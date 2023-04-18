Песков: Военачальники до последнего не знали, что Путин приедет в штабы в зоне СВО

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18 апреля, вторник | Последнее обновление — 16:28 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Телеведущий Дибров попал в аварию с микроавтобусом полиции в Москве
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Африка сегодня – это не только материк с населением почти 1,5 млрд человек, которое продолжает бурно расти, но и главная территория войны на нашей планете. Если бы кому-то пришло в голову бороться за «мир во всем мире», это на две трети была бы борьба за мир в Африке.
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К пока еще британской Шотландии и испанской Каталонии, требующим независимости, вскоре вполне может присоединиться польская Силезия. Особенно если процесс поддержит соседняя Германия, владевшая Силезией до XX века.
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Если вас будет беспокоить жестокость приговоров откровенным врагам России, то я рекомендую соотносить это с жизнями наших солдат, погибших за Родину.
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Верховный главнокомандующий Вооруженными Силами Российской Федерации Владимир Путин в зоне СВО посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике
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В России встретили главный христианский праздник Пасху – победу Христа над смертью и Его воскресение. В Иерусалиме накануне Пасхи прошла торжественная церемония зажжения благодатного огня, который затем был доставлен в Москву, Мариуполь и другие города России
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Северная Ирландия протестует в 25-ю годовщину соглашения Страстной пятницы на фоне визита президента США Джо Байдена и британского премьера Риши Сунака. Соглашение было призвано урегулировать 30-летний конфликт между католиками-националистами и протестантами-лоялистами
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12:42
собственная новость
Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость
Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Песков: Военачальники до последнего не знали, что Путин приедет в штабы в зоне СВО
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Военачальники до последнего не знали, что президент России Владимир Путин лично приедет на совещания в штабах «Днепр» и «Восток» в зоне СВО, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.
Песков заявил, что поездка Путина в Херсонскую область и Луганскую Народную Республику не готовились заранее, передает ТАСС.
Он отметил, что Путин лично приехал в штабы «Днепр» и «Восток», «чтобы не отвлекать офицеров поездками в Москву от управления войсками».
Напомним, президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил ему о занятии группой обороны в соответствии с распоряжениями. Президент также заслушал доклады от командующего группировкой войск "Восток" Андрея Кузьменко и замкомандующего Объединенной группировкой войск Михаила Теплинского. В ЛНР с докладом президента встречал замкомандующего Объединенной группировкой войск генерал-полковник Александр Лапин.
В Сети показали кадры военного кладбища в Днепропетровске
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В Сети опубликовали кадры кладбища в Днепре (Днепропетровск), где хоронят погибших украинских военных.
На видео показана часть кладбища с многочисленными свежими могилами украинских военных. Местные жители рассказали, что могил стало в четыре раза больше.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников высказался о потерях ВСУ, сравнив их с числом жертв землетрясения в Турции, где погибли свыше 50 тыс. человек.
Власти Украины не публикуют данные о численности погибших солдат ВСУ, заявляя, что эта информация будет раскрыта после окончания конфликта. При этом посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко называл это число «ужасным».
Президент Украины Владимир Зеленский обещал опубликовать эти данные в «подходящий момент». В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о 100 тыс. погибших в конфликте украинских военных, однако позже из публикации убрали эту оценку. В ЕК пояснили, что фон дер Ляйен якобы говорила об общем числе погибших и раненых солдат.
Летчик Су-34: Из-за дефицита пилотов истребители ВВС Украины пилотируют натовские наемники
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Самолетами ВВС Украины сейчас управляют в большинстве своем иностранные наемники, рассказал газете ВЗГЛЯД на условиях анонимности офицер, летчик ВКС РФ, участвующий в спецоперации. Это объясняется почти полным уничтожением опытных украинских военных летчиков.
«У Украины практически не осталось боевых летчиков. Те, кто сейчас летает на украинских самолетах, это в основном наемники», – рассказал газете ВЗГЛЯД летчик, командир экипажа истребителя-бомбардировщика Су-34, принимающий сейчас участие в СВО на Украине.
Как уже писала газета ВЗГЛЯД, в ходе спецоперации за последний год ВКС РФ уничтожили большинство опытных украинских военных летчиков. Официально о том, что в составе украинских ВВС воюют граждане других государств, не сообщалось. Однако достоверно известно об участии иностранных наемников (в том числе граждан стран НАТО) в наземных боях на стороне ВСУ.
Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении в ходе спецоперации иностранных наемников, в частности, об этом упоминается и в сводке МО от 17 апреля. Страны НАТО отрицают прямое участие своих военнослужащих в конфликте, однако подтверждают присутствие на Украине «добровольцев».
«Надев украинскую форму, натовский пилот тут же становится украинским наемником, – поясняет летчик газете ВЗГЛЯД. – Подписывают контракт и отрабатывают. Невозможно доказать, что это действующий военнослужащий страны блока НАТО. Если наши возьмут такого в плен, то на Западе скажут, что из ВВС Германии или Польши он давно уволен».
Истребители МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС Украины, до последнего времени эксплуатировали и ряд стран НАТО – Польша, ФРГ, Словакия, Болгария и другие. В понедельник стало известно, что Словакия завершила передачу Украине 13 истребителей МиГ-29. Ранее несколько аналогичных машин Украине передала Польша.
Подготовка квалифицированного военного летчика занимает длительный срок – до 10-15 лет.
ВС России нанесли удар по скоплениям войск и техники ВСУ под Северском
Минобороны: Российские артиллеристы нанесли групповой удар из РСЗО по скоплениям живой силы и техники ВСУ под Северском
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Российские артиллеристы нанесли групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники вооруженных силы Украины (ВСУ) в районе Северска из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» и «Град», сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма.
В Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Северск артиллерийскими расчетами реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Град» 2-го армейского корпуса Южного военного округа ВС России был выполнен групповой удар по скоплениям живой силы и военной техники 54-й механизированной бригады ВСУ, передает РИА «Новости».
Кроме того, в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Начальник пресс-центра группировки «Юг» также информировал, что в районах населенных пунктов Новомихайловка, Марьинка, Карловка, на авдеевском, марьинском направлениях крупнокалиберная артиллерия ВС России нанесла удары по опорным пунктам и пунктам временной дислокации 59-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад украинских войск, в результате противник понес потери в личном составе и военной технике.
Накануне стало известно, что киевское командование стянуло в зону ответственности российских штурмовых отрядов группировку численностью 80 тыс. солдат для нанесения фланговых ударов в направлении Северска.
Путин посетил в ЛНР штаб Национальной гвардии «Восток»
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской Народной Республике
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Президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике и поздравил военнослужащих с праздником Пасхи, сообщила пресс-служба Кремля.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в Луганской народной республике, где принял доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении.
Также Путин поздравил военнослужащих с праздником Пасхи и передал им в дар копию иконы. Это первое посещение президентом РФ Луганской народной республики, передает ТАСС.
Глава государства прилетел в ЛНР на вертолете, после чего во внедорожнике проехал в штаб. На месте его встретил Лапин и доложил обстановку по-военному.
Путин поприветствовал его рукопожатием, после чего обратился к остальным присутствующим, поздоровался с ними и жестом предложил сесть за стол для обсуждения. В поездке президент был в строгом костюме с черной водолазкой.
Отмечается, что это первое посещение президентом Херсонской области и ЛНР.
Ранее президент РФ посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
Адмирал Комоедов напомнил о деталях первого визита Путина на Украину в 2000 году
Адмирал Комоедов: Отношения Путина и Кучмы в 2000 году были партнерскими
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В 2000 году отношения между Россией и Украиной были нацелены на совместное движение, однако зерна украинского национализма уже зарождались, а поворот Украины на Запад становился все более очевидным. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал адмирал Владимир Комоедов в годовщину первого посещения Украины президентом России Владимиром Путиным.
«Я помню, как Владимир Путин приехал к нам в штаб Черноморского флота. Он был будто бы подуставший, судя по всему, после заграничного визита. ЧФ тогда пребывал в плачевном состоянии. Грубо говоря, у нас было полторы подлодки. Совместный флот Украины и России в четыре раза уступал советскому», – вспоминает адмирал Владимир Комоедов.
«Всем было понятно, что ситуацию надо стремительно менять. И несмотря на очевидную усталость, Путин внимательно выслушал мой доклад. Пришлось говорить как есть, ничего не скрывая. Президент тогда не дал каких-то конкретных обещаний, но стало очевидно, что дело наконец сдвинется с мертвой точки», – продолжил собеседник.
«Особого внимания заслуживали отношения Владимира Путина с Леонидом Кучмой. Они были на тот момент дружескими и партнерскими. Так было и на море. Мы с командующим украинским флотом всегда старались идти под дружеским началом – наши силы даже на параде ходили плечом к плечу», – отмечает адмирал.
«Тогда все было нацелено на совместное движение. Но все получилось так, как получилось. Предугадать, что нам придется проводить спецоперацию в сегодняшнем виде, было невозможно. Хотя вынужден признать, некоторые зерна национализма тогда уже были посеяны на Украине», – говорит собеседник.
«Как-то раз ко мне в кабинет зашел командующий ВМС и заявил, что «тут все принадлежит мне, потому что мы на территории Украины». Вскоре поворот страны на Запад стал более очевидным. Украинцев все чаще отправляли на учебу в США и другие страны НАТО, для них шили схожую военную форму. Хотя всем было понятно, что альянс представляет угрозу не только для России, но и для самой Украины и ее жителей», – вспоминает Комоедов.
18 апреля 2000 года тогда еще исполняющий обязанности президента России Владимир Путин впервые посетил Украину, где встретился с президентом Леонидом Кучмой. По итогам переговоров Путин отметил, что стороны обсуждали вопросы политического взаимодействия, а также сотрудничества в сфере экономики и обороны, напоминает официальный сайт Кремля.
Тогда Кучма заметил, что стратегическое партнерство между странами должно развиваться по всем направлениям, а выделять какие-то отдельные области нет никакого смысла. Судя по протоколу переговоров, Россия и Украина были нацелены на долгое и взаимовыгодное союзничество.
Это проявилось и в совместном посещении Севастополя. Путин и Кучма прибыли на центральную городскую площадь им. Нахимова и вместе возложили венки к монументу защитникам города. Также главы государств посетили флагманские (на тот момент) корабли Черноморского флота России и ВМС Украины – российский ракетный крейсер «Москва» и украинский фрегат «Гетман Сагайдачный».
Тогда же Владимир Путин посетил штаб ЧФ РФ и вручил государственные награды офицерам флота. Капитан Владимир Карпушенко был удостоен Звезды Героя, а орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени получил командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.
Несмотря на дружественную обстановку и готовность к стратегическому партнерству, стороны имели ряд спорных и довольно сложных вопросов друг к другу. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем запомнился первый визит Путина на Украину и к каким последствиям он привел.
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Мирошник: Визитом в зону СВО Путин продемонстрировал уверенность в победе
Мирошник: Путин проверил ключевые оборонительные позиции в зоне СВО
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Приезд Владимира Путина в ЛНР и Херсонскую область поднимет дух наших военнослужащих и одновременно продемонстрирует противнику решимость РФ оборонять наши рубежи. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал экс-посол ЛНР Родион Мирошник. Ранее президент России посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении и штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.
«Обстановка в зоне СВО сейчас напряженная – ходит много слухов о возможном контрнаступлении ВСУ. В связи с этим личный приезд главнокомандующего фактически на главные оборонительные рубежи ВС РФ приобретает колоссальное значение», – сказал экс-посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«В первую очередь это важно для наших солдат. Президент лично проверил их боеготовность, мотивацию. Он поддержал всех ребят, которые сейчас находятся на фронте. Подобные встречи всегда положительно сказываются на моральном духе военных», – отмечает эксперт.
«Нам также было необходимо продемонстрировать противнику полную готовность отразить любые атаки. Среди сотен новостей о возможном контрнаступлении ВСУ неожиданно появятся сообщения о приезде Владимира Путина. Конечно, это демонстрация уверенности России в своих действиях и огромный идеологический удар по врагам. Думаю, это сообщение услышат и западные кураторы Украины», – резюмирует Мирошник.
Ранее президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Командующий генерал-полковник Олег Макаревич доложил лидеру РФ о том, что группа занимает оборону в соответствии с распоряжениями.
Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы, которая, как подчеркнул глава государства, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Позже президент РФ посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, где заслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина и других высших офицеров об обстановке на этом направлении. Путин также поздравил солдат с Пасхой.
Примечательно, что визит президента проходит на фоне обсуждения в западных СМИ даты планируемого контрнаступления ВСУ. По их данным, масштабная атака начнется 30 апреля.
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В Кремле назвали владельца оригинала иконы, копию которой Путин подарил военным
В Кремле заявили, что владельцем оригинала иконы, копию которой Путин подарил военным, был министр Петр Ванновский
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Копии иконы «Спас Нерукотворный», которые президент Владимир Путин подарил военным во время посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, принадлежали военному министру Петру Ванновскому, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Оригинал иконы будет передан в главный храм Вооруженных сил России, передает ТАСС. Всего у иконы есть две копии. Одна передана Путиным в ЛНР, другая – в Херсонскую область.
Икона «Спас Нерукотворный» была подарена Ванновскому Александром III. Песков напомнил, что при Ванновском «происходило очень активное становление и развитие наших вооруженных сил».
Путин передал икону-складень с образом Спаса Нерукотворного военачальникам в ходе совещания в штабе. Глава государства рассказал, что оригинал иконы принадлежал «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
При этом блогеры предполагали, что речь идет о графе Дмитрии Милютине.
Командующий группировкой «Днепр» сообщил Путину о выполнении распоряжения занять оборону
Командующий группировкой «Днепр» генерал-полковник Макаревич сообщил Путину о выполнении распоряжения занять оборону
Группа российских войск «Днепр» во время спецоперации занимает оборону в соответствии с распоряжением, доложил российскому лидеру Владимиру Путину командующий группировкой генерал-полковник Олег Макаревич.
По его словам, «товарищ верховный главнокомандующий ВС России (президент – прим. ВЗГЛЯД) в курсе, что группировка «Днепр» занимает оборону в соответствии с распоряжением, передает ТАСС.
Ранее в пресс-службе главы государства сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении.
Путин прибыл в штаб войск «Днепр» на вертолете
Президент Владимир Путин на вертолете прибыл в штаб войск «Днепр»
Российский лидер Владимир Путин на вертолете прилетел в штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении, сообщила пресс-служба Кремля.
Путин прилетел на вертолете, после чего пересел в автомобиль. Сам он был не за рулем, его встретил командующий группировкой войск «Днепр» генерал-полковник Олег Макаревич, передает РИА «Новости».
В штабе президент заслушает доклады и поздравит военнослужащих с праздником Пасхи.
Кроме того, глава государства передал военным копию иконы, которая принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Уточняется, что президент после этого на вертолете переместился в штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР, чтобы заслушать доклады об обстановке на этом направлении.
По информации пресс-службы Кремля, рабочие поездки Путина заранее не готовились, передает ТАСС.
Вышедших из окружения в Белогоровке спецназовцев «Ахмата» представили к наградам
Алаудинов: Вышедших из окружения в Белогоровке после пяти дней атак ВСУ бойцов «Ахмата» представили к госнаградам
Бойцы спецназа «Ахмат», вышедшие из окружения в Белогоровке и захватившие пленных после пяти дней атак украинских войск, представлены к наградам, сообщил помощник главы Чечни Апты Алаудинов в эфире канала «Россия 1».
Командир спецназа «Ахмат» отметил, что все бойцы вели себя героически и заслужили государственные награды. По его словам, в Белогоровке их отряд взял в плен несколько солдат ВСУ и добыл необходимые разведданные, передает РИА «Новости».
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о героизме бойцов спецназа «Ахмат», которые пять дней отражали атаку противника, будучи в окружении в районе Белогоровки.
Между тем в Минобороны сообщили, что в районе населенного пункта Белогоровка бомбардировочная авиация ЮВО нанесла огневое поражение по пунктам временной дислокации подразделений 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Противник понес потери в живой силе и технике.
Путин в Херсонской области подарил десантникам икону
Путин в штабе в Херсонской области поздравил военных с Пасхой и подарил им икону
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Президент Владимир Путин в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении поздравил военнослужащих с Пасхой. Глава государства передал им копию иконы, которая принадлежала, как подчеркнул Путин, «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Президент подарил икону-складень с образом Спаса Нерукотворного военачальникам во время совещания в штабе, сидя за столом в кабинете, передает ТАСС. Обращаясь к командующему ВДВ генерал-полковнику Михаилу Теплинскому, Путин отметил, что тот может взять икону с собой в войска.
Икона «Спас Нерукотворный» – это каноническое изображение лика Христа, который, согласно преданию, чудесным образом отпечатался на убрусе (платке, которым Христос вытер лицо). «Спас Нерукотворный» изображался на знаменах русского воинства, его образ помещали над вратами крепостей. Русские воины видели в нем своего покровителя.
Это первое посещение президентом России Херсонской области.
В ходе посещения штаба Путин заслушал доклады Теплинского и командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича, а также других высших офицеров о ситуации на запорожском и херсонском направлениях.
Ранее во вторник в пресс-службе главы государства сообщили, что президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении.
Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
Кремль: Президент РФ Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении
Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на херсонском направлении, сообщили в пресс-службе главы государства.
Как сообщили в пресс-службе главы государства, президент России Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой войск «Днепр» генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, передает ТАСС.
Напомним, в начале прошлой недели стало известно о подготовке вооруженных сил Украины к форсированию Днепра в Херсонской области.
Блогеры предположили, кому принадлежал оригинал подаренной Путиным десантникам иконы
Блогеры: Путин подарил десантникам копию иконы графа Милютина
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Блогеры предположили, что оригинал иконы, копию которой президент Владимир Путин подарил десантникам в Херсонской области в ходе посещения штаба группировки войск «Днепр», принадлежал графу Милютину.
Президент Владимир Путин передал икону-складень с образом Спаса Нерукотворного военачальникам в ходе совещания в штабе. При этом он подчеркнул, что оригинал иконы принадлежал «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Блогеры выразили уверенность, что речь идет о Милютине.
«Граф Милютин – один из наиболее успешных министров обороны XIX века», – написал, в частности, журналист Владимир Соловьев в своем канале в Telegram.
«Дмитрий Милютин, реформатор российской армии, 20 лет прослуживший на посту и дослужившийся до звания фельдмаршала», – добавляет журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в канале «Пул № 3».
Журналист Андрей Медведев в своем канале отметил: «Вероятно, Путин говорил про графа Дмитрия Алексеевича Милютина. Ветеран кавказских войн, реформатор русской армии, один из идеологов покорения Туркестана. Именно Милютин последовательно проводил политику противостояния с Британией, понимая, что именно англосаксы главный враг России».
Его коллега Константин Малофеев у себя в Telegram-канале подчеркнул: «Символическое вручение ... копии образа Спаса Нерукотворного, оригинал которого принадлежал военному министру Российской империи графу Дмитрию Милютину, невозможно переоценить.
При графе Милютине страна добилась величайших успехов. Победив и в затянувшейся Кавказской войне, и в Русско-турецкой кампании 1877-1878 годов, освободившей от османского ига* многие православные народы. Кроме того, именно граф Милютин осуществил эффективную военную реформу, заключавшуюся в переходе от рекрутских наборов к всеобщей воинской повинности».
Кремль назвал дату поездки Путина в Херсонскую область и ЛНР
Песков: Путин посетил Херсонскую область и ЛНР 17 апреля
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Президент Владимир Путин совершил поездку в ЛНР и Херсонскую область в понедельник, 17 апреля, предположения о том, что поездка состоялась в другое время, не верные, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Эта поездка состоялась вчера», – сказал Песков.
Он пояснил, что в ходе поездки Путин «когда икону дарил, сказал, что Пасха у нас». Представитель Кремля пояснил, что Пасха длится 40 дней, сейчас действительно идет пасхальная неделя. «Многие ошибочно ухватились за эту фразу и стали делать предположения о том, что регионы президент посещал в другой день», передает его пояснения ТАСС.
У Пескова поинтересовались, как Путин оценил ход спецоперации после поездки в зону ее проведения. Представитель Кремля ответил, что такие оценки дает только Минобороны.
Глава государства все чаще посещает новые регионы, так как ему важно лично проводить проверки штабов и информацию о проведении СВО.
«Это абсолютно важно для Верховного главнокомандующего, он таким образом ведет свою работу», – сказал Песков.
Ранее Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» на Херсонском направлении. Кроме того, Путин поздравил военнослужащих с Пасхой и передал им копию иконы, которая, как подчеркнул глава государства, принадлежала «одному из наиболее успешных министров обороны Российской империи».
Позже президент РФ посетил штаб Национальной гвардии «Восток» в ЛНР.
Российские штурмовые отряды за сутки заняли три квартала Артемовска
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Штурмовые отряды в результате активных действий на Донецком направлении овладели тремя кварталами в центральной, северной и южной частях Артемовска, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
ВДВ и подразделения Южной группировки войск оказывали поддержку штурмовым отрядам по освобождению города и пресекали попытки противника контратаковать с флангов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ударами оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск поражены выдвигавшиеся для контратаки подразделения ВСУ в районах Часоого Яра и Константиновки.
Для поддержки штурмовиков авиацией за сутки было совершено шесть вылетов самолетов. Артподразделениями группировки выполнены 63 огневые задачи.
Потери противника за минувшие сутки на этом направлении составили более 290 военнослужащих и наемников.
Уничтожена машина пехоты, три бронемашины, машина РСЗО «Град», американская арт система М777, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
Ударами штурмовой и армейской авиации Западной группировки войск на Купянском направлении поражены подразделения противника возле Крахмального, Ольшаны, Кучеровки и Двуречной Харьковской области, сообщил Конашенков.
Рядом с Синьковкой Харьковской области и Новоселовским Луганской народной республики (ЛНР) пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп (ДРГ).
За последние сутки на этом направлении ликвидированы порядка 35 военнослужащих, танк, две бронемашины, две американские самоходных гаубицы М109 Paladin, а также гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Центр» на Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям под Червоной Дибровой, Червонопоповкой ЛНР, Тернами и Григоровкой Донецкой народной республики (ДНР). Потери противника составили более 80 военнослужащих, две бронемашины, перечислили в Минобороны.
На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям недалеко от Угледара и Новополя ДНР, Малой Токмачки и Полтавки Запорожской области. Ликвидированы около 30 военнослужащих, три машины пехоты, гаубица Д-20.
Под Гуляйполем и Червоной КриницаейЗапорожской области уничтожены два склада боеприпасов.
На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за прошедшие сутки уничтожены более 25 военнослужащих, американская арт система М777, две гаубицы Д-30, отчитались в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками группировок войск ВС России за минувшие сутки нанесено поражение 98 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.
Возле Тернов и Авдеевки ДНР поражены пункты управления 25-й воздушно-десантной и 110-й механизированной бригад ВСУ. В районах пунктов Снигиревка и Кобзарцы Николаевской области уничтожены два склада топлива украинской техники.
Средствами ПВО за сутки уничтожены шесть украинских беспилотников возле Добролюбовки Харьковской области, Кременной, Коломыйчихи, Червонопоповки ЛНР, подытожили в оборонном ведомстве.
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