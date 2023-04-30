Посол в Варшаве анонсировал возобновление работы школы после захвата

Посол в Варшаве Андреев сообщил о возобновлении работы школы при посольстве 10 мая

Школа при посольстве России в Польше, которая подверглась захвату, вернется к работе 10 мая в другом здании, сообщил российский посол в Варшаве Сергей Андреев.

Как указал Андреев, после майских праздников, то есть после 9 мая. По его словам, следующая неделя необходима для вывоза оборудования, имущества школы и ее размещения на новом месте, после этого, скорее всего, с 10 мая занятия будут проходить уже в обычном режиме, передает РИА «Новости».

Он также добавил, что посольство РФ во вторник заявит протест по поводу силового изъятия здания школы в Варшаве. Андреев уточнил, что сегодня его даже некуда передать, поскольку госучреждения в Польше возобновят работу только 2 мая.

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил следователям запросить в МИД необходимую информацию и дать правовую оценку захвату школы при посольстве России в Варшаве.

Напомним, полиция Варшавы ворвалась в здание школы при российском посольстве. Сотрудников попросили покинуть здание до 18.00 субботы. Сотрудники школы при посольстве в Польше начали грузить вещи под «Прощание славянки».