара в Павлограде
Власти украинского Павлограда (Днепропетровская область) призвали местных жителей не публиковать в Сети фотографии и видеозаписи последствий удара по объектам вооруженных сил Украины.
Напомним, удар, вероятно, был нанесен по железнодорожной инфраструктуре и складам с боекомплектами и ГСМ. Военный эксперт Борис Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом.
В Индии не исключили ухудшения отношений с Украиной после скандала с богиней Кали
Firstpost: Унижающая индусское божество украинская карикатура ставит вопрос об отношении Киева к Нью-Дели
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Опубликованный Минобороны Украины твит о взрывах в Севастополе с карикатурой на индийскую богиню Кали высмеивает веру миллиардов индусов и ставит вопрос о действительном отношении Киева к Нью-Дели, заявил индийский обозреватель Сримой Талукдар на новостном портале Firstpost.
Обозреватель пишет, что искаженное изображение богини было непристойным и явно индусофобским, а его размещение украинским Минобороны вызывает серьезные вопросы об отношении Украины к Индии, передает ТАСС.
Автор публикации задается вопросом, чего добивался режим Зеленского, публикуя твит, унижающий индусский символ веры. Талакдур считает, что неоднократно обвиняемый в нацизме киевский режим не задумывается о том, какую боль он причиняет чувствам индусов, публикуя карикатуру, оскорбляющую одну из самых почитаемых богинь индусского пантеона.
Также публицист напомнил, что Украина требует от Индии поддержать санкции против России, в то время, как поставила Пакистану вооружений на сумму 1,6 млрд долларов.
Ранее с осуждением карикатуры выступил старший советник офиса министра информации Индии Канчан Гупта. Он заявил, что опубликованный Минобороны Украины твит о взрывах в Севастополе с карикатурой на индийскую богиню является нападением на индуистские взгляды по всему миру.
Киев посоветовал украинцам «брать российский паспорт»
Уполномоченный Рады по правам человека Лубинец посоветовал украинцам «брать российский паспорт»
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, обращаясь к гражданам Украины, которые находятся на освобожденных Россией территориях, заявил, что им следует получить российский паспорт.
Лубинец сказал, что «посоветовал бы брать российский паспорт». По его словам, нужно «для себя принять решение выжить». При этом, как пояснил Лубинец, украинские власти в данный момент работают над проектом закона, который даст возможность украинцам позднее отказаться от российского гражданства, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Напомним, советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Крым якобы ждет «тяжелый период деоккупации». По его мнению, многие в Крыму должны быть наказаны за то, что сменили украинский паспорт.
Военкоры показали последствия удара по Павлограду
Российские военные корреспонденты сняли на видео последствия удара по транспортному узлу вооруженных сил Украины в Павлограде (Днепропетровская область).
Кадры опубликованы в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской весны».
Как сообщил председатель Днепропетровской областной государственной администрации Сергей Лысак, по области было выпущено семь ракет, часть из которых якобы удалось сбить украинской ПВО. Количество попаданий он не уточнил. При этом он заявил о повреждении промышленного предприятия в городе.
Ранее власти Павлограда призвали местных жителей не публиковать в Сети фотографии и видеозаписи последствий удара по объектам вооруженных сил Украины.
Военный эксперт Борис Рожин назвал последствия удара по ВСУ в Павлограде локальным апокалипсисом.