В Минобороны Украины рассказали о минировании границ с Россией В Киеве анонсировали скорое прибытие систем NASAMS, Iris-T и Patriot на Украину 9 апреля 2023, 18:56 Текст: Ольга Иванова

Системы противовоздушной обороны, которые Запад обещал Киеву, скоро прибудут в республику, сообщил советник командования Воздушных сил (ВС) украинских войск Юрий Игнат в эфире всеукраинского телемарафона. Он пояснил, что речь идет о системах NASAMS, Iris-T, а также Patriot и SAMP/T, передает РИА «Новости». Ранее в Пентагоне сообщили, что США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму 2,6 млрд долларов. В заявлении говорится, что в пакет помощи будут включены боеприпасы для ПРО Patriot, РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, а также боеприпасы для комплексов NASAMS и танков, а также средства борьбы с беспилотниками. Украинский журналист Гордон объяснил, почему его сыновья не пошли воевать Украинский журналист Гордон заявил, что его сыновья не пошли воевать, потому что не родились на Украине

Фото: кадр из видео

Текст: Вера Басилая

Украинский журналист Дмитрий Гордон (признан в России иностранным агентом) ответил на вопрос, почему его трое сыновей не воюют. По его словам, старший сын очень тяжело болен, «жить с таким заболеванием тяжело». Другие два сына рождены не на Украине и живут в Америке, оба учились в Англии, передает RT. Ранее Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского журналиста Дмитрия Гордона по делу о распространении фейков о Вооруженных силах России и созданию экстремистской организации. ВС России сорвали наступление ВСУ на запорожском направлении Глава Чечни Кадыров: Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление ВСУ на запорожском направлении 9 апреля 2023, 01:59 Текст: Антон Никитин

Батальон «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сорвал наступление Вооруженных сил Украины на запорожском направлении, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Глава Чечни сообщил в своем Telegram-канале, что военнослужащие батальона «Восток-Ахмат» Минобороны РФ сбили весь пыл украинских подразделений и натовских наемников, сорвав их наступление на российские позиции на Запорожском направлении. Кадыров рассказал, что под грамотным руководством дорогого брата, боевого офицера, заместителя командира – начальника штаба батальона «Восток-Ахмат» МО РФ Вахи Хамбулатова (Асхаб), хорошо поработали российские беспилотники, которые мастерски выявляли вражеские наступательные действия и оперативно корректировали удары минометов. По словам главы Чечни, минометчики накрывали укронатовскую пехоту так результативно, что напрочь отбили охоту наступать на позиции ВС России. Кадыров уточнил, что два танка и один натовский БМП уже никогда больше не повернут свои орудия в сторону российской территории, отвоевались. Глава Чечни подчеркнул, что личный состав батальона «Восток-Ахмат» своими четкими, слаженными действиями не дал ни малейшего шанса свершиться наступлению украинских бандформирований. Кадыров также рассказал, что ранее личный состав батальона пресек наступление укронацистов и натовских бандформирований на запорожском направлении, уничтожив до десяти единиц бронетехники и приличное количество живой силы противника. Глава Чечни подчеркнул, что в зоне ответственности батальона «Восток-Ахмат» МО РФ на Запорожском направлении обстановка под полным контролем российских подразделений. Накануне Кадыров объяснил, почему наступление ВСУ и натовских наемников будет России на руку. В тот же день командир батальона «Восток» ДНР Александр Ходаковский назвал главную задачу России во время контрнаступления ВСУ. Новости СМИ2 Украинский дипломат заявил об «ужасных» потерях ВСУ в ходе СВО Посол Украины в Британии Пристайко: Украинские вооруженные силы несут в ходе СВО «ужасные» потери 9 апреля 2023, 07:59 Текст: Антон Никитин

Киев до завершения военных действий не раскрывает данные о потерях вооруженных сил Украины (ВСУ), однако это будет «ужасное число», заявил посол Украины в Британии Вадим Пристайко. Дипломат заявил в интервью таблоиду Daily Express, что после завершения военных действий Киев признает потери, которые пока не раскрываются. При этом он выразил уверенность, что это будет ужасное число, передает РИА «Новости». По словам Пристайко, Киев готов продолжать конфликт «до последнего» украинца. Комментируя сообщения о подготовке бригад украинской «Гвардии наступления» общей численностью в 40 тыс. солдат, он заявил, что Киев мобилизовал 1 млн человек. Ранее подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что Украина уже потеряла подавляющую часть обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО, а мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения. Экс-разведчик США назвал примерное число погибших украинских военных Экс-разведчик США Риттер: Потери Украины среди военных превысили 300 тыс. погибшими 8 апреля 2023, 20:38 Текст: Вера Басилая

Потери среди украинских военных могут превышать 300 тыс. человек погибшими, Украина намеренно занижает данные, заявил экс-офицер американской разведки Скотт Риттер. Риттер считает, что Украина пытается занизить потери из-за того, что военная система там коррумпирована, передает ТАСС. Экс-разведчик заявил, что на встрече с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный допустил, что 257 тыс. человек погибли. Еще около 83 тыс. военнослужащих пропали, из которых, возможно, 60 тысяч также погибли. Ранее газета Politico сообщила, что ВСУ за время конфликта потеряли более 100 тыс. военных, многие из потерь происходят в Артемовске. Новости СМИ2 Трепова решила сотрудничать со следствием Обвиняемая в теракте в кафе Петербурга Дарья Трепова решила сотрудничать со следствием 8 апреля 2023, 21:11 Текст: Вера Басилая

Обвиняемая в теракте в кафе в Санкт-Петербурге, в результате которого пострадали более 40 человек и погиб военный корреспондент Максим Фомин (Владлен Татарский), Дарья Трепова сотрудничает со следствием, отрабатываются все версии, сообщили в правоохранительных органах. Источник сообщил, что все показания Треповой тщательно проверяются следственной и оперативной группами, также в настоящее время устанавливается весь круг предполагаемых сообщников обвиняемой и отрабатываются различные версии и мотивы теракта, передает ТАСС. Ранее суд арестовал Трепову на два месяца. СК предъявил обвинение Треповой по статье «Террористический акт». До этого СМИ сообщали, что Трепова якобы признавалась в получении статуэтки с бомбой в Москве от таксиста. Напомним, взрыв в кафе Петербурга произошел 2 апреля, во время теракта погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), пострадало более 40 человек. Российские военные сообщили о взятии опорного пункта ВСУ под Кременной Российские военные заявили о взятии украинского опорного пункта под Кременной 8 апреля 2023, 19:49 Текст: Вера Басилая

Бойцы Центрального военного округа и группировки «Отважные» взяли очередной опорный пункт ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе, единственный выживший украинский солдат сдался в плен, сообщил боец ВС России с позывным «Зенит». Боец рассказал, что опорный пункт ВСУ обнаружили с коптера, по его координатам ударила артиллерия, после чего была поставлена задача пункт взять, передает РИА «Новости». По его словам, группу захвата прикрывали снайперы, которые отработали наблюдателей. Одного военного ВСУ ликвидировали, когда подошли вплотную к опорнику, а единственный оставшийся в живых на опорном пункте украинский солдат, сдался в плен. Ранее военкоры показали работу миномета «Василек» в районе Кременной. Новости СМИ2 Боец ВС России рассказал о тактике украинских войск под Кременной Боец ВС России с позывным «Зенит»: Киев бросает на первую линию обороны под Кременной солдат теробороны 8 апреля 2023, 22:42 Текст: Антон Никитин

Киев формирует первую линию обороны на Кременском участке фронта в Донбассе из солдат территориальной обороны и бережет подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил боец с позывным «Зенит». По словам военного, на первой линии обороны с украинской стороны в основном стоит территориальная оборона, также на этом участке фронта замечены бойцы отдельной аэромобильной бригады, подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) они берегут, передает РИА «Новости». Ранее в субботу российские военные взяли очередной опорный пункт ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе. В США допустили исчезновение Украины как государства к концу 2023 года Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Украина может исчезнуть как государство к концу 2023 года

Фото: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Текст: Антон Никитин

Украинское государство может исчезнуть к концу 2023 года из-за ужасающей обстановки внутри страны и больших потерь, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью журналисту Стивену Гарднеру. Полковник Макгрегор выразил сомнение в том, что Украина будет существовать к концу 2023 года как национальное государство. Он подчеркнул, что обстановка в стране ужасающая, как и потери украинских военных. Бывший советник главы Пентагона выразил уверенность, что западные СМИ постоянно вводят в заблуждение общественность и скрывают реальное положение дел на Украине. По словам Макгрегора, все кончится тем, что на очередной телефонный звонок из США в Киеве больше никто не ответит, передает РИА «Новости». Накануне заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев объяснил, почему Украина исчезнет. Новости СМИ2 Глава ВВС Украины раскрыл слабые места ВСУ Глава ВВС Украины назвал проблемы Киева на фоне просьб о поставках истребителей F-16 8 апреля 2023, 21:22 Текст: Вера Басилая

Киеву не удается решить проблемы без поставок F-16, поскольку российская авиация количественно и технологически превосходит украинскую, заявил командующий ВВС Украины Николай Олещук. По его словам, Украина эксплуатирует самолеты 40-летней давности, запасы деталей к которым истощаются, а у союзников их и вовсе нет, кроме того, Россия контролирует Черное море, передает ФАН. Олещук считает, что F-16 могли бы выполнять функции ПВО, у них есть ракеты класса «воздух-воздух» с дальностью до 180 км, а также они сделаны под противокорабельные снаряды. Ранее украинский майор Вадим Ворошилов заявил, что радары на российских современных самолетах «примерно в четыре раза лучше», чем на украинских, а российские ракеты значительно лучше, чем «старые советские», которые есть у Украины. Напомним, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ранее говорил о необходимости поставок истребителей стране, но президент США Джо Байден исключил передачу Киеву F-16. В США предрекли поражение Украины даже при успехе наступления ВСУ Подполковник армии США Дэвис: Даже при успехе наступления ВСУ израсходуют последние силы и Украину ждет поражение 9 апреля 2023, 02:57 Текст: Антон Никитин

В случае успешного наступления ВСУ Киев израсходует последние оставшиеся силы и Украину ждет поражение, выразил мнение подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в своей статье для издания 19FortyFive. В своей статье эксперт напомнил, что, как недавно сообщала Washington Post, Украина уже потеряла подавляющую часть той обученной и укомплектованной армии, созданной до февраля 2022 года при поддержке НАТО. В связи с этим бывший американский военный выразил уверенность, что в ходе наступления Украина израсходует последние оставшиеся силы для ведения боевых действий. Он также отметил, что мобилизационные резервы Украины уже на грани полного истощения, в то время как у России в запасе имеются миллионы человек, которые не будут иметь проблем со снабжением благодаря мощному и растущему производству оружия и боеприпасов, передает РИА «Новости». Напомним, в среду глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Украина закончила подготовку к контрнаступлению на запорожском фронте. Новости СМИ2 Песков назвал Минские соглашения игрой в наперстки c Россией Песков: Минские соглашения были игрой в наперстки, Россию обманывали

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Текст: Валентина Григоренко

Минские соглашения были игрой в наперстки с Россией, и этот обман во многом развязал киевскому режиму руки на то, чтобы устраивать у себя «в стране бойню русских», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Нас обманывали. И это усугубило ситуацию, это сподвигнуло во многом киевский режим, развязало им руки на то, чтобы устраивать у себя в стране бойню русских, и это приблизило специальную военную операцию», – сказал Песков в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин», передает РИА «Новости». Ранее бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил, что заключенные руководителями России, Франции, Германии и Украины Минские соглашения позволили Киеву нарастить военную мощь. Напомним, экс-канцлер Германии Ангела Меркель открыто подтвердила, что подписание Минских соглашений стало попыткой «дать Украине время», чтобы сделать страну сильнее. После Меркель об этом же заявил Олланд. Бывший президент Украины Петр Порошенко также признал, что Украина согласилась на Минские соглашения только с целью выиграть время и накопить силы. Захарова прокомментировала планы Зеленского посетить Германию Захарова о планах Зеленского посетить Германию: К своим потянулся 9 апреля 2023, 12:52 Текст: Валентина Григоренко

Владимир Зеленский «потянулся к своим», так прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова публикации немецких СМИ о возможности визита президента Украины в Германию. Захарова в своем Telegram-канале написала, что Зеленский «к своим потянулся». По ее мнению, будут очередные фотографии века: «немцы награждают не(о)нациста Зеленского за братоубийственную бойню, отмену всего русского, снос памятников победителям Третьего рейха, героизацию нацистских коллаборационистов, изничтожение православия, реализацию тысячелетнего «дранга» – освобождение «жизненного пространства» на Востоке». Дипломат добавила, что у них не получилось 80 лет назад реализовать план «Ost», так как тогда «помешали советские солдаты, погасившие печи аушвицев». «Теперь они внесли коррективы, ставят более амбициозные задачи. Вместе строят новую Европу – не «Judenfrei», а «Russenfrei». А в это понятие входят все национальности многонациональной России. Вот и сыплются на главного подрядчика кровавые награды заказчиков: польский орден Белого орла, премия Карла Великого», – добавила Захарова. Ранее Bild am Sonntag сообщила, что Владимир Зеленский в мае может лично посетить Германию впервые с начала военной операции России на Украине. Новости СМИ2 Российские военные уничтожили под Купянском две группы диверсантов ВСУ Минобороны: Российские военные вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы ВСУ 9 апреля 2023, 07:40 Текст: Антон Никитин

Российские военнослужащие вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы противника, сорвали три попытки вооруженных сил Украины (ВСУ) провести ротацию подразделений на передовой, сообщил начальник пресс-центра группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский. Зыбинский рассказал, что российские военнослужащие группировки войск «Запад» в течение дня вскрыли и уничтожили на Купянском направлении две диверсионно-разведывательные группы противника из состава 14-й отдельной механизированной бригады и 103-й отдельной бригады территориальной обороны, а также огнем артиллерии сорвали три попытки провести ротацию подразделений вооруженных сил Украины на передовых позициях в районе населенных пунктов Тимковка, Котляровка, Масютовка, передает РИА «Новости». Кроме того, по словам Зыбинского, расчеты зенитно-ракетных комплексов «Бук» и «Тор» уничтожили районе населенных пунктов Владимировка, Стельмаховка и Ольшана четыре беспилотника врага: «Фурия», «Валькирия», «Эльф», «Лелека-100». Помимо этого, в ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Волчанские Хутора расчет буксируемой гаубицы 2А65 «Мста-Б» под командованием рядового Александра Красюка уничтожил орудие противника Д-30, добавил Зыбинский. Накануне в Минобороны сообщали, что российские войска за сутки уничтожили около 600 украинских военных. Власти Борислава заперли храм УПЦ из-за отказа прихожан перейти в ПЦУ Глава Львовской обладминистрации Козицкий: Власти заперли храм УПЦ в Бориславе после отказа прихожан перейти в ПЦУ 9 апреля 2023, 04:59 Текст: Антон Никитин

Власти заперли двери храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в городе Бориславе Львовской области после отказа прихожан перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), сообщил глава Львовской областной администрации Максим Козицкий. Глава Львовской обладминистрации Козицкий сообщил в своем Telegram-канале, что в субботу духовенству и прихожанам храма Покрова Пресвятой Богородицы МП (Московского патриархата – так называют УПЦ ее противники на Украине) в Бориславе предложили перейти в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ), однако часть прихожан отказалась, после чего храм решили «временно опечатать». По его словам, 9 апреля, в Вербное воскресенье, раскольническая УПЦ намерена провести первое богослужение, которое пройдет не внутри храма Покрова Пресвятой Богородицы, а на его дворе. Глава Львовской области добавил, что в мае прошлого года Бориславский городской совет запретил деятельность канонической УПЦ в городе, передает ТАСС. Напомним, в четверг мэр Львова Андрей Садовый после захвата храмов заявил о завершении истории Украинской православной церкви (УПЦ) в городе. Новости СМИ2 ВС России за сутки уничтожили более 420 украинских военных

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Валентина Григоренко

Российская армия на Донецком направлении уничтожила более 250 украинских военных, всего за сутки ВСУ потеряли около более 420 украинских бойцов, сообщили в Минобороны России. В Telegram-канале ведомства говорится, что на Купянском направлении уничтожены подразделения ВСУ в Харьковской области и ЛНР. Кроме того, в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовское ЛНР пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Отмечается, что за сутки на Купянском направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также два автомобиля. В Минобороны добавили, что на Краснолиманском направлении нанесесли поражение подразделениям ВСУ в ЛНР и ДНР. До 55 украинских военных уничтожено, боевая бронированная машина, автомобиль, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20, отметили в пресс-службе. Как указали в ведомстве, на Донецком направлении за прошлые сутки уничтожено более 250 украинских бойцов, одни танк, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-20. На Южно-Донецком и Запорожском направлениях нанесено поражение подразделениям ВСУ в ДНР. Также пресечена деятельность двух украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщили в Минобороны. «За сутки потери противника на данных направлениях составили до 20-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30», – говорится в сообщении. В Минобороны заявили, что на Херсонском направлении ВС РФ уничтожили до 60 украинских военных, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, самоходные артиллерийские установки «Акация» и «Гвоздика», а также пушка «Гиацинт-Б». Кроме того, в ведомстве добавили, что в Харьковской области поражен передовой командный пункт оперативной группировки украинских войск «Харьков». В районах населенных пунктов Орехов Запорожской области и Угледар ДНР уничтожены склады ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны и 72-й механизированной бригады ВСУ. Также было перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч», одна оперативно-тактическая ракета «Гром-2», и уничтожены 14 украинских беспилотных летательных аппаратов в ДНР и ЛНР, уточнили в ведомстве. Ранее Минобороны сообщило, что российские военные высокоточным ракетным ударом уничтожили в районе Запорожья хранилище топлива для украинской группировки войск в Донбассе.