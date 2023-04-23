МО: Авиация России уничтожила два опорных пункта и три укрытия личного состава ВСУ

Российская авиация группировки войск «Запад» за сутки уничтожила два взводных опорных пункта Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин.

По его словам, на Купянском направлении армейской авиацией группировки войск «Запад» в районе населенных пунктов Круглое и Огурцово уничтожены два взводных опорных пункта и три укрытия личного состава южнее пункта Ольшаны, передает ТАСС.

По словам Якимкина, в районе населенных пунктов Крахмальное и Молчаново были вскрыты и уничтожены две диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) ВСУ, а также сорваны две попытки ротации в районе сел Тимковка и Синьковка.

Он добавил, что в населенном пункте Петропавловка огнем из 2С19 «Мста-С» под командованием ефрейтора Алексея Лещукова уничтожена САУ 2С3 «Акация».

Напомним, в пятницу военнослужащие группировки российских войск «Запад» на Купянском направлении сорвали шесть попыток ротации украинских подразделений.



