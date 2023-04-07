Минкультуры Ставрополья решило рассмотреть обращения об отмене концертов Басты

Историк: Россия в ходе СВО вновь отстаивает свободу Крыма

Историк Макушин провел параллели между СВО и советской операцией по освобождению Крыма от нацистов

Россия в рамках СВО защищает Крым от нацистов, воюя против объединенного Запада. То же самое происходило и во время Великой Отечественной войны, сказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Макушин. 79 лет назад началась Крымская операция СССР против гитлеровских войск.

«8 апреля 1944 года началась Крымская стратегическая наступательная операция, то бишь – окончательное освобождение полуострова от гитлеровских войск. Операции предшествовали долги и кровопролитные бои», – напомнил член Российского военно-исторического общества Александр Макушин.

«Немецкое командование изначально прекрасно понимало: владея Крымом, они будут держать под контролем весь Черноморский бассейн. Собственно, тут прямые параллели с современностью. Переворот и конфликт на Украине в 2014 году начались из-за того, что украинские политики при непосредственном участии Вашингтона захотели разместить в Крыму военные базы нашего стратегического противника – НАТО», – отметил он.

«Тогда СССР противостоял не только Германии, но всей объединенной Европе, военно-промышленный потенциал которой весьма превосходил советский. То же самое мы видим и сейчас: Россия в ходе спецоперации ведет бои не только с ВСУ, но с объединенным Западом, куда теперь входит не только Европа, но и США», – подчеркнул собеседник.

«Кстати, тогда помимо немцев нам противостояли части румынских войск, итальянцы и батальоны коллаборационистов. Как видите, параллели и здесь с нынешней СВО очевидные», – детализировал историк.

«В 40-е годы прошлого века нацисты планировали установить в Крыму режим по уничтожению русского населения. В 2014 году Украина, США и ЕС также не отказались от планов по полной дерусификации полуострова. Запад и в наше время открыто пестует нацизм и русофобию. Все это стало причинами подъема пророссийских движений в Крыму и далее перекинулось на Донбасс», – добавил эксперт.

«Все мы помним, как «Правый сектор*» (запрещен в РФ) формировал для отправки в Крым «поезд дружбы» с боевиками, чтобы силой подавить пророссийские настроения. В Севастополе в ответ на эту угрозу тогда сформировалось народное ополчение. Также мы помним нападения на «антимайдановцев». Поэтому, как в 1944, так и сейчас в ходе СВО, – наши бойцы отстаивают свободу Крыма от нацистов», – указал спикер.

«Крым – это наш исторический рубеж. И никакого другого варианта для России нет и быть не может», – резюмировал Макушин.

Напомним, в планах нацистов Крым после его захвата должен был превратиться в немецкую колонию «Готенланд». На его территорию хотели переселить германцев, а большую часть местного населения уничтожить, сообщает портал «Победа».

В Крыму нацистами были созданы концентрационные и фильтрационные лагеря, тюрьмы. Гитлеровские охранные и карательные подразделения проводили геноцид. Перед бегством с полуострова они устроили расправу над жителями Старого Крыма. 12 апреля 1944 года они убили 584 мирных жителя – женщин, детей, стариков.

Крымская операция проводилась с 8 апреля по 12 мая 1944 года силами 4-го Украинского фронта и Приморской армии. Им помогали Черноморский флот и Азовская флотилия.

Результатами операции стали полный разгром 17-й армии вермахта, полное освобождение Крыма и главной базы Черноморского флота – Севастополя, который в 1941 – 1942 годах героически держался в осаде 250 дней.

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