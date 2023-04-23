Экс-игрок «Челси» из Грузии задержан по делу о вымогательстве у европейских пенсионеров

Бывший игрок лондонского «Челси» и нападающий сборной Грузии Рати Алексидзе задержан правоохранителями в одной из европейских стран по делу о «колл-центрах» экс-министра обороны Давида Кезерашвили, сообщила телекомпания «Имеди» в воскресенье. Об этом передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Депутат от правящей «Грузинской мечты» Рати Ионатамишвили, комментируя эти сведения, сообщил, что Алексидзе «очень близок» к Кезерашвили и работал у того.

Несколько дней назад Би-би-си обнародовала журналистское расследование, согласно которому министр обороны Грузии периода войны с Россией 2008 года Давид Кезерашвили, ныне скрывающийся в Лондоне от грузинской Фемиды, может вместе с сообщниками быть причастен к схемам многомиллионного воровства у европейских пенсионеров через «колл-центры». Этим делом занимаются правоохранительные органы Грузии в сотрудничестве с коллегами из Европы.

Алексидзе является обладателем Кубка Англии и Суперкубка Англии в составе «Челси». Он также провел несколько матчей за «Ростов». В 2009 году Алексидзе, на счету которого 27 матчей за сборную Грузии, вместе с несколькими партнерами по национальной команде был уличен в наркомании.