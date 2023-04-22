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Захарова прокомментировала слова Писториуса об ударах ВСУ по России
Спикер МИД Захарова призвала главу Минобороны Германии запомнить свои слова об ударах ВСУ по России
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Главе Минобороны Германии Борису Писториусу стоит запомнить свои слова о возможности ударов ВСУ по России, заявил спикер МИД Мария Захарова.
В своем Telegram-канале она отметила, что эти слова все должны запомнить.
«Борис, Вы тоже не забывайте свое выражение. В любом случае я напомню», – написала она.
Также дипломат задалась вопросом, не узнало ли немецкое ведомство, кто совершил теракт на «Северных потоках», предположив, что это тоже «приемлемая тактика ограниченных ударов» по уничтожению важного для Берлина инфраструктурного проекта.
Кроме того, Захарова отметила слова Писториуса о приемлемости проведения военных операций Украины на территории России.
Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил главе Минобороны Германии историческую примету о том, что немец, который желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине.
Напомним, Писториус заявил, что ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», одобрив атаку Украины на Россию.
Глава Минобороны Германии одобрил вторжение ВСУ на территорию России
Глава Минобороны Германии Писториус назвал «совершенно нормальным» вторжение ВСУ на территорию России
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Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на передаче Maybrit Illner на общественно-правовом телеканале ZDF.
По его словам, придется «смириться с этим», пока атакам не подвергаются города, мирные граждане и объекты, однако такое должно происходить, например, чтобы отрезать пути снабжения, Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.
По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.
«Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава Минобороны.
В США ранее заявили, что мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
Источник объявил о решении Берлина выслать российских дипломатов
Источник объявил о решении Берлина выслать российских дипломатов
Немецкая сторона лгала, когда опровергала массовую высылку из страны российских дипломатов, такое решение немецкими властями уже принято, заявил дипломатический источник.
Решение о высылке российских дипломатов из Германии Берлином уже принято и «будет реализовано», сказал собеседник ТАСС.
По какой причине официальный Берлин лгал по этому поводу, неизвестно.
Российская сторона ответит соответственно на высылку дипломатов, заключил источник.
В марте СМИ сообщали, что Берлин намеревается выслать более 30 аккредитованных российских дипломатов. После этого представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что правительство Германии не подтверждает эту информацию.
Медведев напомнил главе Минобороны Германии историческую примету
Медведев призвал готовиться к параду российских войск в Берлине после слов Писториуса об атаках на Россию
Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о действиях ВСУ на территории России.
В ответ на слова Писториуса о военных операциях ВСУ на территории России, зампред Совбеза уличил его в зависти к славе военачальников Третьего рейха, передает РИА «Новости».
В связи с этим Медведев посоветовал Писториусу вспомнить историческую примету: «Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине».
Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», одобрив атаку Украины на Россию.
Сенатор Долгов напомнил военным властям Германии фразу Александра Невского
Сенатор Долгов: Писториусу стоит помнить фразу Александра Невского «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет»
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Очевидно, министр обороны ФРГ Борис Писториус очень плохо знаком с историей. Ему стоит восполнить этот пробел, особенно в части знаний о Второй мировой войне, а также о попытках немецких рыцарей посягнуть на русские земли еще в 13 веке, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России.
«Заявление главы минобороны ФРГ о «нормальности» вторжения ВСУ на территорию России в очередной раз говорит о диком падении интеллектуального уровня правящей элиты в западных странах. Кроме того, все это подтверждает, что Германия сегодня перечеркивает десятилетия борьбы с нацистской идеологией, в том числе в собственной стране», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.
Сенатор напомнил, что в рядах вооруженных сил Украины сражаются американские и европейские наемники, на Украину отправляется масса западной техники. А значит, это вторжение, по сути, будет в большей степени западным, нежели украинским. «Если немецкий политик жаждет вторжения на территорию нашей страны, я хочу его предупредить – он получит то же, что и его предки почти 80 лет назад. Ему пора бы уже наконец-то выучить историю в целом, и в частности Второй мировой войны. Напомню, что Красная армия и Совесткий союз тогда нанесли поражение Германии», – отметил собеседник.
«К слову, недавно мы отмечали годовщину еще одного урока истории, который мог бы пригодиться Писториусу. Речь о битве на Чудском озере, когда русские воины под командованием князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Напомню министру фразу, которую приписывают Александру Невскому – «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Стоит задуматься, господин Писториус!», – подчеркнул парламентарий.
Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России. Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», передает его слова Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.
По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.
«Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава минобороны.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс. При этом Столтенберг отметил, что в данный момент основное внимание НАТО уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».
В США заявили, что мнение Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.
Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.
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Назначены командующие Тихоокеанским и Балтийским флотами
Адмирал Виктор Лиина и вице-адмирал Владимир Воробьев назначены на должности командующих Тихоокеанским и Балтийским флотами
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Занимавший должность командующего Балтийским флотом ВМФ адмирал Виктор Лиина назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ), его место занял вице-адмирал Владимир Воробьев, сообщил близкий к военному ведомству источник.
Уточняется, что с пятницы адмирал Лиина назначен на должность командующего ТОФ, сменив на этом посту адмирала Сергея Авакянца, передает ТАСС.
При этом самого Лиину на посту командующего Балтфлота сменил вице-адмирал Владимир Воробьев, до этого занимавший должность заместителя начальника Генштаба ВС России.
Ранее сообщалось, что Авакянца может сменить командующий Балтийским флотом (БФ) адмирал Виктор Лиина.
Вице-премьер – полпред президента России на Дальнем Востоке Юрий Трутнев сообщил, что адмирал Сергей Авакянц, который был командующим Тихоокеанским флотом, возглавит центральную структуру, координирующую работу открывающихся в регионах России пилотных центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания.
Павел Дуров стал самым обедневшим миллиардером из России
Forbes назвал создателя Telegram Павла Дурова самым обедневшим миллиардером из России
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Самым обедневшим миллиардером из России стал основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, чье состояние за год сократилось на 3,6 млрд долларов, сообщает Forbes.
На данный момент состояние Дурова оценивается в 11,5 млрд долларов. Если в прошлом году он занимал третье место среди российских миллиардеров, то сейчас опустился на десятое. По версии Forbes, к этому привело падение котировок конкурентов Telegram – WhatsApp (принадлежит Meta*, признанной в России экстремистской и запрещенной) и компании Snap, владеющей мессенджером Snapchat, передают «Ведомости».
Кроме того, сократилось состояние у основателя RTP Global Леонида Богуславского (минус 1,1 млрд долларов, его состояние оценивается в 3,6 млрд долларов). Также бизнесмен владеет долей в компании Datadog, стоимость акций которой за год упала более чем в два раза – со 174,51 долларов до 78,35 долларов в феврале 2023 года.
В тройку миллиардеров, чье состояние сократилось сильнее всего, вошли Дмитрий и Игорь Бухманы (минус 1,1 млрд долларов у каждого, их состояние оценивается в 7 млрд долларов на каждого), их главным активом является разработчик игр Playrix. Forbes указал на общее снижение интереса к разработчикам игр.
Отмечается, что порядка 13 миллиардеров столкнулись с сокращением состояния – за год они потеряли в общей сумме 8,5 млрд долларов.
При этом Forbes подчеркнул, что в целом этот год оказался успешным для российских миллиардеров. Их число в глобальном рейтинге увеличилось до 110 против 88 в 2022 году.
Ранее Дуров призвал держаться подальше от небезопасного WhatsApp – СМИ со ссылкой на документ ФБР писали, что WhatsApp позволяет американским спецслужбам получать данные о пользователях в режиме реального времени.
Депутат Бундестага: Нога европейского солдата не ступит на украинскую землю
Депутат Бундестага Штрак-Циммерман: Нога ни одного европейского солдата не ступит на землю Украины
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Председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман от «Свободной демократической партии» заверила, что на Украину не будут введены сухопутные войска из Европы.
«Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю», – приводит Bild слова Штрак-Циммерман, пообещавшей, что на Украине «не будет сухопутных войск», передает ТАСС.
Кроме того, она исключила возможность поставок вооруженным силам Украины западных истребителей Tornado и Eurofighter. Глава комитета Бундестага объяснила это тем, что украинские пилоты не могут достаточно быстро получить навыки обращения с данными самолетами.
При этом с самолетами МиГ-29 «все обстоит по-другому», считает Штрак-Циммерман. Она считает, что их можно «использовать немедленно», поскольку это истребители из советских запасов.
Ранее офицер, летчик ВКС РФ, участвующий в спецоперации, рассказал газете ВЗГЛЯД, что самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники, поскольку в ходе спецоперации за последний год ВКС РФ уничтожили большинство опытных украинских военных летчиков.
Число пострадавших от взрыва в Белгороде выросло до трех человек
Глава Белгородского региона Гладков: Число пострадавших от взрыва в Белгороде выросло до трех человек
Количество пострадавших от взрывов в Белгороде увеличилось до трех человек, сообщил губернатор Белгородского региона Вячеслав Гладков.
В своем Telegram-канале он отметил, что пострадали три человека, один из них отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», его жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Также пожилой женщине стало плохо, поднялось давление – она была госпитализирована.
«Слава богу, нет погибших», – подчеркнул Гладков.
Уточняется, что Белгородские власти расселили трехподъездный пятиэтажный дом, возле которого произошел взрыв, жителей поселили в гостинице «Амакс».
«Вечером было принято решение перестраховаться. Проходила эвакуация под контролем сотрудников МЧС и главы города Демидова. Кто-то уехал к родственникам, всех, кому некуда было поехать, поселили в гостинице», – сообщил он.
Также глава региона сообщил, что власти запланировали провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома, чтобы как можно быстрее его восстановить.
Накануне на одной из улиц Белгорода произошел взрыв, на месте которого образовалась большая воронка. В Минобороны объяснили взрыв нештатной ситуацией с Су-34.
Эксперты спрогнозировали опустошение ПХГ Германии в случае холодной зимы
INES: Холодная зима опустошит газохранилища Германии уже к началу 2024 года
В случае холодной зимы 2023–2024 года меры правительства ФРГ по регазификации не смогут обеспечить наполненность хранилищ, ПХГ опустеют уже к январю следующего года, свидетельствуют подсчеты объединения представителей энергосектора Initiative Energien Speichern e. v. (INES).
В INES считают, что при наступлении подобного сценария с высокой долей вероятности нельзя будет покрыть нынешний уровень потребления, передает РИА «Новости».
Как отметил генеральный директор INES Себастьян Блешке, безопасность газоснабжения Германии, судя по оценке перспектив предстоящей зимы, еще не восстановлена. Он подчеркнул, что крайне важно заполнить газохранилища и значительно сократить потребление при наступлении холодов. Также, по его словам, может помочь ввод новой инфраструктуры наподобие хранилищ СПГ.
Ранее власти Германии признали, что отказ от российских энергоносителей не обошелся без последствий.
Беспилотник ВСУ упал у жилого дома в Брянской области
В Брянской области близ жилого дома упал украинский беспилотник
Беспилотник ВСУ упал у жилого дома в Клинцах, есть частичные разрушения, пострадавших нет, заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.
В Telegram-канале отмечено, что в результате атаки ВСУ в городе Клинцы на территорию жилого дома упал беспилотник. Имеются частичные разрушения домовладения, выбиты стекла. На месте работают оперативные службы. Пострадавших нет.
Ранее ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков.
Германия решила убрать ПВО Patriot с восточных границ Польши
Tagesschau: Германия решила убрать ПВО Patriot с восточных границ Польши и Словакии в 2023 году
В Минобороны Германии решили убрать c восточных границ Польши и Словакии системы зенитно-ракетных комплексов до конца 2023 года, сообщает новостной портал Tagesschau.
По данным информационного сайта, Бундесвер хочет прекратить использование немецких ЗРК Patriot в Польше к июню этого года, а в Словакии к концу года. Берлин уже сообщил о своих планах Варшаве и Братиславе, передает РИА «Новости».
Примечательно, что в июле глава МИД Германии Анналена Бербок заявляла, что военнослужащие бундесвера и немецкие системы ПВО могут быть размещены в Словакии на долгосрочной основе.
В Москве пообещали ответить на инициированное ФРГ сокращение дипприсутствия России
Берлин инициировал сокращение дипломатического присутствия России в Германии, Москва ответит на это, заявил информированный источник в МИД.
«Берлин сознательно продолжает идти по пути негативной эскалации в наших и без того весьма непростых двусторонних отношениях», – сообщил источник РИА «Новости».
Со российской стороны эта инициатива Германии не останется без ответа.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отверг обвинения в якобы имевшем место «вмешательстве России во внутренние дела Германии».
Германия приостановила капремонт резиденции посла ФРГ в Москве
МИД Германии приостановил ремонт резиденции посла ФРГ на Поварской улице в Москве до июля 2023 года, сообщил портал T-online.
Отмечается, что стройка на объекте отложена из-за СВО России на Украине, передает Deutsche Welle* (признан иноагентом).
На ремонт планировалось потратить 15,6 млн евро, сейчас МИД Германии изучает возможность возобновления работ.
В проекте предполагалось создание безбарьерной среды, модернизация противопожарной защиты и технического оснащение посольства, а также благоустройство сада. Контракт на проведение работ был подписан в 2016 году с архитектурным бюро Krekeler Generalplaner.
Резиденция немецкого посла располагается в усадьбе Шлосберга, здание арендовано немецкими властями у России, в 2006 году был подписан договор на его использование до 2105 года.
На фоне начала СВО значительная часть сотрудников посольства покинула Россию.
Ранее сообщалось, что летом 2023 года пост посла ФРГ в России займет Граф Ламбсдорф.
В Кремле отмели обвинения о якобы «вмешательстве России во внутренние дела Германии»
Представитель Кремля Песков отмел обвинения о якобы «вмешательстве России во внутренние дела Германии»
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью газете Washington Post отмел обвинения в якобы имевшем место «вмешательстве России во внутренние дела Германии» и попытках подорвать единство Запада в конфликте на Украине.
По его словам, заявление о том, что Россия вмешивается в дела Германии – «на 100% фейк». Песков подчеркнул, что Москва никогда не вмешивалась, а сейчас на это просто нет времени, передает ТАСС со ссылкой на Washington Post.
Ранее сообщалось, что хакеры атаковали сайты ведомств в ряде регионов Германии.
Губернаторы рассказали о ходе ремонта дорог в регионах
В России рассказали о ходе ремонта дорог в регионах
Развитие и ремонт дорожной сети продолжается, так как является одним из важных направлений работы федерального центра, согласно поручению российского лидера Владимира Путина, который распорядился привести в порядок не менее 85% региональных дорог.
Так, по словам врио губернатора Омской области Виталия Хоценко, планируется выделить дополнительные средства на ремонт дорожного полотна из областного дорожного фонда, отдавая приоритет дорогам, по которым чаще всего ездят люди.
Врио губернатора Смоленской области Василий Анохин проинспектировал дороги Смоленска, обязав подрядчиков срочно убрать выбоины по гарантии. Дополнительно в программу ремонта на 2023 год включили площадь Победы. Также в этом году в план ремонта внесен мост через реку Гжать в Гагарине, при этом по поручению губернатора жителей своевременно проинформируют об удобных путях объезда.
Губернатор Алтайского Края Виктор Томенко запланировал направить около 5 млрд рублей на обновление 450 км дорог края, в том числе в Барнауле, Бийске, Новоалтайске. Приоритет отдается наиболее востребованным дорогам, а также тем, которые находятся рядом со школами, детскими садами, больницами и другими социально значимыми объектами.
Зампредседателя правительства Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с главой Якутии Айсеном Николаевым, во время которой обсудил развитие инфраструктуры, включая автодороги федерального значения «Лена», «Вилюй» и «Колыма». Рассмотрены вопросы строительства мостовых переходов, в том числе окончание проектирования Ленского моста.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев заявил, что в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в регионе построят и отремонтируют 11 мостов и путепроводов в Кемерове, Новокузнецке и на различных областных трассах, а также 120 км дорог. Продолжается строительство нового автомобильного моста через Томь в обход Кемерова.
Кроме того, в новых регионах России, по данным заместителя председателя правительства России Марата Хуснуллина, с 2022 года отремонтировано более 830 км автомобильных дорог.
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о подготовке к асфальтированию нового Зейского моста, осенью здесь планируется запустить тестовое движение. Идет подготовка к строительству путепровода над Транссибом в пгт Серышево, заключен контракт с подрядчиком.
Губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский доложил, что держит на контроле исполнение обращений жителей по ямочному ремонту дорог – заявки оперативно отрабатываются. Также в этом году будут полностью отремонтированы проспекты Ленина и Шереметевский, продолжится реконструкция Лежневской улицы. Дополнительно отремонтируют аварийные участки еще на пяти улицах.
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел выездное совещание на месте строительства четвертого моста через Обь, обсуждая создание оптимальной схемы временного движения на время возведения развязок, по итогу он поручил завершить подготовительные работы до конца апреля.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о том, что в этом году одним из ключевых направлений работы будет ремонт автомобильных дорог местного значения, на который направят 1,9 млрд рублей. Для удобства жителей подготовлена информация в виде схематичных карт ремонтных работ по каждому из муниципалитетов.
Общая протяженность обновленных дорог составит около 200 километров, но за счет экономии средств планируется добавить новые участки. Ремонт пройдет в Орле и округе, Мценске, Ливнах. Работы разного масштаба запланированы во всех районах области.Напомним, Путин назвал 2022 год рекордным по объемам строительства региональных и местных дорог. На региональных и местных дорогах в прошлом году было проложено порядка 165 млн кв. метров асфальта.