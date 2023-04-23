При пожаре в Иркутской области погибли четыре человека

МЧС: В Усть-Илимске при пожаре погибли четыре человека, в том числе ребенок

При пожаре в дачном доме в городе Усть-Илимск Иркутской области погибли четыре человека, в том числе ребенок, сообщает ГУ МЧС региона.

На момент прибытия пожарных деревянный двухэтажный дом оказался полностью охвачен огнем, горели сарай и теплица, в ходе тушения сотрудники МЧС обнаружили тела троих взрослых и ребенка, передает РИА «Новости».

СК завел уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в деревне Тимирязева Иркутской области арестовали мужчину, который из ревности поджег сожительницу и троих детей, двое из которых погибли.