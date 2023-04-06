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Российские войска отбили контратаку ВСУ возле Марьинки
ДАН: ВС России уничтожили до десяти пытавшихся контратаковать у Марьинки боевиков ВСУ
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Попытка контратаки украинских боевиков отбита российскими войсками в районе Марьинки, сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
По его словам, в районе населенного пункта Марьинка подразделениями мотострелкового соединения Южной группировки войск была пресечена попытка ВСУ контратаковать позиции переднего края, уничтожено до десяти военнослужащих ВСУ, огнем артиллерии была уничтожена минометная огневая позиция вместе с расчетом, передает ДАН.
Он добавил, что на Авдеевском направлении контрбатарейным огнем уничтожена позиция и гаубица Д-30, также разведка выявила пункт временной дислокации и минометные позиции противника в жилом массиве, которые были демилитаризированы.
Ранее под Авдеевкой и Марьинкой были уничтожены четыре опорных пункта ВСУ.
Появилось видео уничтоженной колонны западной военной техники ВСУ
Появилось видео пытавшейся атаковать российские позиции сожженной западной бронетехники ВСУ
В Сети появилось видео сожженной западной бронетехники ВСУ, уничтоженной после попытки атаковать позиции российской армии, сообщили российские военкоры.
На кадрах видно, как военные ВСУ едут на автомобиле, а по обе стороны дороги стоит уничтоженная западная бронетехника, сбоку от дороги видны подорвавшиеся на минах автомобили, пишет «Газета.Ru» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
Ранее российские войска за сутки на Купянском, Краснолиманском, Донецком, Южно-Донецком, Запорожском и Херсонском направлениях уничтожили 400 украинских военных.
Российские войска нанесли удар по аэродрому в Одессе
Россия нанесла удар дронами-камикадзе «Герань» по аэродрому в Одессе
По аэродрому в Одессе нанесен удар дронами-камикадзе «Герань», начался сильный пожар, сообщают военкоры.
Одесская область подверглась массированной атаке дронов-камикадзе, прилеты зафиксированы на аэродроме Школьный, пишет «Российская газета» со ссылкой на сообщения военкоров в соцсетях.
Очевидцы сообщают, что «третий раз на том же месте взрывается», пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на военкоров.
Одесские власти сообщили в соцсетях, что российские войска «нанесли удары по Одессе и Одесскому району ударными БПЛА».
Напомним, украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Одессе. Воздушная тревога в Одесской области была объявлена только после первых взрывов.
Эксперты: Киев готовит боевую авиацию для удара по двум направлениям
Военный эксперт Бартош: Украина собирает авиацию для весеннего контрнаступления
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Заявление ВСУ о наличии пяти авиабригад вызывают сомнения, поскольку ранее в НАТО сообщали о гораздо меньших количествах переданной техники советского образца. Тем не менее все поставленные самолеты будут задействованы при попытке ВСУ перейти в контрнаступление. Об этом газете ВЗГЛЯД заявили военные эксперты Андрей Красноперов и Александр Бартош.
«Вооруженные силы Украины заявляют о наличии пяти бригад истребителей. Это, вне всяких сомнений, серьезное утверждение, но я сомневаюсь в достоверности этой информации. В настоящее время Украине обещаны поставки авиации со стороны стран, которые ранее входили в организацию Варшавского договора. Однако речь идет о довольно небольших количествах», – сказал летчик-инструктор, майор ВВС Андрей Красноперов.
«Возможно, противник решил посчитать общее число «хвостов», включив в него даже неисправные машины. Интересно, что ВСУ высказываются о советских истребителях МиГ-29 и Су-27 как об устаревших машинах. Это западная риторика, которая откровенно выражает пренебрежение к нашим самолетам», – отмечает эксперт.
«В действительности данные машины до сих пор представляют собой надежную технику, и если Украина реально располагает озвученным количеством техники, то это угроза существенная. Однако вопрос о том, кому на них летать, никто не отменял. У ВСУ наблюдается нехватка профессиональных пилотов, обладающих опытом реальных воздушных столкновений», – подчеркивает собеседник.
«Истребители, которые получает противник из стран НАТО, вряд ли будут использованы до начала контрнаступления. В целом авиация противника сейчас работает достаточно вяло. Думаю, в случае начала активных действий эти самолеты будут задействованы по двум направлениям: от Запорожья до Мелитополя и от Запорожья до Мариуполя», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.
«Собственно, это и станет основным направлением наступления ВСУ. Однако, возможно и нанесение вспомогательных ударов, например, в районах Харьковской области и Донбасса. Тем не менее основные действия будут происходить на юге, в районах Приазовья и Причерноморья», – резюмирует Бартош.
Ранее советник командования украинских воздушных сил (ВС ВСУ) Юрий Игнат заявил, что у ВС ВСУ имеются три бригады МиГ-29 и две бригады Су-27. По его мнению, «историческим шагом» стала первая поставка самолетов со стороны Польши. Тем не менее он отметил, что полученные машины являются советскими моделями четвертого поколения, что делает их «морально и физически устаревшими».
Однако позже на официальном Telegram-канале ВС ВСУ вышло развернутое пояснение Игната по имеющимся в наличии истребителям. В нем он подчеркнул, что «передача польских и словацких МиГ-29 усилит возможности авиации в выполнении текущих боевых задач, но ни в коем случае не решит вопросы «контрнаступления» и «победы». «Для завоевания преимущества нам нужны современные многоцелевые самолеты с широким спектром вооружения», – пишет он.
Ранее представитель польского президента Марчин Пшидач подтвердил, что страна передала Украине несколько истребителей МиГ-29. Напомним, до этого в России заявляли, что поставка некоторыми странами НАТО авиации ВСУ повысит уровень их непосредственной вовлеченности в конфликт, но не повлияет на спецоперацию.
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Зеленский ответил на вопрос о возможности вывода войск из Артемовска
Президент Украины Владимир Зеленский, говоря о выводе войск из Артемовска на пресс-конференции с президентом Польши Анджеем Дудой, заверил, что его главным приоритетом являются жизни украинских военных.
Поэтому, по словам Зеленского, если будет угроза потери личного состава, Киев примет «правильные решения», передает «Комсомольская правда».
Напомним, российские вооруженные формирования продвигаются в центре Артемовска (Бахмута), говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
До этого руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин поднял российский флаг над зданием администрации Артемовска в память об убитом военкоре Владлене Татарском.
Российские войска уничтожили базу наемников ВСУ на Запорожском направлении
Рогов: Российские артиллеристы уничтожили десятки иностранных наемников на базе на Запорожском направлении
Российские военные с применением управляемых снарядов уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов отметил, что отработали российские артиллеристы с использованием управляемых снарядов «Краснополь» и уничтожили базу иностранных наемников на Запорожском направлении. По его словам, на данный момент идет подсчет потерь противника, но точно речь идет о многих десятках иностранных боевиков, передает ТАСС.
В понедельник Рогов заявил, что ВСУ скопили достаточную группировку для того, чтобы перейти в наступление в Запорожской области.
Украинский беспилотник атаковал военкомат в Брянской области
Губернатор Богомаз сообщил об атаке украинского беспилотника на военкомат в Брянской области
Вооруженные силы Украины, используя беспилотник, атаковали военкомат в Севском районе Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз.
Богомаз сообщил в Telegram, что здание районного военкомата получило повреждения в результате «сброса взрывного устройства» беспилотником.
Напомним, в конце марта в результате обстрела украинскими войсками села Кистер Погарского района Брянской области погибли 20 коров.
ВСУ сбежали из центра Артемовска из-за угрозы котла
Военкоры «Русская весны»: ВСУ сбежали из центра Артемовска из-за угрозы котла
Подразделения вооруженных сил Украины оставили ряд кварталов в центре Артемовска, спасаясь от полного окружения, сообщают военкоры.
Так, военкоры отмечают, что в центре ситуация была такой, что если бы ВСУ не вывели войска по улице Горбатова, образовался бы котел, поэтому на утро все войска были выведены из тех кварталов, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канале «Русская весна».
Военные аналитики Украины при этом пишут, что ситуация в районе Артемовска «приближается к критической».
Напомним, российские вооруженные формирования продвигаются в центре Артемовска, говорится в отчете американского Института изучения войны.
До этого руководитель группы «Вагнер» Евгений Пригожин поднял российский флаг над зданием администрации Артемовска в память об убитом военкоре Владлене Татарском.
Офицера украинского спецназа Ясинского ликвидировали в Артемовске
Офицер украинского спецназа «Сокол» и активист Евромайдана Денис Ясинский уничтожен в Артемовске (украинское название – Бахмут), сообщили СМИ.
Украинский националист Ясинский получил осколочное ранение, в результате чего скончался, передает ФАН со ссылкой на Telegram-канал Readovka.
Отмечается, что Ясинский был активистом Евромайдана и участником карательных операций, организованных киевским режимом в Донбассе.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские силы почти вплотную подошли к железнодорожной станции в центре Артемовска (Бахмут), ВСУ отступают в западную часть города.
Folha de S.Paulo заявила о встрече Путина с советником президента Бразилии
Folha de S.Paulo сообщила о визите в Россию советника президента Бразилии по международным вопросам Селсу Аморима
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На прошлой неделе Россию посетил советник президента Бразилии по международным вопросам, экс-глава МИД и бывший министр обороны Селсу Аморим, который встретился с российским президентом Владимиром Путиным, пишут СМИ.
По данным Folha de S.Paulo, Аморима удивил прием в Кремле, где он час беседовал с Путиным. Издание заявило, что Аморим говорил в основном о ситуации на Украине, а по инициативе российской стороны рассматривались вопросы двусторонних отношений России и Бразилии. Пресс-служба Кремля о встрече не сообщала, передает ТАСС.
Аморим заявил, что хотел узнать отношение России к предложению Бразилии выступить в роли посредника между Москвой и Киевом. По словам Аморима, российская сторона заявила, что «ценит усилия как Бразилии, так и Китая». Аморим признал, что нужно время для подготовки момента, «когда появится политическая воля». Он считает, что «идеи мира получат развитие», когда одна из сторон решит, что цена продолжения конфликта «выше цены вероятных уступок».
После визита в Москву Аморим посетил Париж, где встретился с советником французского лидера Эммануэля Макрона Эммануэлем Бонном.
Напомним, правительство Бразилии отказалось подписывать касающуюся специальной военной операции России на Украине декларацию «Саммита за демократию», который был организован Вашингтоном. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва намерен выступить с предложением создать своеобразный «мирный клуб» по Украине в ходе визита в Китай.
Ходаковский сказал, чем Владлен Татарский был опасен для властей Украины
Ходаковский: Владлен Татарский был опасен для врага, потому что проникал в сердца людей, рассказывая о нюансах СВО
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Татарский подкреплял свои слова смелыми поступками, совершенными в зоне СВО. Максим Фомин – так его звали на самом деле – писал тексты как «право имеющий». Это и сделало его опасным для киевских властей, сказал газете ВЗГЛЯД военачальник Александр Ходаковский, комментируя гибель военкора Владлена Татарского.
«Фомин сделал свой выбор еще в 2014 году. Тогда он, исходя из собственных идеологических соображений, пришел в мое подразделение в качестве служащего стрелковой роты. Этот человек никогда не боялся трудностей – всегда брался за выполнение самых опасных боевых задач и работал на невероятно сложных направлениях», – рассказал заместитель начальника главного управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский.
«Будучи непосредственным участником СВО, он особое внимание уделял медийной деятельности. Максим был прирожденным оратором, способным вести за собой людей. Ему доверяли тысячи граждан нашей необъятной страны, потому что видели в нем человека, который «прочувствовал» ситуацию, изучил ее изнутри», – подчеркивает собеседник.
«Под именем Владлена Татарского, Фомин соединил в себе талант отличного хроникера и практический боевой опыт. Он проникал в сердца, рассказывал о нюансах СВО и делился бесценным опытом участника спецоперации. Его тексты имели вес, ведь он говорил как «право имеющий». Это и сделало его опасным для противника», – акцентирует военачальник.
«Подчеркну, несмотря на важность идеологической деятельности Максима, он оказался полезным и в практической сфере. Татарский обладал навыками управления БПЛА и неоднократно помогал нам «закрывать» особо сложные участки боевых действий. Это был человек с большой буквы», – резюмирует Ходаковский.
Ранее в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Максима Фомина (более известного как Владлен Татарский), прогремел взрыв. В результате теракта пострадали 32 человека, восемь из которых в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.
В организации преступления подозревают Дарью Трепову. Девушка также присутствовала на мероприятии. Сообщается, что именно она передала Татарскому статуэтку в подарок, которая, как предполагается, и содержала взрывчатку. Механизм сработал в 18.15 по московской времени. Сейчас она задержана.
Теракт вызвал широкий общественный резонанс. Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин опубликовал статью, в которой назвал погибшего Татарского «воином-праведником». По его мнению, Владлен был не только профессиональным бойцом, но и прекрасным человеком, постоянно стремившимся к саморазвитию.
Коллега Владлена, военкор Александр Коц подчеркивает, что он «воевал и словом, и делом». Отмечается, что именно Татарский был «одним из первых энтузиастов-пассионариев, кто начал внедрять квадрокоптеры в качестве средства разведки и корректировки».
В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать на шахту, затем занимался бизнесом.
В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.
В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в зоне СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.
Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».
Напомним, 20 августа прошлого года в результате теракта также погибла Дарья Дугина. Ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в Подмосковье. В ФСБ сообщали, что убийство раскрыто, причастными считают гражданку Украины Наталью Вовк и ее дочь Софию Шабан.
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Сенатор Цеков: Польше выгоден любой исход конфликта на Украине
Сенатор Цеков объяснил, почему Польшу устроит поражение ВСУ на поле боя
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Сейчас Польша вовсю хозяйничает на Украине. Это касается вопросов трудовой миграции, транспорта, энергетики и других секторов экономики. А когда ВСУ проиграют на поле боя – Западная Украина сама попросится в состав Польши. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Сергей Цеков, комментируя заявление главы СВР Сергея Нарышкина о планах Варшавы получить контроль над западной частью Украины.
«Варшава оказывает военную помощь ВСУ не просто так: в ответ поляки начинают вовсю хозяйничать на Украине, планируя поставки энергии с украинских АЭС, прорабатывают другие энергетические и транспортные проекты, получают гигантскую рабочую силу в виде миллионов беженцев. Варшава извлекает все выгоды из конфликта на Украине», – пояснил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
«Поражение ВСУ на поле боя тоже выгодно Варшаве, пусть и в меньшей степени. В таком случае Западная Украина сама захочет войти в состав Польши в ожидании якобы европейского уровня жизни. Правда, в течение первых пары лет местные жители быстро разочаруются в отношении поляков к ним. Но это уже другой вопрос», – добавил собеседник.
«Поэтому как бы не развивалась ситуация на Украине, Польша получает и получит свои выгоды в любом случае. Вопрос лишь в их размере и масштабах», – заключил Цеков.
Напомним, во вторник директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе визита в Минск заявил: получение контроля над западом Украины – бывшими «восточными кресами» – это мечта польских националистов, сообщает РИА «Новости».
По его словам, Варшава считает, что «условием для реализации этой идеи является крах украинской государственности в результате военного поражения». «Поэтому польская власть выступает против мирного урегулирования конфликта на Украине», – подчеркнул Нарышкин.
В январе бывший глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава рассматривала вариант аннексии западной части Украины в самом начале проведения Россией СВО. Официальная Варшава назвала эти слова «российской пропагандой», но эксперты считают, что Сикорский просто сказал то, что у польских властей итак давно уже было в планах.
При этом в середине марта польская дипломатия угодила в очередной скандал. Посол Варшавы в Париже допустил, что польской армии придется столкнуться с ВС России в случае, если ВС Украины будут разгромлены. Позже заявление дипломата дезавуировали, однако сделали это неуклюже. По мнению экспертов, в реальности Варшава вновь обозначила свои планы на украинский кризис – и в этом вопросе она расходится с другими партнерами по НАТО.
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Украина набрала в штурмовые бригады для наступления 40 тыс. человек
Reuters: Украина привлекла в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления 40 тыс. человек
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Украина привлекла 40 тыс. человек в состав восьми штурмовых бригад так называемой гвардии наступления, которая была сформирована в феврале, сообщило Reuters.
Глава МВД Украины Игорь Клименко в комментарии Reuters сообщил, что штурмовые бригады формировались как из людей без военного опыта, так и из полицейских, а также из военнослужащих. Он выступил с утверждением, что целью штурмовых бригад является «освобождение» Украины. По словам Клименко, на Украине якобы сохраняется существенный мобилизационный потенциал. Он также указал, что 2,5% состава бригад – женщины, передает ТАСС.
Гвардия наступления формируется МВД Украины и находится в подчинении главы ведомства. Как отмечает Reuters, задачей штурмовых бригад так называемой гвардии наступления будет оказание поддержки регулярным частям ВСУ, в том числе в ходе контрнаступления, о подготовке которого заявляет Киев.
Ранее глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская группировка войск закончила подготовку к наступлению, скопив резервы личного состава, бронетехники и боеприпасов.
Минобороны: Потери ВСУ за сутки составили более 580 военнослужащих и наемников
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Ударами оперативно-тактической и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям ВСУ возле Гряниковки, Тимковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) рядом с пунктами Розовка, Новоселовское, Артемовка ЛНР, Першотравневое, Масютовка Харьковской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 40 военнослужащих, две бронемашины, два пикапа.
Огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении сорвана контратака противника у Северска Донецкой народной республики (ДНР), поражены подразделения ВСУ недалеко от Невского и Червоной Дибровы ЛНР.
Уничтожены более 80 военнослужащих, бронемашина и гаубица Д-30, сообщил Конашенков.
В результате активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении уничтожены два бронетранспортера, танк, четыре бронемашины и гаубица Д-30. Потери живой силы противника за минувшие сутки на этом направлении составили свыше 410 военнослужащих и наемников, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ под Никольским и Новополем ДНР. Кроме того, пресечена деятельность трех ДРГ в районах Владимировки, Мирного и Никольского.
За прошедшие сутки на этих направлениях ликвидированы до 30 военнослужащих, бронеавтомобиль, а также два склада боеприпасов подразделений ВСУ у Новомихайловки ДНР и Гуляйполя Запорожской области.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 20 военнослужащих и самоходная гаубица «Акация», отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической и армейской авиацией группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 89 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 112 районах. Недалеко от пунктов Ласточкино и Новомихайловка ДНР поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 110-й механизированной и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.
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Эксперт: Убийство Татарского показало, что структуры ФБК стали средой для террористов
Политолог Данилин указал на связь между убийством Татарского и структурами Навального
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Люди, которые ранее выходили на улицы в поддержку запрещенных в России организаций, сегодня без раздумий соглашаются на теракты. Убийство Татарского – явное тому подтверждение, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее в результате теракта погиб военкор Владлен Татарский. Следствие уже задержало подозреваемую.
«Украинские спецслужбы выбирают в качестве исполнителей терактов на территории России людей определенного типа. Как правило, они морально неустойчивы. Кроме того, такие персонажи чаще всего «светились» в работе на экстремистскую структуру-иноагента ФБК* (признан в РФ экстремистской организацией)», – отметил директор Центра политического анализа Павел Данилин, напомнив, что подозреваемая в причастности к взрыву в кафе Петербурга Трепова была активисткой организации экстремиста Алексея Навального.
Собеседник подозревает, что девушка на самом деле знала о наличии взрывчатки в статуэтке, которую она подарила Владлену Татарскому. «Трепова исполнила это задание за копеечку. А задачи ей ставили, как теперь выясняется, представители украинских спецслужб. Думаю, что речь в данном случае также может идти о британской MI-6, которая курирует не только украинцев, но и ФБК**», – допускает политолог.
«Украинские спецслужбы активно работают с агентурой, костяк которой составляют активисты ФБК, – отметил эксперт. – Если, например, нацболы воют в Донбассе за свободу русских людей, то сторонники ФБК, наоборот, занимаются внутри России совершением терактов».
По мнению Данилина, преступление в Петербурге было совершено, чтобы запугать общество. «Это акт терроризма, направленный против журналиста, который имел соответствующие убеждения. Мы видим уничтожение политического оппонента за его позицию. Немаловажно, что совершено оно было общественно опасным способом», – указал собеседник, напомнив, что число пострадавших уже перевалило за 30 человек. Данилин также называет звеньями одной цепи убийство Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, а также попытки покушения на Владимира Соловьева и Константина Малофеева.
Ранее в кафе в Санкт-Петербурге, где проходил творческий вечер военкора Максима Фомина (более известного как Владлен Татарский), прогремел взрыв. В результате теракта пострадали 32 человека, восемь из которых в настоящий момент находятся в тяжелом состоянии.
В организации преступления подозревают Дарью Трепову. Девушка также присутствовала на мероприятии. Сообщается, что именно она передала Татарскому в подарок статуэтку, которая, как предполагается, и содержала взрывчатку. Механизм сработал в 18.15 по московскому времени. Сейчас она задержана.
В биографии, опубликованной РИА «Новости», отмечается, что военный корреспондент, блогер и журналист Владлен Татарский (настоящее имя – Максим Юрьевич Фомин) родился 25 апреля 1982 года в Макеевке Донецкой области УССР. В 1999 году он устроился работать на шахту, затем занимался бизнесом.
В 2014 году присоединился к донецкому ополчению. Вскоре он вошел в состав подразделения «Витязь», состоял в рядах Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР), год провел в батальоне «Восток», а затем служил в разведке Народной милиции ЛНР.
В начале февраля 2022 года вновь присоединился к батальону «Восток». С февраля 2022 года Владлен Татарский работал в зоне специальной военной операции. В своем Telegram-канале освещал события в ходе СВО, до этого сообщал о ходе конфликта на востоке Украины.
Кроме военной и блогерской деятельности, Владлен Татарский писал книги. В 2021 году вышел его автобиографический роман «Бег», затем вышли книги «Война» и «Медитация».
Российские войска за сутки уничтожили более 460 украинских военных
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Ударами авиации Западной группировки войск на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям противника возле Синьковки Харьковской области и Артемовки Луганской народной республики (ЛНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Потери противника за сутки составили до 75 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами штурмовой авиации, огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении и активными действиями подразделений поражены живая сила и техника ВСУ недалеко от Червоной Дибровы ЛНР. Ликвидированы около 50 военнослужащих, две бронемашины, пикап и гаубица Д-30.
В ходе активных действий подразделений Южной группировки войск на Донецком направлении за сутки уничтожены до 285 военнослужащих и наемников, танк, три машины пехоты, два бронетранспортера, бронемашина, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов, отчитались в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ поблизости от Угледара и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил Конашенков.
Общие потери противника на этих направлениях за минувшие сутки составили до 45 военнослужащих, гаубица Д-30, польская самоходная артиллерийская установка Krab.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения за прошедшие сутки ликвидированы порядка десяти военнослужащих, а также самоходная гаубица «Акация».
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России в течение суток нанесено поражение 79 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 98 районах, перечислили в Минобороны.
Средствами ПВО за сутки перехвачены десять снарядов РСЗО HIMARS и «Смерч».
Уничтожены семь украинских беспилотников в районах пунктов Александровка ДНР, Наугольное и Старая Краснянка ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.