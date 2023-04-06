Пасечник доложил Путину о хаотичных обстрелах ВСУ мирного населения в ЛНР

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6 апреля, четверг | Последнее обновление — 15:15 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Путин заявил о жестокости киевского режима к украинцам
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Если мы хотим обратиться к жителям Центральной Украины, нам нужно перейти на украинский язык. А уж если мы хотим обратиться к жителям Западной Украины – подавно, и желательно еще с местным акцентом.
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Сохранение личности, по-видимому, будет зависеть от того, насколько успешно мы сможем избавиться от автоматических мыслей, реакций и действий, с которыми в самом деле лучше справляется машина, и пробудить в себе творческое ядро.
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Чтобы оценить масштаб задач, которые стоят перед особой экономической зоной Донбасса, следует помнить, что на этой территории проживает свыше трех миллионов человек, для которых нужно либо восстановить, либо создать рабочие места.
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В результате подрыва взрывного устройства в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной Петербурга убит известный донбасский военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Татарский долгие годы воевал в ополчении ДНР, но получил широкую известность с начала спецоперации на Украине благодаря видеоблогу «Вечерний Владлен»
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Глава Минобороны Сергей Шойгу в Национальном центре управления обороной наградил служащих базы Черноморского флота орденами Мужества за отражение атаки беспилотников на Севастополь
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Президент Франции Эммануэль Макрон осудил протесты против повышения пенсионного возраста с 62 до 64 лет без голосования в парламенте. По его словам, «толпа не имеет легитимности» перед «представителями народа» в лице депутатов. При этом на улицах французских городов усиливаются столкновения протестующих с полицией
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Пасечник доложил Путину о хаотичных обстрелах ВСУ мирного населения в ЛНР
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ВСУ перешли от прицельных обстрелов военных объектов в ЛНР к хаотичным обстрелам мирного населения, но ситуация на территории республики в целом стабильная и контролируемая, хотя и напряженная, заявил врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник на встрече с Владимиром Путиным.
По словам Пасечника, противник гораздо реже обстреливает республику, но хаотично бомбит мирное население ЛНР из HIMARS, которыми ранее обстреливали военнослужащих и склады с ракетно-артиллерийским вооружением. В целом врио главы Луганской народной республики охарактеризовал ситуацию в регионе как стабильную и контролируемую, но напряженную, передает ТАСС.
«Не до этого сейчас», – прокомментировал Путин.
Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу в Кремле с врио руководителя ЛНР Леонидом Пасечником.
Ранее Путин провел встречу с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.
Появилось видео уничтоженной колонны западной военной техники ВСУ
Появилось видео пытавшейся атаковать российские позиции сожженной западной бронетехники ВСУ
В Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции российской армии, сообщили российские военкоры.
На кадрах видно, как военные ВСУ едут на автомобиле, а по обе стороны дороги стоит уничтоженная западная бронетехника, сбоку от дороги видны подорвавшиеся на минах автомобили, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Ранее российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 400 украинских военных.
Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе
Россия нанесла удар дронами-камикадзе «Герань» по аэродрому в Одессе
По аэродрому в Одессе нанесен удар дронами-камикадзе «Герань», начался сильный пожар, сообщают военкоры.
Одесская область подверглась массированной атаке дронов-камикадзе, прилеты зафиксированы на аэродроме Школьный, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
Очевидцы сообщают, что «третий раз на том же месте взрывается», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на военкоров.
Одесские власти сообщили в соцсетях, что российские войска «нанесли удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА».
Напомним, украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена только после первых взрывов.
Эксперты: Киев готовит боевую авиацию для удара по двум направлениям
Военный эксперт Бартош: Украина собирает авиацию для весеннего контрнаступления
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Заявление ВСУ о наличии пяти авиабригад вызывают сомнения, поскольку ранее в НАТО сообщали о гораздо меньших количествах переданной техники советского образца. Тем не менее все поставленные самолеты будут задействованы при попытке ВСУ перейти в контрнаступление. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили военные эксперты Андрей Красноперов и Александр Бартош.
«Вооруженные силы Украины заявляют о наличии пяти бригад истребителей. Это, вне всяких сомнений, серьезное утверждение, но я сомневаюсь в достоверности этой информации. В настоящее время Украине обещаны поставки авиации со стороны стран, которые ранее входили в организацию Варшавского договора. Однако речь идет о довольно небольших количествах», – сказал летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.
«Возможно, противник решил посчитать общее число «хвостов», включив в него даже неисправные машины. Интересно, что ВСУ высказываются о советских истребителях МиГ-29 и Су-27 как об устаревших машинах. Это западная риторика, которая откровенно выражает пренебрежение к нашим самолетам», – отмечает эксперт.
«В действительности данные машины до сих пор представляют собой надежную технику, и если Украина реально располагает озвученным количеством техники, то это угроза существенная. Однако вопрос о том, кому на них летать, никто не отменял. У ВСУ наблюдается нехватка профессиональных пилотов, обладающих опытом реальных воздушных столкновений», – подчеркивает собеседник.
«Истребители, которые получает противник из стран НАТО, вряд ли будут использованы до начала контрнаступления. В целом авиация противника сейчас работает достаточно вяло. Думаю, в случае начала активных действий эти самолеты будут задействованы по двум направлениям: от Запорожья до Мелитополя и от Запорожья до Мариуполя», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Собственно, это и станет основным направлением наступления ВСУ. Однако, возможно и нанесение вспомогательных ударов, например, в районах Харьковской области и Донбасса. Тем не менее основные действия будут происходить на юге, в районах Приазовья и Причерноморья», – резюмирует Бартош.
Ранее советник командования украинских воздушных сил (ВС ВСУ) Юрий Игнат заявил, что у ВС ВСУ имеются три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27. По его мнению, «историческим шагом» стала первая поставка самолетов со стороны Польши. Тем не менее он отметил, что полученные машины являются советскими моделями четвертого поколения, что делает их «морально и физически устаревшими».
Однако позже на официальном Telegram-канале ВС ВСУ вышло развернутое пояснение Игната по имеющимся в наличии истребителям. В нем он подчеркнул, что «передача польских и словацких МиГ-29 усилит возможности авиации в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопросы «контрнаступления» и «победы». «Для завоевания преимущества нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения», – пишет он.
Ранее представитель польского президента Марчин Пшидач подтвердил, что страна передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Напомним, до этого в России заявляли, что поставка некоторыми странами НАТО авиации ВСУ повысит уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию.
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Зеленский ответил на вопрос о возможности вывода войск из Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о выводе войск из Артемовска на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, заверил, что его главным приоритетом являются жизни украинских военных.
Поэтому, по словам Зеленского, если будет угроза потери личного состава, Киев примет «правильные решения», передает «Комсомольская правда».
Напомним, российские вооруженные формирования продвигаются в центре Артемовска (Бахмута), говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
До этого руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин поднял российский флаг над зданием администрации Артемовска в память об убитом военкоре Владлене Татарском.
ВСУ сбежали из центра Артемовска из-за угрозы котла
Военкоры «Русская весны»: ВСУ сбежали из центра Артемовска из-за угрозы котла
Подразделения вооруженных сил Украины оставили ряд кварталов в центре Артемовска, спасаясь от полного окружения, сообщают военкоры.
Так, военкоры отмечают, что в центре ситуация была такой, что если бы ВСУ не вывели войска по улице Горбатова, образовался бы котел, поэтому на утро все войска были выведены из тех кварталов, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канале «Русская весна».
Военные аналитики Украины при этом пишут, что ситуация в районе Артемовска «приближается к критической».
Напомним, российские вооруженные формирования продвигаются в центре Артемовска, говорится в отчете американского Института изучения войны.
До этого руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин поднял российский флаг над зданием администрации Артемовска в память об убитом военкоре Владлене Татарском.
Российские войска уничтожили базу наемников ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: Российские артиллеристы уничтожили десятки иностранных наемников на базе на Запорожском направлении
Российские военные с применением управляемых снарядов уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что отработали российские артиллеристы с использованием управляемых снарядов «Краснополь» и уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении. По его словам, на данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков, передает ТАСС.
В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
Украинский беспилотник атаковал военкомат в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на военкомат в Брянской области
Вооруженные силы Украины, используя беспилотник, атаковали военкомат в Севском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что здание районного военкомата получило повреждения в результате «сброса взрывного устройства» беспилотником.
Напомним, в конце марта в результате обстрела украинскими войсками села Кистер Погарского района Брянской области погибли 20 коров.
Украина набрала в штурмовые бригады для наступления 40 тыс. человек
Reuters: Украина привлекла в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления 40 тыс. человек
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Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале, сообщило Reuters.
Глава МВД Украины Игорь Клименко в комментарии Reuters сообщил, что штурмовые бригады формировались как из людей без военного опыта, так и из полицейских, а также из военнослужащих. Он выступил с утверждением, что целью штурмовых бригад является «освобождение» Украины. По словам Клименко, на Украине якобы сохраняется существенный мобилизационный потенциал. Он также указал, что 2,5% состава бригад – женщины, передает ТАСС.
Гвардия наступления формируется МВД Украины и находится в подчинении главы ведомства. Как отмечает Reuters, задачей штурмовых бригад так называемой гвардии наступления будет оказание поддержки регулярным частям ВСУ, в том числе в ходе контрнаступления, о подготовке которого заявляет Киев.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.
Офицера украинского спецназа Ясинского ликвидировали в Артемовске
Офицер украинского спецназа «Сокол» и активист Евромайдана Денис Ясинский уничтожен в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщили СМИ.
Украинский националист Ясинский получил осколочное ранение, в результате чего скончался, передает ФАН со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что Ясинский был активистом Евромайдана и участником карательных операций, организованных киевским режимом в Донбассе.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы почти вплотную подошли к железнодорожной станции в центре Артемовска (Бахмут), ВСУ отступают в западную часть города.
Авиаэксперт указал на ложь задержанного в Брянской области украинского летчика
Авиаэксперт Гусаров: Задержанный в Брянской области украинский летчик врет
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Ни один летчик не поднимется в воздух без понимания точного направления полета. Вполне возможно, что это не первый случай использования легкомоторных самолетов противником, просто раньше их не удавалось засечь. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал авиаэксперт Роман Гусаров. Ранее появилось видео допроса украинского пилота, рухнувшего в Брянской области.
«Вне всяких сомнений, украинский летчик врет. Во-первых, у него нашли бронежилет и автомат. Во-вторых, и это гораздо важнее, главным доказательством обмана является сам факт вылета. В-третьих, пилоту надо было понимать, в каком направлении лететь, и знать, как вернуться обратно. Без спецоборудования это невозможно», – сказал главный директор «Авиа.ру» Роман Гусаров.
«Это же не автомобиль, который может ориентироваться по дорожным знакам или разметке. Пилот без GPS – все равно что слепой котенок. Необходимо знать координаты, понимать пройденное расстояние. В противном случае это смахивает на работу камикадзе. А в это уже совсем не верится», – отмечает эксперт.
«Судя по всему, речь идет о легкомоторном самолете А-22. Засечь такую машину с помощью систем ПВО или радаров крайне затруднительно, поскольку полет осуществляется на малых высотах. Фактически машина находится вблизи макушек деревьев. Соответственно, ее можно либо заметить визуально, либо определить по звуку», – подчеркивает собеседник.
«Скорее всего, пилот выполнял разведывательное задание, реализовать которое с помощью БПЛА не представлялось возможным. Либо не было доступных беспилотников. К тому же периодически аппараты противника попросту не долетают до необходимых объектов: их нейтрализуют наши средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», – акцентирует эксперт.
«Легкому самолету типа А-22 система РЭБ нестрашна. Вполне возможно, что это был не первый подобный вылет со стороны Украины. Мы бы могли не засечь и эту попытку, если бы пилоту не пришлось садиться», – резюмирует Гусаров.
Ранее в Брянской области рухнул украинский легкомоторный самолет. Пилот в результате падения выжил и попытался бежать, но пограничный наряд РФ его поймал. Позже в Сети появилось видео допроса летчика. Мужчина сообщил, что следовал за другим самолетом, чтобы по команде ведущего сделать фото. Он отметил, что выполнял задание ВСУ за 50 тыс. гривен. При этом, по его словам, ему удаленно отключили приборы навигации, из-за чего он не догадывался о пересечении границы. В кабине самолета были обнаружены автомат и бронежилет.
Представитель Росгвардии опроверг слова украинского пилота. Предположительно мужчину вели по средствам связи, а ведущего самолета попросту не было. По словам представителя ведомства, первыми летчика обнаружили жители Брянской области, которые и обратились в силовые структуры.
Задержанным оказался украинский частный пилот Александр Морозов, сообщает издание Russia Today. До 2014 года он приобрел самолет и земельный участок, на котором создал аэродром. На видео, снятом в 2018 году, мужчина заявляет о «смене мировоззрения», после которого он стал помогать ВСУ. Совместно со вторым пилотом Юрием они занимались вывозом раненых с фронта. В 2016 году Морозов создал «Гражданский воздушный патруль», переквалифицировавшись в санавиацию, работу в которой использовал для сбора пожертвований.
Напомним, в начале марта на Брянскую область было совершено нападение, в ходе него погибли два человека.
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Folha de S.Paulo заявила о встрече Путина с советником президента Бразилии
Folha de S.Paulo сообщила о визите в Россию советника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима
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На прошлой неделе Россию посетил советник президента Бразилии по международным вопросам, экс-глава МИД и бывший министр обороны Селсу Аморим, который встретился с российским президентом Владимиром Путиным, пишут СМИ.
По данным Folha de S.Paulo, Аморима удивил прием в Кремле, где он час беседовал с Путиным. Издание заявило, что Аморим говорил в основном о ситуации на Украине, а по инициативе российской стороны рассматривались вопросы двусторонних отношений России и Бразилии. Пресс-служба Кремля о встрече не сообщала, передает ТАСС.
Аморим заявил, что хотел узнать отношение России к предложению Бразилии выступить в роли посредника между Москвой и Киевом. По словам Аморима, российская сторона заявила, что «ценит усилия как Бразилии, так и Китая». Аморим признал, что нужно время для подготовки момента, «когда появится политическая воля». Он считает, что «идеи мира получат развитие», когда одна из сторон решит, что цена продолжения конфликта «выше цены вероятных уступок».
После визита в Москву Аморим посетил Париж, где встретился с советником французского лидера Эммануэля Макрона Эммануэлем Бонном.
Напомним, правительство Бразилии отказалось подписывать касающуюся специальной военной операции России на Украине декларацию «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай.
Сенатор Цеков: Польше выгоден любой исход конфликта на Украине
Сенатор Цеков объяснил, почему Польшу устроит поражение ВСУ на поле боя
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Сейчас Польша вовсю хозяйничает на Украине. Это касается вопросов трудовой миграции, транспорта, энергетики и других секторов экономики. А когда ВСУ проиграют на поле боя – Западная Украина сама попросится в состав Польши. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Сергей Цеков, комментируя заявление главы СВР Сергея Нарышкина о планах Варшавы получить контроль над западной частью Украины.
«Варшава оказывает военную помощь ВСУ не просто так: в ответ поляки начинают вовсю хозяйничать на Украине, планируя поставки энергии с украинских АЭС, прорабатывают другие энергетические и транспортные проекты, получают гигантскую рабочую силу в виде миллионов беженцев. Варшава извлекает все выгоды из конфликта на Украине», – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Поражение ВСУ на поле боя тоже выгодно Варшаве, пусть и в меньшей степени. В таком случае Западная Украина сама захочет войти в состав Польши в ожидании якобы европейского уровня жизни. Правда, в течение первых пары лет местные жители быстро разочаруются в отношении поляков к ним. Но это уже другой вопрос», – добавил собеседник.
«Поэтому как бы не развивалась ситуация на Украине, Польша получает и получит свои выгоды в любом случае. Вопрос лишь в их размере и масштабах», – заключил Цеков.
Напомним, во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе визита в Минск заявил: получение контроля над западом Украины – бывшими «восточными кресами» – это мечта польских националистов, сообщает РИА «Новости».
По его словам, Варшава считает, что «условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения». «Поэтому польская власть выступает против мирного урегулирования конфликта на Украине», – подчеркнул Нарышкин.
В январе бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант аннексии западной части Украины в самом начале проведения Россией СВО. Официальная Варшава назвала эти слова «российской пропагандой», но эксперты считают, что Сикорский просто сказал то, что у польских властей итак давно уже было в планах.
При этом в середине марта польская дипломатия угодила в очередной скандал. Посол Варшавы в Париже допустил, что польской армии придется столкнуться с ВС России в случае, если ВС Украины будут разгромлены. Позже заявление дипломата дезавуировали, однако сделали это неуклюже. По мнению экспертов, в реальности Варшава вновь обозначила свои планы на украинский кризис – и в этом вопросе она расходится с другими партнерами по НАТО.
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Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили более 580 военнослужащих и наемников
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Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Гряниковки, Тимковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) рядом с пунктами Розовка, Новоселовское, Артемовка ЛНР, Першотравневое, Масютовка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 40 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.
Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении сорвана контратака противника у Северска Донецкой народной республики (ДНР), поражены подразделения ВСУ недалеко от Невского и Червоной Дибровы ЛНР.
Уничтожены более 80 военнослужащих, бронемашина и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении уничтожены два бронетранспортера, танк, четыре бронемашины и гаубица Д-30. Потери живой силы противника за минувшие сутки на этом направлении составили свыше 410 военнослужащих и наемников, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ под Никольским и Новополем ДНР. Кроме того, пресечена деятельность трех ДРГ в районах Владимировки, Мирного и Никольского.
За прошедшие сутки на этих направлениях ликвидированы до 30 военнослужащих, бронеавтомобиль, а также два склада боеприпасов подразделений ВСУ у Новомихайловки ДНР и Гуляйполя Запорожской области.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 20 военнослужащих и самоходная гаубица «Акация», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 89 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах. Недалеко от пунктов Ласточкино и Новомихайловка ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
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Кремль отреагировал на заявление Зеленского о границах Украины и Польши
Песков: Заявления Зеленского о скором отсутствии границ между Украиной и Польшей пока нельзя понять
Если президент Украины Владимир Зеленский, говоря про отсутствие границ с Польшей, решил отказаться от украинского языка в пользу польского, то это вряд ли можно понять, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, необходимо разобраться, что имел в виду Зеленский: поглощение Украины со стороны Польши или переход на польский язык. Если президент Украины решил, что больше не будет украинского языка, как в соседней с ней республике, то вряд ли такое можно понять, отметил пресс-секретарь президента, передает РИА «Новости».
По его словам, чтобы понять план Киева, нужно набраться терпения и дальше следить за заявлениями Зеленского.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на встрече с лидером Польши Анджеем Дудой заявил, что между двумя странами скоро не будет никаких границ.
Путин поставил задачу военным прекратить украинские обстрелы Донбасса
Президент Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным назвал задачей военных, чтобы вообще не было обстрелов Донбасса.
«Задача всех наших военных формирований – сделать так, чтобы вообще обстрелов не было», – цитирует ТАСС Путина.
Также президент заявил, что ВСУ нужно отодвигать с линии соприкосновения туда, откуда они не смогут наносить ущерб российским военнослужащим, передает РИА «Новости».
В свою очередь Пушилин заявил Путину, что в ДНР усилили систему ПВО. По его словам, украинские обстрелы уменьшились примерно в два раза.
Президент Владимир Путин начал рабочую встречу с врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денисом Пушилиным в Кремле.
Днем ранее, 5 апреля, руководители всех четырех новых регионов России очно присутствовали на заседании Совета Безопасности. Вместе с главой государства они находились в ситуационном центре Кремля.
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