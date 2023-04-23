ВС России уничтожили 200 украинских военных на Донецком направлении

МО: На Донецком направлении за сутки уничтожено до 200 украинских военных

Южная группировка войск ВС России на Донецком направлении за сутки уничтожила до 200 украинских военных, а также 15 единиц техники и два склада противника, сообщили в Минобороны России.

По сообщению Минобороны, за сутки на Донецком направлении уничтожено до 200 украинских военных, БМП, четыре боевые бронированные машины, восемь автомобилей, гаубица Д-20 и РСЗО «Град», передает РИА «Новости».

Кроме того, в районе Веселого и Серебрянки в ДНР уничтожены склады боеприпасов 10-й горно-штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад украинских войск.

В военном ведомстве добавили, что на Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Першотравневое, Загоруйковка и Котляровка Харьковской области. В районах населенных пунктов Берестовое, Кисловка и Тимковка Харьковской области пресечены действия четырех украинских диверсионно-разведывательных групп. В Минобороны сообщили также, что за сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, одна боевая бронированная машина и два пикапа.

На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва Луганской народной республики, Терны, Торское и Григоровка Донецкой народной республики.

По сообщению ведомства, потери противника составили свыше 70 военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

По данных ведомства, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения украинской армии в районе Угледара, Новодонецкого и Павловки в ДНР. Кроме того, в районе Новомайорского в ДНР уничтожена украинская мобильная огневая группа, а в районе Малиновки на Запорожье уничтожена диверсионно-разведывательная группа.

Всего за сутки потери противника на данных направлениях составили свыше 130 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

В Минобороны сообщили также, что на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки артиллерией уничтожено до 45 украинских военнослужащих и три автомобиля.

Ранее российские штурмовые отряды освободили три квартала в западной части Артемовска.