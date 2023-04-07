Рогов: Высокая активность диверсантов ВСУ говорит о близости наступления в Запорожье

Возросшая активность украинских диверсантов на Запорожском направлении говорит о готовности Вооруженных сил Украины (ВСУ) к контрнаступлению в этом регионе, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, заметна активизация диверсионных групп в Васильевском и Пологовском районах Запорожской области, что говорит о том, что наступление близко, ВСУ кидают свою агентуру, специалистов, чтобы совершить как можно больше диверсий перед тем, как начнется активная фаза боевых действий, передает ТАСС.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вооруженные силы Украины могут перейти в наступление уже в ближайшие недели. По данным Reuters, Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления.