Бундесвер начал обучать украинский спецназ ведению уличных боев

Bild: В Бундесвере начали обучать украинский спецназ ведению уличных боев

Специалисты Бундесвера обучают украинский спецназ в Германии для контрнаступления, сообщает издание Bild.

По данным издания, более десяти баз ВС Германии ведут подготовку украинских спецназовцев, в частности, обучают тактике уличных боев, это указывает на то, что Киев готовится к проведению операций в населенных пунктах, передает «Российская газета».

Отмечается также, что военные проходят подготовку к штурму хорошо укрепленных позиций и действиям в тылу.

В данный момент на немецких базах дислоцированы более 1 тыс. украинских военных, не менее 100 человек учатся управлять танками Leopard 2 и самоходными гаубицами Panzerhaubitze 2000.

По информации издания, Минобороны Германии сдержанно оценивают успех возможного контрнаступления Киева и ожидают лишь «ограниченных прорывов» на линии фронта.

Ранее появилось мнение, что ВСУ готовы начать контрнаступление, и оно будет проведено до 15 мая.