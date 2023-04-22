Российские спортсмены вышли на открытии Игр в Венесуэле под триколором

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22 апреля, суббота  |  Последнее обновление — 04:35  |  vz.ru
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Европа испугалась новых санкций против России

Европейские чиновники осознали, что эффект от санкций оказался куда менее значительным, чем они рассчитывали Global Look Press
Европейские чиновники осознали, что их санкционный ресурс против России исчерпан. Официально об этом кричать не принято, но в европейских кулуарах звучит именно такой тон. Реальные причины называть там тоже не хотят. Почему Евросоюз готов покончить с антироссийскими санкциями на самом деле? Подробности...
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Вхождение Крыма в состав России стало двойным уроком для Запада

Екатерина II присоединила Крым феноменально вовремя
Ровно 240 лет назад был подписан манифест о присоединении Крыма к Российской империи. Западные державы, особенно Франция, выступали против такого шага, однако императрица Екатерина II была непреклонна. Почему России раз за разом удается переигрывать Запад в крымском вопросе и какие параллели можно провести между 1783 годом и текущими событиями?  Подробности...
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Пять основных мифов о донорстве крови

Татуировки, пирсинг и курение не являются противопоказанием для донорства Владимир Астапкович/РИА Новости
20 апреля в России отмечается День донора. Праздник был учрежден в 2007 году, а сама отечественная история донорства насчитывает почти два столетия. Ежегодно в России в переливании крови и ее компонентов нуждаются около 1,5 млн человек. Однако потенциальный донор зачастую сталкивается с целым рядом мифов и предубеждений о процедуре. Что на самом деле необходимо для успешной донации и какие награды могут получить заслуженные доноры России?  Подробности...
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Запад одобрил вторжение ВСУ на юго-запад России

В Германии поддержали вторжение ВСУ на территорию России Florian Gaertner/Global Look Press
Берлин считает «абсолютно нормальным» проведение операций ВСУ на территории России. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. О каких потенциальных направлениях операций может идти речь, учитывая отложенную попытку ВСУ перейти в контрнаступление в Приазовье, и какова вероятность того, что у ВСУ хватит сил для ударов сразу по нескольким направлениям?  Подробности...
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Как закрыть границу с Украиной для диверсантов

Украинские диверсанты напали с натовским оружием на гражданское население Брянской области кадр из видео
В Сети появляется все больше данных о том, как украинские диверсанты проникли на территорию Брянской области. Уже известно, что для нападения они использовали натовское вооружение. Однако тот факт, что им удалось проникнуть на территорию региона, ставит вопрос: как подобные вылазки можно предотвратить в будущем? Подробности...
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Авиасообщение с Европой сегодня хуже, чем в 1950-е

Максим Соколов
Максим Соколов, публицист
В 1958 году с появлением реактивных Ту-104 открылись прямые рейсы из Москвы в Париж, Лондон, Амстердам и Рим. В самом начале 1970-х – во Франкфурт-на-Майне и Мюнхен. Число рейсов все возрастало, их география ширилась, а межгосударственных терок холодной войны как будто и не было. Подробности...
Обсуждение: 4 комментария

Крым всегда возвращается весной

Владислав Исаев
Владислав Исаев, политолог
Россия, что царская, что советская, шагнула куда дальше по пути включения в себя территорий и народов. В нее можно было интегрироваться, не отказываясь ни от своего племени, ни от своей веры. Подробности...
Обсуждение: 5 комментариев

Россия и злопамятный финский молочник

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Прежние трезвомыслие и прагматизм финской внешней политики испарились. На их место пришло хорошо знакомое по опыту межвоенного периода 1918–1939 годов поведение банального лимитрофа. Подробности...
Обсуждение: 18 комментариев
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Неопознанный объект рухнул на Киев

Генсек НАТО в Киеве: главное

Бразилия переходит к противникам США

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Су-34 уронил боеприпас на Белгород, от взрыва образовалась 20-метровая воронка

Вечером 20 апреля в Белгороде произошел взрыв. Как сообщили в Минобороны, при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. На месте его падения образовалась 20-метровая воронка, повреждены несколько автомобилей и остекление в многоквартирном доме. В результате ЧП погибших нет, трое человек пострадали, проводится расследование
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Владимир Путин посетил штабы группировок войск в зоне СВО

Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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Верующие в России встретили праздник Светлой Пасхи

В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какие праздники должны сопровождаться длинными выходными?
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    Российские спортсмены вышли на открытии Игр в Венесуэле под триколором

    Российские спортсмены вышли на церемонии открытия Боливарианских игр в Венесуэле под национальным флагом

    22 апреля 2023, 04:35

    Текст: Антон Никитин

    Спортсмены из России вышли на церемонии открытия V Игр стран Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) под национальным флагом Российской Федерации, сообщила пресс-служба министерства спорта РФ.

    Спортсменов из «братской России» на открытии V Игр Боливарианского альянса для народов Америки (АЛБА) на стадионе имени Гасриа Карнейро в штате Ла Гуайра приветствовал президент Венесуэлы Николас Мадуро. Российских спортсменов бурными аплодисментами на трибунах также приветствовали тысячи венесуэльцев, передает ТАСС.

    Колонну сборной России, которая прошла по стадиону под национальным флагом, возглавил заместитель министра спорта России Алексей Морозов. Знаменосцами стали российский боксер Иван Верясов и Элизабет Абраамян, представляющая настольный теннис. С трибун участников соревнований также приветствовали министр спорта России Олег Матыцин и посол РФ в Венесуэле Сергей Мелик-Багдасаров, сообщило в своем Telegram-канале министерство спорта РФ.

    Игры стран Боливарианского альянса включают соревнования по 35 видам спорта, участие в них примут порядка 3,5 тыс. спортсменов из 11 стран. В 2023 году соревнования впервые проходят в открытом формате с приглашением спортивной делегации России. Российская сборная в составе 48 атлетов в период с 21 по 29 апреля примет участие в соревнованиях в Каракасе и Ла-Гуайре по боксу, пляжному волейболу, карате, настольному теннису, тяжелой атлетике, прыжкам на батуте и художественной гимнастике.

    Напомним, в конце января МОК исключил выступление российских спортсменов под национальным флагом Российской Федерации. В феврале Венесуэла пригласила спортсменов из России на Игры стран Боливарианского альянса.

    Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
    Гагин: Российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске
    		  
    21 апреля 2023, 09:54
    Фото: Сергей Аверин/РИА Новости
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Российские силы взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске, сообщил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

    По его словам, бойцы ЧВК «Вагнер» заняли несколько сотен метров дороги Артемовск – Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ, таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась, передает ТАСС.

    Ранее экс-посол ЛНР Родион Мирошник заявил, что, перекрыв трассу на Часов Яр, ВС России лишат противника возможности проводить ротацию и подвозить дополнительные боеприпасы.

    Коментарии (60)
    Глава Минобороны Германии одобрил вторжение ВСУ на территорию России
    Глава Минобороны Германии Писториус назвал «совершенно нормальным» вторжение ВСУ на территорию России
    		   
    21 апреля 2023, 11:03
    Фото: Ann-Marie Utz/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус на передаче Maybrit Illner на общественно-правовом телеканале ZDF.

    По его словам, придется «смириться с этим», пока атакам не подвергаются города, мирные граждане и объекты, однако такое должно происходить, например, чтобы отрезать пути снабжения, Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.

    По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.

    «Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава Минобороны.

    В США ранее заявили, что мнение генсека НАТО Йенса Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.

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    Орбан словом из трех букв ответил на речь Столтенберга о готовности стран НАТО принять Украину
    Премьер Венгрии Орбан поразился заявлению генсека НАТО Столтенберга о готовности участниц альянса принять Украину
    		   
    21 апреля 2023, 15:48
    Фото: Christoph Gollnow/dpa/Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан удивленно отреагировал на слова генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности всех участниц альянса принять Украину.

    «Что?!» – написал Орбан в своем Twitter (запрещен в России) в ответ на слова Столтенберга, передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс, так как «будущее Украины – находиться в семье альянса».

    Коментарии (23)
    Боец ВСУ случайно раскрыл превращенную в крепость многоэтажку в Артемовске
    Украинский военный случайно раскрыл превращенную в крепость многоэтажку в Артемовске
    		   
    21 апреля 2023, 10:12
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Украинский военный при участии в съемке «героического ролика» для соцсети TikTok в Артемовске случайно зафиксировал многоэтажный дом, который ВСУ превратили в опорный пункт.

    Так, на видеозаписи заметно, что по всей территории многоэтажки вырыты ведущие в подвал окопы. При этом на балконах почти каждого этажа на кадрах видны украинские боевики, передает «Российская газета» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

    По информации авторов канала, в подобные крепости ВСУ превратили большинство жилых домов в Артемовске и других городах ДНР.

    Ранее в пятницу российские силы взяли в котел группировку ВСУ в Артемовске.

    Коментарии (30)
    Военный летчик назвал возможные причины падения боеприпаса Су-34 на Белгород
    Военный летчик Попов: На Белгород с Су-34 могла упасть бомба ФАБ-250
    		   
    21 апреля 2023, 12:10
    Фото: Павел Колядин/ТАСС
    Текст: Евгений Поздняков

    Инцидент, вероятно, стал возможным по причине конструкторско-производственных недочетов. Самолет, скорее всего, летел над окраинами Белгорода, но при падении траектория бомбы немного изменилась, сказал газете ВЗГЛЯД военный летчик Владимир Попов. Ранее Минобороны сообщило, что при полете Су-34 над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса.

    «Нештатный сход авиационного боеприпаса – явление редкое. Как правило, это не зависит от летчика или от модели самолета. Вероятно, все дело в конструкторско-производственных недостатках конкретной машины. Точную причину подобного происшествия до окончания расследования назвать сложно», – сказал заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов.

    «Между тем, могли сойти подвесные баки или сработала электрическая цепь, произошло замыкание, что и привело к сбросу. Также могли быть проблемы в работе устройства бомбодержателей. Судя по размерам образовавшейся воронки, использовалась бомба ФАБ-250. Ее применяют для поражения техники и личного состава противника. Также с помощью данного боеприпаса можно уничтожать укрепрайоны», – подчеркивает собеседник.

    «Полагаю, самолет пролетал над окраинами Белгорода. Однако, когда инцидент произошел, бомба в свободном падении могла уклониться, и попасть в городскую черту. В данном случае повлиять на траекторию снаряда, к сожалению, практически невозможно», – резюмирует Попов.

    Ранее Министерство обороны сообщило, что при полете истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических сил РФ над Белгородом произошел нештатный сход авиационного боеприпаса. По данным ведомства, в результате инцидента имеются повреждения жилых строений, жертв нет, проводится расследование.


    Напомним, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что на одной из улиц областного центра произошел взрыв, в результате которого образовалась воронка в диаметре около 20 метров. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале. В результате инцидента разбилось остекление в соседнем многоквартирном доме, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы линии электропередачи.

    Гладков также сообщил, что пострадали три человека, один из них отказался от госпитализации, одному жителю поставили диагноз «закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение мозга», его жизни ничего не угрожает, оказывается вся необходимая помощь. Также пожилой женщине стало плохо, поднялось давление – она была госпитализирована. «Слава богу, нет погибших», – подчеркнул Гладков.

    Уточняется, что Белгородские власти расселили трехподъездный пятиэтажный дом, возле которого произошел взрыв, жителей поселили в гостинице «Амакс». Также глава региона сообщил, что власти запланировали провести строительную экспертизу несущих конструкций этого дома, чтобы как можно быстрее его восстановить.

    Коментарии (23)
    Российский спецназ сорвал попытку атаки ВСУ под Донецком
    «Русская Весна»: Российский спецназ разбил под Донецком бронегруппу противника, сорвав попытку атаки ВСУ у Водяного
    		   
    21 апреля 2023, 06:21
    Фото: t.me/RVvoenkor22
    Текст: Антон Никитин

    Военнослужащие российского спецназа разбили под Донецком бронегруппу противника, сорвав попытку атаки вооруженных силы Украины (ВСУ) у Водяного. Видео уничтожения отступающих танков ВСУ опубликовало сетевое издание «Русская Весна».

    Как сообщает «Русская Весна», российский спецназ уничтожил бронетехнику НАТО под Донецком. По имеющимся у издания данным, вражеская бронегруппа с боевиками ВСУ попыталась атаковать позиции наших бойцов в районе Водяного, но была разбита. Автор статьи задается вопросом, являлась ли эта попытка контратаки тем самым контрнаступлением ВСУ, о котором неоднократно заявлял Киев.

    Ранее Западные СМИ раскрыли дату планируемого контрнаступления ВСУ.

    Коментарии (12)
    Источник объявил о решении Берлина выслать российских дипломатов
    Источник объявил о решении Берлина выслать российских дипломатов
    		   
    21 апреля 2023, 19:30
    Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Немецкая сторона лгала, когда опровергала массовую высылку из страны российских дипломатов, такое решение немецкими властями уже принято, заявил дипломатический источник.

    Решение о высылке российских дипломатов из Германии Берлином уже принято и «будет реализовано», сказал собеседник ТАСС.

    По какой причине официальный Берлин лгал по этому поводу, неизвестно.

    Российская сторона ответит соответственно на высылку дипломатов, заключил источник.

    В марте СМИ сообщали, что Берлин намеревается выслать более 30 аккредитованных российских дипломатов. После этого представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что правительство Германии не подтверждает эту информацию.

    Коментарии (20)
    Медведев напомнил главе Минобороны Германии историческую примету
    Медведев призвал готовиться к параду российских войск в Берлине после слов Писториуса об атаках на Россию
    		   
    21 апреля 2023, 16:05
    Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости
    Текст: Вера Басилая

    Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине, заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев в ответ на слова министра обороны Германии Бориса Писториуса о действиях ВСУ на территории России.

    В ответ на слова Писториуса о военных операциях ВСУ на территории России, зампред Совбеза уличил его в зависти к славе военачальников Третьего рейха, передает РИА «Новости».

    В связи с этим Медведев посоветовал Писториусу вспомнить историческую примету: «Тот немец, кто желает нападения на Россию, должен быть готов к параду в Берлине».

    Ранее глава Минобороны Германии Борис Писториус заявил, что ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», одобрив атаку Украины на Россию.

    Коментарии (23)
    ФСБ: Исполнитель покушения на Приходько был завербован СБУ
    ФСБ: Исполнитель несостоявшегося покушения на Приходько был завербован СБУ

    21 апреля 2023, 10:08

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Исполнитель провалившегося покушения на мэра Горловки Ивана Приходько был завербован Службой безопасности Украины (СБУ) для отслеживания перемещений военных ВС, он сразу попал под оперативное наблюдение регионального управления ФСБ, сообщили в УФСБ по ДНР.

    Согласно сообщению ведомства, Артем Пызин был завербован сотрудниками департамента контрразведки СБУ для сбора информации о перемещениях и дислокации ВС России на территории Енакиево и Горловки. Он сразу попал под оперативное наблюдение УФСБ  по Донецкой народной республике, передает ТАСС. В ведомстве добавили, что в марте 2023 года Пызин получил задачу по наблюдению за главой администрации Горловки Приходько, установлению маршрутов его передвижения, а также мест пребывания. После этого в одном из заброшенных зданий он пытался собрать взрывное устройство, которое и взорвалось у него в руках.

    В ФСБ добавили, что сейчас проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление участников и организаторов готовившегося покушения.

    Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела гостиницы в Донецке со стороны ВСУ получил контузию.

    Коментарии (7)
    Пушилин: ВС России сорвали попытки ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
    Пушилин заявил о провалившейся попытке ВСУ перейти в наступление на четырех направлениях
    		   
    21 апреля 2023, 21:31
    Фото: REUTERS/Anna Kudriavtseva

    Вооруженные силы Украины попытались перейти в наступление малыми группами на четырех направлениях, но их прорыв не допустили российские военные, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

    Пушилин рассказал, что ВСУ переходили малыми группами в контрнаступление при поддержке артиллерии сразу по четырем направлениям. Несмотря на то, что российским военным пришлось в очень непростых условиях отражать их атаки, но практически ничего не удалось противнику отбить или занять из позиций ВС России, передает ТАСС.

    Ранее российские войска за сутки уничтожили более 520 украинских военных.

    До этого стало известно, что российские войска поразили штаб группировки ВСУ «Бахмут», а в районах Тернов и Тоненького поражены три командно-наблюдательных пункта батальонов 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ и 116-й бригады теробороны.

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    Сенатор Долгов напомнил военным властям Германии фразу Александра Невского
    Сенатор Долгов: Писториусу стоит помнить фразу Александра Невского «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет»
    		   
    21 апреля 2023, 14:00
    Фото: IMAGO/Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Очевидно, министр обороны ФРГ Борис Писториус очень плохо знаком с историей. Ему стоит восполнить этот пробел, особенно в части знаний о Второй мировой войне, а также о попытках немецких рыцарей посягнуть на русские земли еще в 13 веке, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России.

    «Заявление главы минобороны ФРГ о «нормальности» вторжения ВСУ на территорию России в очередной раз говорит о диком падении интеллектуального уровня правящей элиты в западных странах. Кроме того, все это подтверждает, что Германия сегодня перечеркивает десятилетия борьбы с нацистской идеологией, в том числе в собственной стране», – сказал Константин Долгов, член Совета Федерации, бывший зампостпреда РФ при ООН в Нью-Йорке.

    Сенатор напомнил, что в рядах вооруженных сил Украины сражаются американские и европейские наемники, на Украину отправляется масса западной техники. А значит, это вторжение, по сути, будет в большей степени западным, нежели украинским. «Если немецкий политик жаждет вторжения на территорию нашей страны, я хочу его предупредить – он получит то же, что и его предки почти 80 лет назад. Ему пора бы уже наконец-то выучить историю в целом, и в частности Второй мировой войны. Напомню, что Красная армия и Совесткий союз тогда нанесли поражение Германии», – отметил собеседник.

    «К слову, недавно мы отмечали годовщину еще одного урока истории, который мог бы пригодиться Писториусу. Речь о битве на Чудском озере, когда русские воины под командованием князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду. Напомню министру фразу, которую приписывают Александру Невскому – «Кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет». Стоит задуматься, господин Писториус!», – подчеркнул парламентарий.

    Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус одобрил вторжение ВСУ на территорию России. Ситуация вторжения «подвергшейся нападению стороны» во время боевых действий на территорию противника, хотя бы для прерывания ему пути снабжения, является «совершенно нормальной», передает его слова Deutche Welle (внесено в список иноагентов).

    Касательно перспектив дальнейших поставок вооружений Украине Писториус отметил, что Западу стоит понимать, «как ведется эта война». «Если Украина требует определенные виды бомб, которые во всем мире объявлены вне закона, то надо сказать «нет», – подчеркнул министр.

    По вопросу приема Украины в НАТО Писториус выразил мнение, что решение может быть принято лишь после окончания конфликта, так как в данный момент для Киева дверь в Североатлантический альянс приоткрылась, «но сейчас не время для принятия подобных решений», сказал Писториус.

    «Украина не может быть принята в НАТО из одного чувства солидарности, но все равно вопрос о членстве Украины в НАТО следует решать с холодной головой и горячим сердцем, а не наоборот», – резюмировал глава минобороны.

    Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все участники НАТО приветствуют вступление Украины в альянс. При этом Столтенберг отметил, что в данный момент основное внимание НАТО уделяют «обеспечению победы Украины над Россией».

    В США заявили, что мнение Столтенберга о месте Украины в альянсе сигнализирует о нежелании Запада идти на переговоры с Россией по Украине и дальнейших перспективах эскалации конфликта.

    Напомним, во вторник стало известно, что НАТО ведет подготовку к боевым действиям из-за ситуации на Украине, альянс уже направил войска в восемь государств у границы с Россией и сейчас рассматривает возможность их усиления.

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    Le Monde: Франция отказалась от передачи Украине цифровых карт Белоруссии
    		   
    21 апреля 2023, 17:46
    Фото: Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона якобы решила не передавать украинской цифровую карту белорусской территории, сообщает французское издание Le Monde.

    Париж якобы решил не передавать Киеву цифровую карту Белоруссии, что дало бы возможность украинским военным запускать туда авиацию и беспилотники для выполнения боевых задач на малых высотах, пишет Le Monde, передают «Аргументы и факты».

    Эти данные якобы позволили Киеву увидеть препятствия, рельеф и расположение средств противовоздушной обороны.

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    Fakt: Украина уничтожила польское село техническим зерном
    Fakt: Украина уничтожила польское село своим техническим зерном

    21 апреля 2023, 08:18

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Обозреватель Fakt Анна Орловская выразила мнение о том, что решение о запрете импорта украинского зерна в Польшу приняли слишком поздно.

    Она рассказа о польском фермере Михале Кошареке, у которого «не осталось шансов» продать зерно, оставшиеся у него на складах, из-за заполонившей местный рынок «загрязненной» технической украинской сельхозпродукции, передает RT.

    Напомним,  в воскресенье в Болгарии начали обсуждать вопрос запрета поставок украинского зерна. Перед этим импорт украинского зерна ограничили Венгрия и Польша. Последовать их примеру собираются Молдавия и Словакия.

    Газета ВЗГЛЯД разбирала, что стало причиной бойкота украинского зерна, как ЕС намерен исправлять ситуацию и какие сигналы европейцы посылают Украине.

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    Польша и страны Балтии призвали ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT
    EUobserver: Польша и страны Балтии призвали ЕС отключить Газпромбанк от SWIFT
    		   
    21 апреля 2023, 08:00
    Фото: кадр из видео
    Текст: Антон Никитин

    Польша и страны Балтии призвали Евросоюз в рамках 11-го пакета санкций против России отключить Газпромбанк от международной системы межбанковских платежей SWIFT, сообщил портал EUobserver со ссылкой на совместное заявление стран.

    Польша и страны Балтии в совместном заявлении говорят о приоритете исключения Газпромбанка из системы SWIFT и символизме такого шага. При этом в качестве минимальных усилий предлагается рассмотреть замораживание активов банка, через который проходит оплата за импорт российской нефти в страны – члены союза. В совместном заявлении поясняется, что при отключении от SWIFT Евросоюзу пришлось бы перенаправить платежи через альтернативные системы, такие как СПФС (Система передачи финансовых сообщений, запущенная Банком России в 2014 году) или CIPS (китайская трансграничная межбанковская система), передает ТАСС.

    Помимо требований в отношении Газпромбанка, Польша и балтийские страны призвали заморозить активы как можно большего числа российских банков, финансовых учреждений и их дочерних компаний.

    Кроме того, «приоритетными» пунктами в новом пакете антироссийских санкций названы российский нефтепровод «Дружба» и импорт российских алмазов.

    Ранее Газпромбанк объявил о прекращении трансграничных переводов в долларах с 27 января 2023 года.

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    В России представили «костюм-невидимку» для снайперов «Богомол-Z»
    		   
    21 апреля 2023, 14:59
    Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
    Текст: Дмитрий Зубарев

    Невидимый для тепловизоров костюм снайпера «Богомол-Z», по части параметров превосходящий зарубежные аналоги, представили в Москве на II спецвыставке «Экипировка», рассказал представитель компании-производителя «Альфа К» Виктор Константинопольский.

    На выставке компания представила новейшую технологию – металлизированную ткань, позволившую создать «костюм-невидимку» «Богомол-Z». Его особенность – работа в ИК-диапазоне, способную защитить от тепловизора, передает РИА «Новости».

    По его словам, благодаря костюму можно защитить не только самого бойца, но и технику, он также снижает тепловую заметность в темное время суток. Вес костюма составляет всего от одного до трех килограммов.

    В основном, по словам представителя компании, костюм будет предназначен для снайперов.

    Ранее в России создали дистанционно управляемый снайперский комплекс «Робоснайпер».

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