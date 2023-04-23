Спасатели предупредили о риске схода лавин на севере Бурятии

МЧС России: Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии

Опасность схода лавин объявлена в Северо-Байкальском районе Бурятии, сообщил региональный главк МЧС России.

Как сообщили в ведомстве, 23-24 апреля в Северо-Байкальском районе Бурятии возможен сход снежных лавин, поэтому жителей и гостей республики просят воздержаться от посещения лавиноопасной местности в ближайшие дни, передает РИА «Новости».

В ведомстве подчеркнули, что туристским группам необходимо за 10 дней до начала путешествия информировать региональные подразделения МЧС, следить за изменениями погоды, знать лавиноопасную обстановку, возможные риски и особенности маршрута.

Ранее снежная лавина сошла на незарегистрированную группу туристов в Тункинском районе Бурятии, один человек погиб, еще один пострадал.