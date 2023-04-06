Пригожин: ВСУ не уходят из Артемовска, организовав оборону в западных кварталах

Пригожин: ВСУ пока не уходят из Артемовска, организовав оборону в западных кварталах

Подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ) пока не отступают из Артемовска, сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

По его словам, ВСУ никуда не уходят, у них организована оборона внутри города: сначала вдоль железной дороги, затем в районе многоэтажек западного квартала, передает ТАСС.

Пригожин добавил, что когда украинские силы уйдут из Артемовска, они займут оборону в районе Часова Яра.

Ранее военные корреспонденты сообщили, что подразделения ВСУ оставили несколько кварталов Артемовска, чтобы не попасть в полное окружение.