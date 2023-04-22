ЕР решила выдвинуть Виталия Хоценко кандидатом в губернаторы Омской области

Андрей Турчак: «Единая Россия» выдвинет Виталия Хоценко на выборах губернатора Омской области

На выборах губернатора Омской области «Единая Россия» выдвинет кандидатом Виталия Хоценко, заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.

«Безусловно, «Единая Россия» будет выдвигать своего кандидата на должность губернатора. И этим кандидатом будет Виталий Павлович. Он член «Единой России». Во главе с таким лидером уверен, мы справимся с задачами избирательной кампании», – заявил Турчак в Telegram-канале «Единой России».

В своем Telegram-канале он написал, что знает Хоценко как профессионала своего дела, который в любом вопросе погружается в самую суть, пропускает через себя любую проблему и находит решения.

Турчак отметил, что провел с Хоценко в Омской области насыщенный день, обсудили много вопросов, от которых зависит развитие региона.

«В очередной раз убедился, насколько наш коллега погружен в повестку и владеет фактурой. И это всего за без малого месяц работы в новой должности», – подчеркнул секретарь Генсовета партии.

Напомним, президент Владимир Путин освободил Александра Буркова от должности губернатора Омской области и назначил временно исполняющим обязанности региона бывшего руководителя правительства ДНР Виталия Хоценко, выпускника «школы губернаторов» и финалиста конкурса «Лидеры России».

Виталий Хоценко родился в Днепропетровске, имеет опыт работы в разных регионах: от Ямало-Ненецкого округа до Ставропольского края, в Министерстве промышленности и торговли России возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления.

Он выпускник четвертого потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и финалист конкурса «Лидеры России» 2019 года. В июне 2022 года в рамках кадрового укрепления органов власти новых регионов принял предложение возглавить правительство Донецкой народной республики.