Посольство: Задержанный в Белоруссии гражданин России Москалев находится в республике

Около 300 жителей Германии решили переехать в Нижегородскую область

Около 300 жителей Германии заявили о готовности переехать в Нижегородскую область

Готовность к переезду в Нижегородскую область в 2023 году выразили около 300 жителей Германии, сообщила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева.

По ее словам, в марте поступило письмо от граждан Германии, которые просили помочь соотечественникам в переезде на постоянное место жительства в Нижегородскую область, а также оказать помощь в трудоустройстве, передает ТАСС.

Она добавила, что готовность переехать выразили 300 человек, но это число может вырасти к концу 2023 года.

«Это связано с тем, что жители Германии видят огромный потенциал в сотрудничестве с Нижегородской областью», – цитирует Гусеву пресс-служба правительства региона.

В числе готовых к переезду есть представители технических профессий, связанных с металлообработкой, а также специалисты автопрома и судостроения, представители строительной отрасли и работники сельского хозяйства.

Решение о переезде появилось после участия граждан Германии в проекте «Автопробег дружбы». Гусева заявила, что удалось выявить потребность в создании государственной программы для поддержки тех, кто хочет жить в России.