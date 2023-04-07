RMF FM: В Польше начали осквернять памятники Иоанну Павлу II после фильма о сокрытии педофилии

Памятники папе Римскому Иоанну Павлу II начали осквернять в Польше после выхода скандального фильма о сокрытии педофилии в католической церкви, сообщает радиостанция RMF FM.

Недавно телеканал TVN24 продемонстрировал документальный фильм, из выводов авторов которого следует, что Краковский митрополит кардинал Кароль Войтыла, впоследствии папа Римский Иоанн Павел II, знал о случаях педофилии среди подчиненных ему священнослужителей.

Как сообщает RMF FM, полицейские задержали мужчину, который подозревается в том, что он облил краской памятник Иоанну Павлу II, стоящий перед архикафедральной базиликой в Лодзи, передает РИА «Новости». Отмечается, что руки фигуры понтифика были выкрашены красной краской, лицо – желтой, на гранитном пьедестале появилась надпись maxima culpa (с латинского «наибольшая вина»), отсылающая к названию книги Экке Овербека «Maxima culpa – Иоанн Павел II знал».

Несколько дней назад был облит красной краской другой памятник Иоанну Павлу II, установленный в польской Сталевой-Воле. Выявить виновного пока не удалось.

Ранее неизвестные в городе Дрогобыч Львовской области Украины попытались распилить на металлолом памятник папе Иоанну Павлу II.