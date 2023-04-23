Трамп анонсировал выход своей книги

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23 апреля, воскресенье | Последнее обновление — 04:59 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Иностранные граждане попросили Россию эвакуировать их из Судана
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Европейские мореплаватели слали своим монархам как под копирку написанные доклады: дескать, золото и другие богатства новых стран можно присвоить, а местных жителей следует обратить в рабство, ведь существование в неволе для людоедов значительно лучше, чем свобода.
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В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было.
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Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры.
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Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Трамп анонсировал выход своей книги
Трамп анонсировал выход своей книги с «невероятной коллекцией писем»
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Экс-глава американского государства Дональд Трамп сообщил, что на следующей неделе выходит его новая книга «Письма Трампу».
В соцсети Truth Social Трамп рассказал, что в книге будет представлена «невероятная коллекция писем, фотографий», а также его «комментариев ко всему этому». Книгу можно будет купить с 25 апреля за 99 долларов. Экземпляр с подписью Трампа будет стоить 399 долларов, передает РИА «Новости».
В конце 2021 года Трамп сообщил о том, что пишет мемуары о своем пребывании на посту президента США.
«Русская весна»: ВСУ сняли на видео ползущую по грязи колонну Leopard
Украинские военные опубликовали видео ползущей по грязи колонны танков Leopard 2A4 и американских бронетранспортеров M113, пишут «Военкоры Русской Весны».
На видеокадрах заметно, что колонна танков и БТР ползет по непролазной грязи и глубоким лужам на территории Украины, соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Журналисты подписали, что ВСУ продолжают интенсивно осваивать натовскую военную технику.
Ранее было опубликовано видео, как в Польше во время подготовки к боям на территории Украины с использованием поставленного Германией вооружения танк Leopard 2A4 с экипажем ВСУ воткнулся орудием в землю, вследствие чего башня машины оторвалась.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные представители провели для «Леопардов» принудительный даунгрейд. Так, украинские танкисты писали в соцсетях, что «на танках нет брони, пушка плохого качества, такие же стабилизаторы, а кумулятивы еще хуже».
Россию обвинили в создании угрожающего США «треугольника смерти»
InsideOver: Россия, Северная Корея и Китай создали угрожающий США «треугольник смерти» в Тихом океане
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Россия создала опасный для Соединенных Штатов блок стран в Индо-Тихоокеанском регионе, куда вошли Китай и Северная Корея, сообщил эксперт Федерико Джулиани изданию InsideOver.
По его словам, этот «треугольник смерти» можно увидеть, если просто посмотреть на географическую карту в районе Тихого океана, передает РИА «Новости».
Издание подчеркивает, что Пхеньян и Москва только рады усилить давление на Вашингтон в этом районе, чтобы осложнить жизнь Белого дома.
В статье отмечено, что Кремль во время высокой напряженности в отношениях с НАТО даже начал масштабные учения в прибрежных районах Дальнего Востока, как бы поясняя, что хочет расширить свое военное присутствие в Тихом океане.
По мнению журналистов, «треугольник смерти» угрожает деятельности Штатов, так как участники, а именно Россия, Китай и Северная Корея, предприняли действия, вынуждающие американских военных пересмотреть свои оперативные планы.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявлял, что Россия и Китай твердо отстаивают основанный на международном праве миропорядок, основополагающие нормы и принципы международных отношений, базирующиеся на принципах Устава ООН, претворяют в жизнь подлинную многополярность.
Военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ
«Военкоры Русской весны» показали кадры, как российский танк обратил в бегство украинскую пехоту
Российский танк ворвался на позиции украинских военных в ходе спецоперации и заставил пехоту ВСУ спасаться бегством.
На видеокадрах заметно, что российский танк едет по полю и встречает отряд украинских боевиков, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Наши танкисты влетели прямо на вражеские позиции и заставили в ужасе драпать украинскую пехоту», – прокомментировали военкоры.
Ранее сообщалось, что объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а танки, Abrams не успеют прибыть к его началу.
Пригожин заявил о бунтах среди украинских боевиков в Часовом Яре и Константиновке
Пригожин: В Часовом Яре и Константиновке начались бунты боевиков ВСУ
В подконтрольных Украине Часовом Яре и Константиновке в ДНР начались бунты среди боевиков ВСУ, они «бросают оружие, встают и уходят», сообщил бизнесмен Евгений Пригожин.
По словам основателя ЧВК«Вагнер», боевики ВСУ начали бросать оружие и уходить из Часова Яра и Константиновки. Он призвал российских бойцов дать им пожить и не убивать «своими руками», передает РИА «Новости».
Ранее российский боец рассказал, что украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске.
Стали известны подробности о найденном в Белгороде боеприпасе
«Известия»: Найденный в Белгороде боеприпас является авиабомбой ФАБ-500
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Обнаруженный саперами объект в Белгороде является авиационным боеприпасом ФАБ-500, сообщил источник.
По информации издания «Известия», авиабомбу должны перевезти на полигон взрывотехники Минобороны.
Как отметил начальник ГУ МЧС Сергей Потапов, найденный боеприпас, по экспертной оценке, не взрывоопасен, передает РИА «Новости».
«После завершения эвакуационных мероприятий мы будем поднимать с помощью автокрана и вывозить на специальный полигон в Яковлевский городской округ для уничтожения», – сказал он.
По словам начальника Белгородского управления ГО и ЧС Николая Лебедева, после извлечения авиационной бомбы осталась яма глубиной пять метров. Он пояснил, что сначала устранят повреждения коммуникаций, потом будут засыпать яму, восстановят пешеходную дорогу, «вернут все, как было».
Между тем, люди с рюкзаками и чемоданами возвращаются в квартиры, оцепление осталось только возле ямы.
Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за обнаружения взрывоопасного предмета началась эвакуация 3 тыс. человек.
До этого Минобороны сообщило, что при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. По данным ведомства, в результате инцидента имеются повреждения жилых строений, жертв нет, проводится расследование.
Пушков отреагировал на канадских мужчин-министров на каблуках
Член комитета Совфеда Пушков назвал трансгендерным хайпом акцию министров Канады Hope in High Heels
Канадские министры под прикрытием акции Hope in High Heels занимаются трансгендерным хайпом, заявил член конституционного комитета Совета Федерации Алексей Пушков.
В своем Telegram-канале он отметил, что канадские политики в женских туфлях этого даже не скрывают. Они признают, что занимаются трансгендерным хайпом, а не защитой женщин от насилия.
«Все предельно ясно с этими «защитниками», – резюмировал Пушков.
ВСУ бросили оружие и боеприпасы в Артемовске
Российский боец: ВСУ бросают оружие и множество боеприпасов при отступлении в Артемовске
Украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске, рассказал российский боец.
По словам бойца группы «Вагнер», попадается разное вооружение – американские пулеметы, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях, также боекомплекты оставляют, передает РИА «Новости».
«Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает», – отметил он.
Также военный рассказал, что на оставленных ВСУ позициях часто попадаются атрибуты с нацистской символикой – множество различных шевронов, ножи со свастикой.
По мнению бойца, этим ВСУ, скорее всего, хотят произвести устрашающее впечатление.
Ранее пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно.
Немцы возмутились требованием Зеленского к ВСУ
Читатели Die Welt возмутились требованием Зеленского к ВСУ «вернуть территории»
Читатели издания Die Welt раскритиковали заявление украинского президента Владимира Зеленского о постановке перед ВСУ задачи «вернуть» потерянные за время СВО территории.
Один из комментаторов отметил, что в случае, если так называемое контрнаступление окажется неудачным, это станет концом Украины, и только в этом случае, «наконец, на повестке дня появятся мирные переговоры», передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
«Несмотря на массированное снабжение Украины оружием, у нее нет ресурсов для достижения столь амбициозной цели», – подчеркнул другой комментатор.
Еще один пользователь отметил, что быстрое мирное соглашение было бы важнее, нежели возвращение утраченный территорий.
«Не имеет значения, какие приоритеты декларирует этот человек. Единственное, что имеет значение, какие приоритеты ему ставит Запад», – заметил другой.
Другой читатель добавил: в случае, если ВС России удастся прорваться в Артемовске и на Кременском направлении, это будет означать конец контрнаступления Зеленского.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях.
До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.
Россия решила зеркально ответить на массовую высылку дипломатов из Берлина
МИД: Москва даст зеркальный ответ на решение Берлина о массовой высылке российских дипломатов
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Россия даст зеркальный ответ на решение Берлина, который решил массово выслать российских дипломатов, заявили в МИД.
По информации ведомства, Москвой принято решение о зеркальной высылке из России германских дипломатов и сокращении максимального числа сотрудников немецких дипломатических представительств в России, сообщается на сайте российского дипведомства.
В МИД отметили: действия немецких властей указывают на то, что Берлин выбрал курс на разрушение.
«Решительно осуждаем эти действия Берлина, который продолжает демонстративно разрушать весь массив российско-германских отношений, включая их дипломатическое измерение», – подчеркнули в ведомстве.
Как отметили в дипведомстве, германская сторона неоднократно заверяла в нежелании афишировать этот сюжет, но нарушила свои же обещания, поставив в известность представителей СМИ, регулярно используемых для организации «контролируемых утечек и информационных» вопросов.
Также в министерстве уведомили, что посол Германии Гезу Андреаса фон Гайра осведомлен о том, что Россия ответит на решение немецких властей о высылке российских дипломатов.
Bild: Россия решила выслать 34 немецких дипломата
Bild: Россия высылает 34 из примерно 90 работающих в Москве немецких дипломатов
Российская сторона высылает 34 из приблизительно 90 работающих в Москве дипломатов Германии, сообщила газета Bild.
Источники газеты указали, что примерно треть из числа работающих в России немецких дипломатов будет выслана, передает ТАСС.
Максимальное число сотрудников дипломатических представительств ФРГ в России также будет значительно ограничено.
Ранее МИД России принял решение зеркально ответить на высылку своих дипломатов, уведомив работников посольства Германии о необходимости покинуть Россию.
До этого Берлин принял решение выслать из страны 20 российских работников дипмиссии.
ВС России ликвидировали подполковника украинской погранслужбы в Запорожье
Российские военные уничтожили подполковника спецназа погранслужбы Украины Александра Очеретнюка в Запорожской области.
Отмечается, что украинские военные проводили разведку боем на территории, где базировались бойцы 291-го мотострелкового полка и 22-й бригады спецназа российских военных, передает ФАН со ссылкой на Telegram-канал ANNA-News.
Во время боя бойцы ВСУ потеряли несколько бронемашин и десятки военных, в числе которых был и Александр Очеретнюк.
Издание полагает, что подполковник был убит попаданием снаряда противотанкового ракетного комплекса по бронемашине.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предположил, что возросшая активность украинских диверсантов на Запорожском направлении говорит о готовности ВСУ к контрнаступлению в этом регионе.
Москва озвучила ответ на высылку дипломатов из Берлина
Москва озвучила решение по ответным мерам на высылку дипломатов из Берлина
МИД России принял решение зеркально ответить на высылку своих дипломатов, уведомив работников посольства Германии о необходимости покинуть Россию.
Об этом сообщила представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале в субботу, добавив, что более 20 дипломатов Германии высылают из Москвы.
Ранее сообщалось, что Берлин принял решение выслать из страны 20 российских работников дипмиссии.
Захарова прокомментировала слова Писториуса об ударах ВСУ по России
Спикер МИД Захарова призвала главу Минобороны Германии запомнить свои слова об ударах ВСУ по России
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Главе Минобороны Германии Борису Писториусу стоит запомнить свои слова о возможности ударов ВСУ по России, заявила спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что эти слова все должны запомнить.
«Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае я напомню», – написала она.
Также дипломат задалась вопросом, не узнало ли немецкое ведомство, кто совершил теракт на «Северных потоках», предположив, что это тоже «приемлемая тактика ограниченных ударов» по уничтожению важного для Берлина инфраструктурного проекта.
Кроме того, Захарова отметила слова Писториуса о «приемлемости» проведения военных операций Украины на территории России.
Напомним, Писториус заявил, что ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», одобрив атаку Украины на Россию.
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил главе Минобороны Германии историческую примету о том, что немец, который желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине.
Премьер Австралии сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных
Премьер Австралии Альбанезе сообщил об обнаружении потопленного США в 1942 году судна с телами пленных
Японское судно Montevideo Maru во время Второй мировой войны было потоплено флотом США, в субботу корабль с останками 1060 пленных удалось обнаружить, сообщил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
Премьер написал, что на борту находились 1060 пленных и 850 австралийских военнослужащих, передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети политика.
Японское судно было потоплено 1 июля 1942 года подлодкой США, погибли тогда более 1 тыс. пленных. Эта трагедия стала одной из крупнейших в истории Австралии.
Ранее сообщалось, что Австралия отправила Киеву автономные военные дроны Altius 600M, они выступают, в том числе в роли «камикадзе».
Журналист Шахназаров назвал «скотством» слова Вайкуле о памятниках погибшим советским солдатам
Журналист Шахназаров назвал скотством слова Вайкуле о памятниках погибшим советским солдатам
Журналист Михаил Шахназаров возмутился «скотским» высказыванием певицы Лаймы Вайкуле о памятниках советским солдатам, погибшим в Великую Отечественную войну.
Шахназаров задал пару риторических вопросов у себя в Telegram-канале.
«Интересно, а она упадет еще ниже? Или все границы скотства пройдены и пробиты?» – написал журналист.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала Лайму Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом.
Напомним, Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной. Советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая назвала слова Вайкуле отработкой латвийского бюджета на свои концерты и «хаосом мысли».
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