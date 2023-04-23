В России за сутки госпитализированы 487 человек с коронавирусом

Сын Пескова подтвердил службу в ЧВК «Вагнер» в зоне СВО

Сын Пескова Николай рассказал о службе на передовой и о медали «За отвагу»

Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Николай объяснил причину своего решения отправиться на специальную военную операцию, и рассказал, за что получил медаль «За отвагу».

По словам Николая, он, действительно, отслужил в зоне спецоперации в составе артиллерийского экипажа РСЗО «Ураган» в составе ЧВК «Вагнер». Он сказал, что посчитал долгом отправиться на спецоперацию, многие его друзья тоже поехали, чтобы оказать помощь российским военным. Песков-младший заявил, что не смог сидеть в стороне, пишет «Комсомольская правда».

Николай Песков рассказал, что семья его поддержала, а отец сразу одобрил решение отправиться на передовую. По его словам, он обратился к папе, чтобы узнать, как правильно связаться с ЧВК, с чем тот ему и помог.

Николай подтвердил, что в зоне СВО у него была другая фамилия, «красивая и русская». Иногда он звонил жене и отцу, и говорил, что все в порядке.

Кроме того, по его словам, после Нового года их экипаж наградили за один «интересный выезд», он получил медаль «За отвагу».

Также Николай признался, что постоянно думает о своих боевых товарищах, и какая-то его часть «хочет обратно к ним».

Ранее бизнесмен Евгений Пригожин рассказал, что сын пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова Николай служил заряжающим в расчете «Урагана» под чужим именем, и проявил мужество и героизм.