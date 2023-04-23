На Кубе назвали сроки внедрения карт «Мир»

Посол: Куба надеется, что россияне смогут платить в стране картами «Мир» уже в этом году

На Кубе рассчитывают, что российские туристы смогут расплачиваться в стране картами «Мир» уже в этом году, заявил посол Кубы в России Хулио Гармендия Пенья.

По его словам, Россия и Куба уже год работают над внедрением системы карт «Мир» во взаимных расчетах, этот процесс затянулся процесс в связи с техническими моментами, но в этом году точно карты «Мир» будут внедрены, передает РИА «Новости».

Посол напомнил, что на Кубе банкоматы начали карты «Мир» принимать для снятия наличных, но «нужно, чтобы карты работали в полном объеме».

Напомним, в марте карты российской платежной системы «Мир» начали принимать на Кубе: в местных банкоматах уже можно снимать наличные.