Немецкая компания Munich Re отказалась продлить страховку «Северного потока»

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6 апреля, четверг | Последнее обновление — 15:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о жестокости киевского режима к украинцам
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Если мы хотим обратиться к жителям Центральной Украины, нам нужно перейти на украинский язык. А уж если мы хотим обратиться к жителям Западной Украины – подавно, и желательно еще с местным акцентом.
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Сохранение личности, по-видимому, будет зависеть от того, насколько успешно мы сможем избавиться от автоматических мыслей, реакций и действий, с которыми в самом деле лучше справляется машина, и пробудить в себе творческое ядро.
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Чтобы оценить масштаб задач, которые стоят перед особой экономической зоной Донбасса, следует помнить, что на этой территории проживает свыше трех миллионов человек, для которых нужно либо восстановить, либо создать рабочие места.
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Немецкая компания Munich Re отказалась продлить страховку «Северного потока»
Немецкая страховая компания Munich Re объявила об отказе продлевать страхование «Северных потоков»
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Немецкая страховая компания Munich Re после решения страховой компании Allianz объявила о решении не продлевать срок страхования «Северного потока», сообщает Reuters.
По словам представителя компании, продлевать страховое свидетельство для газопровода «Северный поток», чей срок действия истечет в этом году, Munich Re не собирается, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Ранее сообщалось, что компании Allianz и Munich Re в Германии возобновили контракты по страхованию поврежденного газопровода «Северный поток».
Появилось видео допроса задержанного в Брянской области украинского пилота
Украинский пилот, задержанный в Брянской области, во время допроса рассказал, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен.
Мужчина сообщил, что следовал за другим самолетом, чтобы по команде ведущего сделать фото. Также он рассказал, что является гражданским пилотом, а не военным, а полет выполнял по заданию за деньги, сообщает Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.
По словам задержанного, во время полета ему отключили удаленно приборы навигации. Поэтому о том, что попал на территорию России он не знал.
Позже российские силовики обнаружили автомат и бронежилет в кабине летчика. Сам мужчина заявил, что ему их дали «для защиты», передает ТАСС со ссылкой на Росгвардию.
«Сотрудники УФСБ разберутся, как с ним дальше работать», – сообщили в ведомстве.
Напомним, ранее сообщалось, что в Брянской области рухнул легкомоторный самолет. Выживший пилот пытался скрыться, но был задержан.
МИД: Украина пытается воздействовать на гражданские спутники России
Москва заявила о попытке Киева воздействовать на гражданские спутники России
Украинская сторона пытается воздействовать на российские гражданские спутники связи, заявили в Министерстве иностранных дел России.
Киевский режим ведет эту работу с участием специалистов нескольких других стран, сообщило ведомство на своем сайте.
Такие действия – это «запредельное нарушение международного права», подчеркнули в министерстве. Российская сторона вправе ответить подобающим образом, все нужные возможности для этого имеются, заключили в МИД.
Блинкен предложил Лаврову обменять Уилана
Блинкен рассказал, что в разговоре с Лавровым просил принять предложение по обмену Уилана
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Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что вновь призвал министра иностранных дел России Сергея Лаврова, чтобы Россия приняла предложения США по обмену Пола Уилана.
По словам Блинкена, говоря о Поле Уилане, у США есть предложение, и оно существует уже несколько месяцев, передает ТАСС.
Блинкен добавил, что также обсудил с Лавровым задержание журналиста американской газеты «Уолл-стрит джорнэл» Эвана Гершковича и потребовал его немедленного освобождения.
Ранее в российском МИД сообщали, что главе МИД России Сергею Лаврову позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен, стороны обсудили вопрос о задержании журналиста США Эвана Гершковича.
Ранее Блинкен рассказал, что в ходе беседы с Лавровым призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ, остановить спецоперацию на Украине и принять предложение Вашингтона по обмену заключенными с целью освобождения осужденного за шпионаж Уилана. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Блинкена самопиаром.
Вассерман объяснил приветствие жены президента Польши к Зеленскому на русском языке
Вассерман объяснил, почему жена президента Польши поздоровалась с Зеленским на русском языке
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Многие поляки хорошо знают русский язык, поскольку это экономически выгодно, заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, публицист Анатолий Вассерман, объясняя причину, по которой супруга польского президента поздоровалась в Варшаве с Зеленским по-русски.
Во время визита украинского президента Владимира Зеленского в Варшаву супруга главы Польши Анджея Дуды поприветствовала лидера Украины на русском языке. Отмечается, что Зеленский поздоровался первый, причем на мове. Телеведущая Ольга Скабеева в своем Telegram назвала эту ситуацию смешной.
«На эту тему есть старый-старый анекдот: украинец – это русский, укушенный поляком. Именно поляки придумали лозунг «Украина – не Россия». Именно они очень многое сделали для того, чтобы осуществить этот лозунг. И именно они, в частности на своей шкуре, убедились, что этот лозунг неизменно оборачивается терроризмом», – говорит Вассерман.
Он рассказывает, что большая часть поляков в советское время учила русский язык. Более того, многие постсоветские поляки его неплохо знают, поскольку взаимодействие с русскими – экономически выгодно. А по-украински говорят немногие, поскольку «никакого ни экономического, ни культурного смысла в этом нет», замечает собеседник.
«Так что, естественно, жена польского президента обратилась к Зеленскому на обычном русском, а не на его украинском. Зеленский, к слову, освоил украинский диалект русского языка с большим трудом, и, по-моему, до сих пор владеет им хуже, чем я. Впрочем, он многим владеет хуже, чем я», – признался депутат.
Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл в Польшу с официальным визитом утром в среду.
Зеленский ответил на вопрос о возможности вывода войск из Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о выводе войск из Артемовска на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, заверил, что его главным приоритетом являются жизни украинских военных.
Поэтому, по словам Зеленского, если будет угроза потери личного состава, Киев примет «правильные решения», передает «Комсомольская правда».
Напомним, российские вооруженные формирования продвигаются в центре Артемовска (Бахмута), говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
До этого руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин поднял российский флаг над зданием администрации Артемовска в память об убитом военкоре Владлене Татарском.
В Росгвардии опровергли слова задержанного пилота украинского самолета
Росгвардия: Упавший в Брянской области украинский самолет вели по средствам связи, второго воздушного судна не было
Упавший в Брянской области украинский самолет предположительно вели с помощью средств связи, второго воздушного судна не было, рассказал представитель Росгвардии.
Представитель Росгвардии рассказал, что пилота упавшего в Брянской области украинского самолета предположительно вели по средствам связи, никакого второго (ведущего) самолета не было, передает ТАСС.
В ведомстве также сообщили, задержанному пилоту было обещано вознаграждение в размере 50 тыс. гривен (около 100 тыс. рублей) за проведение разведки местности с воздуха.
По словам представителя Росгвардии, севшего в поле у населенного пункта Бутовск пилота первыми заметили местные жители, которые и обратились в силовые структуры.
Накануне в Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет. Позже появилось видео допроса задержанного пилота воздушного судна.
ВСУ сбежали из центра Артемовска из-за угрозы котла
Военкоры «Русская весны»: ВСУ сбежали из центра Артемовска из-за угрозы котла
Подразделения вооруженных сил Украины оставили ряд кварталов в центре Артемовска, спасаясь от полного окружения, сообщают военкоры.
Так, военкоры отмечают, что в центре ситуация была такой, что если бы ВСУ не вывели войска по улице Горбатова, образовался бы котел, поэтому на утро все войска были выведены из тех кварталов, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канале «Русская весна».
Военные аналитики Украины при этом пишут, что ситуация в районе Артемовска «приближается к критической».
Напомним, российские вооруженные формирования продвигаются в центре Артемовска, говорится в отчете американского Института изучения войны.
До этого руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин поднял российский флаг над зданием администрации Артемовска в память об убитом военкоре Владлене Татарском.
Путин назвал послу США причины конфликта на Украине
Путин: Поддержка США госпереворота на Украине в 2014 году привела к нынешнему конфликту
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Президент России Владимир Путин обвинил США с их политикой поддержки цветных революций в провоцировании нынешнего кризиса на Украине.
«Уважаемая госпожа посол, не хочется нарушать благостной обстановки вручения верительных грамот, и знаю, что, возможно, не согласитесь с моим мнением, но не могу не сказать сегодня о том, что использование Соединенными Штатами Америки в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых цветных революций, поддержка в этой связи госпереворота в Киеве в 2014 году в конечном-то итоге и привела к сегодняшнему украинскому кризису и дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений», – передает ТАСС слова Путина послу США Линн Трейси на церемонии вручения верительных грамот иностранными послами.
Ранее Путин заявил, что российская сторона готова к конструктивному диалогу со всеми странами без исключений и не намерена изолироваться.
НАТО предупредила Китай о последствиях поставок оружия России
Столтенберг: НАТО предупредила Китай, что его ждут серьезные последствия при поставках оружия России
Серьезные последствия ожидают Китай, если он предоставит оружие России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД стран альянса в Брюсселе.
По его словам, союзники по НАТО согласны, что предоставление Китаем военной помощи России было бы исторической ошибкой с серьезными последствиями, передает ТАСС.
Ранее Минобороны Украины заявило об отсутствии данных о поставках китайского оружия России.
Напомним, Пекин заявлял, что Китай не является стороной конфликта на Украине и не поставляет никому оружие.
В Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет упал в Брянской области, сообщили в пограничном управлении ФСБ по области.
Сотрудники областного пограничного управления ФСБ зафиксировали нарушение госграницы России украинским легкомоторным самолетом, сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости».
Воздушное судно по неустановленным причинам потерпело крушение у поселка Бутовск в Брянской области. Пилот выжил и попытался сбежать на украинскую территорию.
Его задержал пограничный наряд, пилотом оказался гражданин Украины.
В отношении него проводится проверка, по результатам которой вынесут процессуальное решение.
В начале марта на Брянскую область было совершено нападение, в ходе него погибли два человека.
Путин заявил о причастности западных спецслужб к подготовке терактов в России
Путин: Потенциал западных спецслужб задействован в подготовке Киевом терактов в России
Президент России Владимир Путин считает причастными западные спецслужбы к подготовке Киевом терактов на территории России, об этом он заявил на заседании Совета Безопасности России.
«Неонацисты и их пособники действуют не только на территории новых субъектов Федерации, но и совершают преступления в других регионах [России]. Есть все основания утверждать, что в подготовке таких диверсий и терактов задействован потенциал третьих стран, западных спецслужб», – цитирует его ТАСС.
Ранее Путин заявил, что российскому руководству необходимо максимально быстро интегрировать новые регионы в единое правовое пространство со всей страной.
Захарова: Россия не допустит поставок Украине снарядов с обедненным ураном
Захарова заявила о намерении России сделать все, чтобы Украине не поставлялись снаряды с обедненным ураном
Российская сторона намерена сделать все, чтобы поставок киевскому режиму боеприпасов с обедненным ураном не было, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Российское руководство будет делать все, чтобы «на этот безответственный шаг» по отправке снарядов с обедненным ураном никто не решился, пояснила Захарова, передает ТАСС.
Ранее замглавы Минобороны Британии Аннабель Голди сообщила, что Лондон поставит Киеву снаряды, содержащие обедненный уран.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что поставки Британией боеприпасов с обедненным ураном Киеву направлены на эскалацию конфликта.
Польские СМИ: Поколениям украинцев необходима денацификация
Mysl Polska: Поколениям украинцев необходима денацификация
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Приехавшие в Польшу украинские беженцы показывают последствия многолетней нацистской идеологической обработки, сообщил обозреватель издания Mysl Polska Конрад Ренкас.
По его словам, культ Степана Бандеры, Романа Шухевича и других нацистских коллаборационистов на Украине оставил неизгладимый след на поколениях украинцев, абсолютно точно необходима денацификация, передает РИА «Новости».
Также Ренкас добавил, что приезд такого большого числа беженцев поставил Европу в опасную ситуацию, так как приехали в том числе множество нацистов, которые нападали на беззащитных демонстрантов, подожгли людей в одесском Доме профсоюзов в 2014 году и др.
«Массовая миграция украинского населения на территорию ЕС ведет к дезорганизации наших экономик и выводит нас на конфронтацию с врагом, который ошибочно считался побежденным: с нацизмом», – подчеркнул корреспондент.
Ранее в Польше предложили перестать спонсировать украинских беженцев. В стране остаются 950 тыс. беженцев с Украины, а всего на территории страны проживают 2,3 млн украинцев.
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В США предупредили о подготовке Украины и НАТО к вторжению в Крым
American Conservative: Украина при активной поддержке НАТО готовится к вторжению в Крым
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Украина готовится к проведению операции по вторжению в Крым при активной поддержке НАТО, что почти гарантированно приведет к началу масштабной войны, заявил обозреватель Брэдли Девлин в статье для American Conservative.
Обозреватель издания в статье обратил внимание, что Украина публично говорит о планах использовать американское и другое поставляемое НАТО оружие для попытки захватить Крым. При этом Девлин выразил уверенность, что вторжение в Крым при поддержке альянса почти гарантированно приведет к началу масштабной войны, передает РИА «Новости».
Девлин выразил опасение, что вступление Финляндии в НАТО и стремление альянса к дальнейшему расширению на заднем дворе России могут подтолкнуть президента Украины Владимира Зеленского к еще большей эскалации.
При этом автор назвал планы Зеленского по Крыму безумными и нереалистичными. Он напомнил, что Киев по поручению Вашингтона намеренно отвергает любые призывы к миру, выдвигая невыполнимые требования для начала мирного урегулирования конфликта.
Ранее в среду советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина якобы сможет захватить Крым за пять-семь месяцев. В свою очередь командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов усомнился в способности Киева «захватить Крым».
Китай пригрозил США решительными мерами по защите суверенитета
МИД КНР заявил о готовности Китая принять решительные меры для защиты суверенитета в ответ на действия США и Тайваня
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Китай примет сильные и решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности в ответ на ошибочные действия США и Тайваня, говорится в заявлении внешнеполитического ведомства КНР.
В МИД КНР заявили, что в ответ на ошибочные акты сговора Соединенных Штатов с Тайванем Китай примет решительные и сильные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности, передает ТАСС.
В заявлении также подчеркивается, что Китай призывает США немедленно прекратить повышать уровень содержания отношений с Тайванем, прекратить создавать факторы напряженности в Тайваньском проливе, прекратить попытки сдерживания Китая при помощи Тайваня и не идти дальше по ошибочному пути.
В МИД КНР подчеркнули, что Тайваньский вопрос является так называемой первой красной линией, которую Соединенным Штатам нельзя пересекать в отношениях с Китаем. Как указывается в заявлении внешнеполитического ведомства КНР, независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью между двумя берегами Тайваньского пролива.
В свою очередь в Минобороны КНР призвали США неуклонно придерживаться своих политических обязательств перед Китаем по вопросу Тайваня, прекратить грубо вмешиваться во внутренние дела КНР, приостановить любые официальные контакты с Тайванем, перестать выхолащивать принцип «одного Китая».
В военном ведомстве КНР подчеркнули, что Народно-освободительная армия Китая будет решительно отстаивать национальный суверенитет и территориальную целостность и непоколебимо поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Ранее Китай потребовал от США прекратить официальные контакты с Тайванем.
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