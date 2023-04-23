В Роспотребнадзоре назвали симптомы кори

В Роспотребнадзоре указали, что у больных корью на третий день отекают лицо и веки

У больных корью на третий-четвертый день болезни лицо становится одутловатым, а веки начинают отекать, но сыпи в это время еще не бывает, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как указали в пресс-службе, на третий-четвертый день болезни, перед появлением сыпи, больные имеют характерный для кори вид: одутловатое лицо, отечные веки. Отмечается, что у большинства пациентов наблюдается заложенность носа и сухой грубый кашель, сохраняется повышенная температура тела, вялость, слабость, плохой аппетит, передает РИА «Новости».

В Роспотребнадзоре уточнили, что сыпь появляется на третий-пятый день болезни, период высыпания продолжается три-четыре дня. Первые элементы сыпи появляются в центре лица, за ушами, быстро распространяются на все лицо, шею, верхнюю часть груди. На второй день высыпания сыпь распространяется на туловище, руки и бедра, на третий – на нижние части рук, голени и стопы, подчеркнули в ведомстве.

В пресс-службе рассказали, что с четвертого-пятого дня от начала высыпания начинается период пигментации, сыпь приобретает буровато-коричневый оттенок, снижается температура, уменьшаются катаральные явления и улучшается самочувствие больного.

Ранее академик РАН, зампрезидента Российской академии образования, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко заявил, что сотрудники сфер торговли и СМИ, работники метро входят в группу риска по заражению корью, детей в России прививают от кори с рождения.