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ЕР решила выдвинуть Виталия Хоценко кандидатом в губернаторы Омской области
Андрей Турчак: «Единая Россия» выдвинет Виталия Хоценко на выборах губернатора Омской области
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На выборах губернатора Омской области «Единая Россия» выдвинет кандидатом Виталия Хоценко, заявил секретарь генерального совета партии Андрей Турчак.
«Безусловно, «Единая Россия» будет выдвигать своего кандидата на должность губернатора. И этим кандидатом будет Виталий Павлович. Он член «Единой России». Во главе с таким лидером уверен, мы справимся с задачами избирательной кампании», – заявил Турчак в Telegram-канале «Единой России».
В своем Telegram-канале он написал, что знает Хоценко как профессионала своего дела, который в любом вопросе погружается в самую суть, пропускает через себя любую проблему и находит решения.
Турчак отметил, что провел с Хоценко в Омской области насыщенный день, обсудили много вопросов, от которых зависит развитие региона.
«В очередной раз убедился, насколько наш коллега погружен в повестку и владеет фактурой. И это всего за без малого месяц работы в новой должности», – подчеркнул секретарь Генсовета партии.
Напомним, президент Владимир Путин освободил Александра Буркова от должности губернатора Омской области и назначил временно исполняющим обязанности региона бывшего руководителя правительства ДНР Виталия Хоценко, выпускника «школы губернаторов» и финалиста конкурса «Лидеры России».
Виталий Хоценко родился в Днепропетровске, имеет опыт работы в разных регионах: от Ямало-Ненецкого округа до Ставропольского края, в Министерстве промышленности и торговли России возглавлял департамент региональной промышленной политики и проектного управления.
Он выпускник четвертого потока «школы губернаторов» – программы подготовки кадрового управленческого резерва государственной службы на базе Высшей школы государственного управления (ВШГУ) и финалист конкурса «Лидеры России» 2019 года. В июне 2022 года в рамках кадрового укрепления органов власти новых регионов принял предложение возглавить правительство Донецкой народной республики.
Источник объявил о решении Берлина выслать российских дипломатов
Источник объявил о решении Берлина выслать российских дипломатов
Немецкая сторона лгала, когда опровергала массовую высылку из страны российских дипломатов, такое решение немецкими властями уже принято, заявил дипломатический источник.
Решение о высылке российских дипломатов из Германии Берлином уже принято и «будет реализовано», сказал собеседник ТАСС.
По какой причине официальный Берлин лгал по этому поводу, неизвестно.
Российская сторона ответит соответственно на высылку дипломатов, заключил источник.
В марте СМИ сообщали, что Берлин намеревается выслать более 30 аккредитованных российских дипломатов. После этого представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что правительство Германии не подтверждает эту информацию.
Орбан словом из трех букв ответил на речь Столтенберга о готовности стран НАТО принять Украину
Премьер Венгрии Орбан поразился заявлению генсека НАТО Столтенберга о готовности участниц альянса принять Украину
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивленно отреагировал на слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности всех участниц альянса принять Украину.
«Что?!» – написал Орбан в своем Twitter (запрещен в России) в ответ на слова Столтенберга, передает РИА «Новости».
Ранее в пятницу Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс, так как «будущее Украины – находиться в семье альянса».
Военкоры показали кадры встречи российского танка с пехотой ВСУ
«Военкоры Русской весны» показали кадры, как российский танк обратил в бегство украинскую пехоту
Российский танк ворвался на позиции украинских военных в ходе спецоперации и заставил пехоту ВСУ спасаться бегством.
На видеокадрах заметно, что российский танк едет по полю и встречает отряд украинских боевиков, передает телеканал 360 со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Наши танкисты влетели прямо на вражеские позиции и заставили в ужасе драпать украинскую пехоту», – прокомментировали военкоры.
Ранее сообщалось, что объема уже имеющихся западных танков и другого вооружения недостаточно для возможного украинского контрнаступления, а танки, Abrams не успеют прибыть к его началу.
Илона Броневицкая назвала «хаосом мысли» заявление Вайкуле о Дне Победы
Певица Илона Броневицкая объяснила скандальные заявления Вайкуле о Дне Победы желанием сохранить карьеру в Латвии
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Певица Лайма Вайкуле говорит то, что созвучно политике ее государства, так как она не может ставить крест на своей карьере, заявления о приватизации Россией Дня Победы – «хаос мысли», его сложно комментировать, заявила советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая.
Броневицкая, передает Regnum, считает, что Вайкуле отрабатывает латвийский бюджет на свои фестивали: «Каждый живет в своей стране, она живет в Латвии. Она имеет латвийский бюджет на свои фестивали. Она не может быть диссидентом в своей стране».
Броневицкая полагает, что Вайкуле таким образом не хочет ставить крест на своей карьере: «Она говорит то, что надо говорить, то, что созвучно политике ее государства. Вот и все. Она человек, которого слушают, когда ты в таком медийном статусе, едва ли можно промолчать. Сейчас мир раскалывается, и каждый выбирает для себя какое-то место».
Что касается замечания Вайкуле о приватизации Россией Дня Победы, то Броневицкая считает, что такой «хаос мысли» сложно комментировать.
Она также дала оценку заявлению Вайкуле, что памятники советским воинам якобы не представляют художественной ценности. По мнению Броневицкой, эту ценность в Европе специально принижают в политических целях. «Эта демагогия нам в помощь», — считает певица.
Ранее певица Лайма Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной и заявила, что Россия приватизировала День Победы и русский язык.
Пушилин: ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
Пушилин заявил о провалившейся попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, но их прорыв не допустили российские военные, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».
Пушилин рассказал, что ВСУ переходили малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии сразу по четырем направлениям. Несмотря на то, что российским военным пришлось в очень непростых условиях отражать их атаки, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из позиций ВС России, передает ТАСС.
Ранее российские войска за сутки уничтожили более 520 украинских военных.
До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.
«Русская весна»: ВСУ сняли на видео ползущую по грязи колонну Leopard
Украинские военные опубликовали видео ползущей по грязи колонны танков Leopard 2A4 и американских бронетранспортеров M113, пишут «Военкоры Русской Весны».
На видеокадрах заметно, что колонна танков и БТР ползет по непролазной грязи и глубоким лужам на территории Украины, соответствующий ролик опубликован в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».
Журналисты подписали, что ВСУ продолжают интенсивно осваивать натовскую военную технику.
Ранее было опубликовано видео, как в Польше во время подготовки к боям на территории Украины с использованием поставленного Германией вооружения танк Leopard 2A4 с экипажем ВСУ воткнулся орудием в землю, вследствие чего башня машины оторвалась.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что западные представители провели для «Леопардов» принудительный даунгрейд. Так, украинские танкисты писали в соцсетях, что «на танках нет брони, пушка плохого качества, такие же стабилизаторы, а кумулятивы еще хуже».
Захарова назвала Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом
Дипломат Захарова назвала певицу Вайкуле человеком с атрофированным художественным вкусом из-за отношения к памятникам
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Певица из Латвии Лайма Вайкуле пошла на новый рекорд неадекватного поведения, выступив с утверждением, что памятники советским солдатам якобы не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова заявила в своем Telegram-канале, что Вайкуле мало прошлого успеха, она пошла на новый рекорд неадекватного поведения, выступив с утверждением, что памятники советским солдатам якобы не имеют художественной ценности, поэтому их нужно сносить. Захарова подчеркнула, что само утверждением Вайкуле – глупость, конечно, невозможная. Дипломат выразила мнение, что такое можно брякнуть только от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы, либо специально.
Захарова отметила, что в самом слове «памятник» содержится подсказка, оно произошло от «памяти», а не «художественной ценности». Официальный представитель МИД России подчеркнула, что людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами.
Как отметила Захарова, говорить о том, что мощнейший и яркий Памятник воинам Советской Армии – освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков, созданный усилиями латышских и русских специалистов, ставший символом для миллионов сохранивших память и совесть людей, не имел никакой художественной ценности, может только человек с полностью атрофированным художественным вкусом
Напомним, Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной. Советская и российская эстрадная певица Илона Броневицкая назвала слова Вайкуле отработкой латвийского бюджета на свои концерты и «хаосом мысли».
Медведев напомнил главе Минобороны Германии историческую примету
Медведев призвал готовиться к параду российских войск в Берлине после слов Писториуса об атаках на Россию
Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о действиях ВСУ на территории России.
В ответ на слова Писториуса о военных операциях ВСУ на территории России, зампред Совбеза уличил его в зависти к славе военачальников Третьего рейха, передает РИА «Новости».
В связи с этим Медведев посоветовал Писториусу вспомнить историческую примету: «Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине».
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», одобрив атаку Украины на Россию.
Москва изучает целесообразность размещения баллистических ракет на западных границах
В МИД указали на возможность пересмотра неразмещения баллистических ракет средней и большей дальности у границ с Западом
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Москва может пересмотреть отказ от размещения баллистических ракет средней и большей дальности у границ на западном направлении, заявил посол по особым поручениям МИД Григорий Машков.
Россия должна проанализировать, насколько оправдана ее текущая политика неразмещения баллистических ракет на западном направлении, указал Машков в своем материале для «Международной жизни».
Нужно установить, есть ли необходимость уже сейчас начать подготовку к развертыванию ракет этого типа, которые в случае ухудшения ситуации дали бы возможность оперативно реагировать на возникающие вызовы.
Машков указал на потребность России в наращивании тактического ракетного потенциала ввиду развала Договора о РСМД. По его словам, также важно повысить эффективность такого потенциала и заблаговременно накопить ракетные вооружения для ответа на любые вызовы, в том числе это необходимо проделать в Калининграде, где российская земля находится под прицелом НАТО.
Дипломат отметил, что предыдущая формула стратегической стабильности, которая опиралась на биполярный ракетно-ядерный паритет, дискредитировала себя, она позволила Западу укрепить позиции на других направлениях и расширить зоны влияния.
После окончания действия ДСНВ-3 в 2026 году может появиться вакуум в области международного права на длительный период, и России следует быть готовой к этому.
Le Monde: Франция отказалась от передачи Украине цифровых карт Белоруссии
Французская сторона якобы решила не передавать украинской цифровую карту белорусской территории, сообщает французское издание Le Monde.
Париж якобы решил не передавать Киеву цифровую карту Белоруссии, что дало бы возможность украинским военным запускать туда авиацию и беспилотники для выполнения боевых задач на малых высотах, пишет Le Monde, передают «Аргументы и факты».
Эти данные якобы позволили Киеву увидеть препятствия, рельеф и расположение средств противовоздушной обороны.
ВСУ бросили оружие и боеприпасы в Артемовске
Российский боец: ВСУ бросают оружие и множество боеприпасов при отступлении в Артемовске
Украинские военные бросают огромное количество оружия и боеприпасов при отступлении в Артемовске, рассказал российский боец.
По словам бойца группы «Вагнер», попадается разное вооружение – американские пулеметы, с ними работаем, если они пригодны к работе, оставляем и работаем на позициях, также боекомплекты оставляют, передает РИА «Новости».
«Спасибо Украине, поставляет нам спецвооружение, всего хватает», – отметил он.
Также военный рассказал, что на оставленных ВСУ позициях часто попадаются атрибуты с нацистской символикой – множество различных шевронов, ножи со свастикой.
По мнению бойца, этим ВСУ, скорее всего, хотят произвести устрашающее впечатление.
Ранее пятницу врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ситуация в Артемовске тяжелая, напряженная, российские силы продолжают продвигаться, но говорить об образовании котла пока преждевременно.
Пригожин рассказал о службе сына Пескова в составе Группы Вагнера
RT: Российский предприниматель Пригожин рассказал о службе сына пресс-секретаря президента РФ Пескова в Группе Вагнера
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Российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что сын Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России, Николай прошел службу в составе Группы Вагнера рядовым артиллеристом, сообщил телеканал RT.
Основатель ЧВК «Вагнер» рассказал, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратился к нему с просьбой забрать его сына Николая в Группу Вагнера «простым артиллеристом», передает RT.
Пригожин отметил, что 33-летний сын Пескова «абсолютно нормально» отработал простым артиллеристом расчета реактивной системы залпового огня «Ураган». Основатель ЧВК «Вагнер» заметил при этом, что работать приходилось «по колено в грязи».
Напомним, в июне 2022 года ЕС включил в шестой пакет санкций против России супругу пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Татьяну Навку, а также его сына и дочь. Против самого пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова Евросоюз ввел санкции еще в феврале 2022 года.
Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников павшим в Великой Отечественной
Памятники павшим в Великой Отечественной войне якобы не имеют художественной ценности, заявила певица из Латвии Лайма Вайкуле.
Вайкуле заявила, что не понимает людей, которые хотят преклонить голову перед памятником солдату, передает Life.ru.
Она предложила желающим сделать это пойти на кладбище к своему отцу в стране, где тот жил, и отметила, что это «просто памятник», а не место захоронения.
Вайкуле добавила, что не понимает, для чего нужны эти монументы. По ее мнению, «никакой художественной ценности» они не имеют.
Также Вайкуле заявила, что Россия «приватизировала День Победы и русский язык», этот язык принадлежит всему миру, сказала артистка.
Ранее певица заявляла, что якобы своими трудами приносила большой доход Советскому Союзу, позволяя «содержать» страну. Российский журналист, музыкальный критик и историк музыки Сергей Соседов назвал эти высказывания Вайкуле «очень глупыми».
В БКЗ «Октябрьский» в Петербурге объяснили пропажу портрета Пугачевой
Руководство БКЗ «Октябрьский» объяснило пропажу портрета Аллы Пугачевой сломанными рамками
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У руководства концертного зала к Алле Пугачевой нет вопросов, так как она не иноагент, никакой политической подоплеки в пропаже ее портрета нет, заявила директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович.
О пропаже портрета уехавшей из страны Аллы Пугачевой из галереи известных исполнителей, когда-либо выступавших в концертном зале, сообщили поклонники певицы. Вместе с Пугачевой, исчезли фотографии Софии Ротару и Валерия Леонтьева, пишет «Фонтанка».
Директор БКЗ «Октябрьский» Эмма Лавринович заявила, что портреты всех артистов будут сняты, и нет никакой политической подоплеки.
«Мы сделаем новую экспозицию об истории зала. Когда добавляли Бориса Эйфмана, перевешивали портреты, лопнула рамка. Решили, что новую не будем вешать. А из этого решили раздуть историю, политику приписать. Алла Борисовна не входит в список иноагентов, к ней вопросов ни у кого нет», – подчеркнула Лавринович.
Между тем она также заявила, что если артисты выступили против спецоперации, их концертов в БКЗ не будет, как и на всех площадках.
Сама директор концертного зала посоветовала артистам работать и заниматься творчеством, нести культуру в массы и объединять людей.
«Время такое, что каждый что-то хочет, быть великим, наверное. Много ненужных высказываний. Потом сами они жалеют», – предположила директор БКЗ.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить советскую и российскую певицу Аллу Пугачеву на предмет финансирования вооруженных сил Украины.
В России представили «костюм-невидимку» для снайперов «Богомол-Z»
Невидимый для тепловизоров костюм снайпера «Богомол-Z», по части параметров превосходящий зарубежные аналоги, представили в Москве на II спецвыставке «Экипировка», рассказал представитель компании-производителя «Альфа К» Виктор Константинопольский.
На выставке компания представила новейшую технологию – металлизированную ткань, позволившую создать «костюм-невидимку» «Богомол-Z». Его особенность – работа в ИК-диапазоне, способную защитить от тепловизора, передает РИА «Новости».
По его словам, благодаря костюму можно защитить не только самого бойца, но и технику, он также снижает тепловую заметность в темное время суток. Вес костюма составляет всего от одного до трех килограммов.
В основном, по словам представителя компании, костюм будет предназначен для снайперов.
Ранее в России создали дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер».