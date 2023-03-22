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Профессор Карнеев объяснил свой обморок в эфире «Вечера с Владимиром Соловьевым»
Глава Школы востоковедения НИУ ВШЭ Карнеев объяснил свой обморок в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым»
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Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор Андрей Карнеев, который упал в эфире передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», заявил, что «нехорошо себя почувствовал», но с темой обсуждения это не было связано.
Карнеев пояснил, что, почувствовав себя плохо, не стал покидать передачу, решив «дождаться перерыва». В результате, как заявил профессор, «буквально на две-три секунды потерял равновесие», пишет «Фонтанка».
«Врача срочно в студию! Лежите, не вставайте пока! Пока не вставайте, все хорошо!» – сказал Соловьев. Несколько участников передачи подбежали к упавшему Карнееву.
Позднее он заявил, что врача «позвали на всякий случай», тот решил, что «ничего страшного». Карнеев отметил, что, насколько может судить, не терял сознание, а просто упал.
В Telegram-канале Соловьева сообщается, что «обморок был кратковременным».
В передаче также участвовали член Зиновьевского клуба медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Куликов, декан факультета мировой политики МГУ Андрей Сидоров, политолог Дмитрий Дробницкий, старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Камкин, главный редактор интернет-издания World Economy Александр Сосновский и зампредседателя Госдумы Александр Бабаков.
В США заметили тревожную деталь на встрече Путина и Си Цзиньпина
Newsweek: Объятия Путина и Си Цзиньпина подняли вопрос о дипломатическом авторитете США
Тепные объятия президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина должны стать поводом для беспокойства Вашингтона, цитирует американского политолога Томаса Грэма Newsweek.
По словам Грэма, объятия лидеров крупнейших мировых держав, которые оказались в центре внимания всей мировой общественности, подняли вопрос о том, не рискует ли Америка утратить «место бесспорного лидера» в международной дипломатии, передает РИА «Новости».
В статье приводятcя слова Джона Кирби – координатора Белого дома по стратегическим коммуникациям – о том, что Россия и Китай стали ближе, и обе страны недовольны лидерством США.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным назвал стратегическим выбором Пекина укрепление и развитие отношений с Москвой.
Верховный суд дал разъяснения по поводу военных преступлений
Верховный суд дал разъяснения, когда сдачу в плен можно расценивать как военное преступление
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Сдача в плен является преступлением только в том случае, если она была совершена сознательно, при имеющейся возможности оказать сопротивление и избежать захвата, говорится в проекте постановления Пленума о практике рассмотрения уголовных дел о преступлениях против военной службы Верховного суда России.
На сайте РАПСИ отмечается, что в случае, если военный по своему физическому состоянию не может уклониться от плена, фактический его захват противником не является преступлением. При этом важно понимать, что согласно ст. 23 Устава внутренней службы ВС РФ, военнослужащий в ходе боевых действий, даже находясь в отрыве от своей воинской части (подразделения) и в полном окружении, должен оказывать решительное сопротивление противнику.
Также Верховный суд уточняет, что добровольная сдача в плен квалифицируется по ст. 352.1 УК РФ только при отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (госизмена).
Так, если судом будет установлено, что участвовавшее в составе противостоящих России войск иностранного государства лицо именно в этих целях (противостояние РФ) сдалось в плен, содеянное подлежит оценке исключительно как государственная измена.
Помимо прочего, Верховный суд объяснил разницу между самовольным оставлением места службы и дезертирством. Так, ответственность за самовольное оставление места службы наступает только при наличии у лица намерения временно уклониться от исполнения обязанностей военной службы.
При этом при дезертирстве военный имеет цель вовсе уклониться от исполнения обязанностей военной службы, о чем могут свидетельствовать приобретение или изготовление подложных документов, удостоверяющих личность либо свидетельствующих о том, что оно прослужило установленный законом срок военной службы или имеет отсрочку от призыва.
Поясняется, что дезертирство является длящимся преступлением. Для военнослужащих, призванных на военную службу, оно считается оконченным с момента достижения ими возраста, после наступления которого указанные обязанности ни при каких обстоятельствах на них не могут быть возложены.
«Если дезертирство в силу отпадения у лица соответствующих обязанностей окончено, но при этом оно уклоняется от следствия или суда, течение сроков давности приостанавливается», – уточняет высшая инстанция.
При этом при самовольном оставлении места службы течение срока отсутствия не прерывается и в том случае, если в период незаконного пребывания военнослужащего вне части командир издает приказ об исключении такого лица из списков личного состава воинской части в целях сокрытия преступления.
Также отмечается, что если преступление против военной службы не повлекло тяжких последствий и не нанесло существенного вреда интересам службы или безопасности государства, суд может вынести оправдательный приговор за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления.
Высшая инстанция рекомендует судам иметь в виду: если общественно опасные последствия характеризуются оценочными, а не объективными признаками, то «в случае отсутствия неисполнения приказа содеянное даже формально не будет содержать всех признаков преступления».
«В этих случаях надлежит постановить оправдательный приговор за отсутствием в деянии подсудимого состава преступления, но лица могут быть привлечены в установленном порядке к дисциплинарной ответственности», – подчеркнули в ВС.
Глава Крыма оценил ситуацию после атаки украинских БПЛА на Джанкой
Глава Крыма Аксенов: Ситуация после атаки украинских БПЛА на Джанкой находится под контролем
Ситуация в Крыму после атаки украинских беспилотников на Джанкой находится под контролем, заверил глава региона Сергей Аксенов на заседании правительства.
По его словам, ситуация локальна, серьезных повреждений не обнаружено, передает РИА «Новости».
Также Аксенов призвал не поднимать панику и не обращать внимания на разрастающиеся украинские фейки об этой ситуации.
«Поврежденную в результате атаки инфраструктуру начали восстанавливать», – добавил он.
Аксенов отметил, что на месте работают ФСБ и Минобороны. В том числе они выясняют, участвовал ли в нападении один дрон «или их там было три», отмечает Крыминформ.
В городе ввели режим ЧС муниципального уровня. В Telegram-канале СК сообщается, что российские следователи расследуют факт атаки беспилотников, в результате чего один человек получил ранения, а в Джанкое были повреждены несколько объектов и электросети.
Иран захотел получить «огромные объемы» нефти и газа из России
Тегеран рассчитывает на «огромные объемы» своповых поставок нефти и газа из России в 2023 году, заявил министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи.
Министр экономики и финансов Ирана в интервью РИА «Новости» заявил, что за очень короткий промежуток времени некоторые из стран-соседей Ирана вызвали замедление своповых поставок между Россией и Ираном, однако этот вопрос был решен, поэтому в 2023 году Тегеран рассчитывает на огромные объемы своповых поставок нефти и газа из России. По словам Хандузи, в Иране очень рады, что Тегеран и Москва начали сотрудничество в вопросе своповых поставок нефти и газа.
Напомним, в конце февраля Газпром и Иран обсудили энергетическое сотрудничество.
Путин: Коллективный Запад начинает применять на Украине оружие с ядерным компонентом
Путин: Россия будет вынуждена реагировать на поставки Киеву снарядов с обедненным ураном
Планы Британии поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном говорят о готовности Запада воевать с Россией до последнего украинца, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином.
«Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца уже не на словах, а на деле. Хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать, имея в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, говорится в заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
Кремль исключил встречу Путина с Байденом после визита Си Цзиньпина
Помощник президента Ушаков: Путин не планирует после переговоров с Си Цзиньпином встречаться с Байденом
Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с американским коллегой Джо Байденом после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Также Ушаков ответил журналистам, что на переговорах с Китаем не обсуждался вопрос о возможном аресте в США бывшего президента Дональда Трампа, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала, что встреча председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина вызвала сильное раздражение в Вашингтоне. Госсекретарь США Энтони Блинкен упрекнул китайского лидера в «безответственности».
Bild: Киев готовится наступать на Луганск и «разрушить» мост в Крыму
Bild: Киев готовится наступать на Луганск, Запорожскую область и «разрушить» мост в Крыму
Украина готовится к наступлению на Луганск, Запорожскую область, а также ведет подготовку к «разрушению» моста в Крыму, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на неназванного чиновника НАТО.
Газета сообщает, что чиновник поделился подробностями о предполагаемых местах украинского контрнаступления, но из соображений безопасности он «был вынужден быть очень осторожным», передает РИА «Новости».
Источник подчеркнул, что Россия «справедливо полагает», что контрнаступление будет осуществлено в Луганской и Запорожской областях. Также, по его словам, цель Киева – «разрушить сухопутный мост в Крым».
Он уверен, что оружие, поставляемое Киеву, будет использовано для вытеснения Российской армии уже в мае.
Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что может противопоставить Россия замыслам контрнаступления ВСУ в Запорожской области, которого от офиса Зеленского уже несколько месяцев требуют на Западе.
Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с премьером Великобритании Риши Сунаком заявил, что Европа должна помочь Украине начать контрнаступление. Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что контрнаступление состоится примерно через два месяца.
Напомним, Москва не видит желания Киева начинать разговор по урегулированию конфликта, заявил глава МИД Сергей Лавров.
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В Британии сообщили о планах поставить Украине снаряды с обедненным ураном
Минобороны Британии решило поставлять Украине снаряды с обедненным ураном
Власти Великобритании поставят на Украину снаряды, содержащие обедненный уран, говорится в заявлении замминистра обороны Соединенного Королевства Аннабель Голди.
По заявлению Голди, вместе с предоставлением Украине роты основных боевых танков Challenger 2, Британия будет поставлять боеприпасы, в том числе содержащие обедненный уран бронебойные снаряды, которые обладают высокой эффективностью при поражении современных танков и бронетехники, передает ТАСС.
Ранее эксперт по ядерной энергетике Алексей Анпилогов заявил, что США скрывали использование урановых снарядов в Югославии и Ираке, но потом военнослужащие и местное население массово подхватили лучевую болезнь, теперь Вашингтон может повторить этот опыт на Украине.
Актер Збруев рассказал о своей пенсии
Российский актер театра и кино Александр Збруев заявил, что не знает размер своих пенсионных выплат.
Збруев сообщил, что размер пенсии, по его мнению, «очень-очень важен» для неработающих пенсионеров, поэтому они его знают точно.
«Я ведь работаю», – указал артист в интервью изданию Teleprogramma.pro.
Актер добавил, что получает пенсию на банковскую карту, но точный размер выплат назвать не может.
Артист рассказал, что его пенсия отличается от суммы, получаемой другими актерами, так как ему полагается надбавка за статус народного артиста РСФСР.
Напомним, Збруева многие зрители помнят по фильмам «Все будет хорошо», «Большая перемена», «Два билета на дневной сеанс» и многим другим.
МИД: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании на Украине
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Представители США, Британии, Франции и Германии не могут выступать в качестве нейтральных посредников в мирном урегулировании по Украине, так как являются полноценными участниками конфликта с Россией, заявляет МИД.
По информации ведомства, официальных данных о подобных планах нет, однако идея экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера вызывает закономерные вопросы. Так, участники конфликта с Россией не могут выступать мирными посредниками, продолжая оказывать военную и материальную помощь Украине, передает РИА «Новости».
«Указанные государства ввели незаконные санкции, заблокировали зарубежные активы России, требуют создать трибунал для «наказания» российского руководства, поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования «капитуляции», – отметили в министерстве.
В МИД добавили, что сами западные страны «дискредитировали себя, поддержав антиконституционный госпереворот на майдане и потакая саботажу Киевом минских договоренностей».
«Они не заинтересованы в урегулировании и делают все, чтобы максимально затянуть противостояние», – подчеркнули в ведомстве.
Как считают в Москве, справедливое и долговечное урегулирование конфликта возможно только при полном прекращении боевых действий и поставок западных вооружений, а также признания новых территорий, демилитаризации и денацификации Украины.
Кроме того, Украина обязана подтвердить свой нейтральный и внеблоковый статус, а страны Запада должны отменить незаконные санкции, отозвать судебные иски против России и восстановить статус русского языка, прав нацменьшинств и дружественных отношений с Россией и другими соседями.
«К сожалению, претендующие на роль посредников страны Запада ничего подобного не предлагают», – заключили в ведомстве.
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что на Украине находится все больше желающих пойти на мирные переговоры с Россией, что, по его словам, является «опасной тенденцией».
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Блинкен обвинил Китай в безответственности из-за визита Си Цзиньпина в Россию
Госсекретарь США Блинкен: Китай не чувствует ответственности за шаги России в украинском конфликте
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Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Москву на переговоры с президентом России Владимиром Путиным, которому недавно Международный уголовный суд (МУС) выдал «ордер на арест», является безответственным шагом, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, приездом Си Цзиньпина в Москву Китай осуществил «дипломатическое прикрытие» для якобы «военных преступлений» со стороны российского лидера. Блинкен заявил, что Китай «не чувствует никакой ответственности» в свете выданного недавно МУС «ордера на арест» за действия на Украине, передает The New York Times.
Как отмечает издание, госсекретарь США сделал такое замечание в ходе речи, в которой критиковал действия Китая, стремящегося взять на себя роль посредника в мирном урегулировании, от чего и Киев, и коллективный Запад отмахнулись.
Также Блинкен предупредил, что любые усилия других стран по урегулированию конфликта могут привести к «несправедливому исходу» – а именно дать России шанс получить тактическое преимущество в боевых действиях.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби заявил, что Россия и Китай стали ближе друг к другу, однако это в большей степени «брак по расчету», а не по любви. Он также заверил, что такой тандем существует из-за того, что Китай хотел бы бросить вызов «лидерству» США в мире.
Между тем сам Си Цзиньпин назвал укрепление отношений с Россией стратегическим выбором Китая.
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Венгрия отвергла наложение вето на публикацию заявления ЕС об ордере МУС на арест Путина
Будапешт отверг блокировку Венгрией заявления ЕС об ордере МУС на арест Путина
Венгрия назвала ложью сообщения Bloomberg о том, что она якобы наложила вето на публикацию совместного заявления Евросоюза по вопросу о выдаче Международным уголовным судом (МУС) «ордера на арест» российского президента Владимира Путина, заявил пресс-секретарь венгерского МИД Мате Пацолай.
По его словам, правда заключается в том, что Будапешт изложил верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю свою позицию, передает ТАСС.
Она заключается в том, что Венгрия принимает к сведению решение Международного уголовного суда, но не намерена его как-либо комментировать.
При этом если Боррель или любая страна ЕС захочет выступить с заявлением, Венгрия не будет возражать против этого, сказал Пацолай, чьи слова приводит агентство MTI.
Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Венгрия заблокировала совместное заявление стран ЕС о выдаче международного ордера на арест Путина.
Накануне Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС.
Вяльбе: FIS рассматривает осуждение СВО как один из критериев допуска россиян
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одним из критериев допуска россиян к стартам рассматривает открытое осуждение спецоперации на Украине, сообщила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.
По ее словам, глава FIS Йохан Элиаш «звонил нашему генеральному секретарю», из их разговора было понятно, что Россию хотят возвращать, поскольку зрительский интерес падает, передает РИА «Новости».
Вяльбе добавила, что помимо того, что FIS «предлагает нейтральный статус для наших спортсменов, они требуют, чтобы россияне устно или письменно подтвердили, что не поддерживают СВО», на что был дан ответ, что «из наших спортсменов никто на это не пойдет».
Ранее FIS объявила о недопуске российских и белорусских спортсменов к соревнованиям под эгидой организации в сезоне 2022/23.
Военный эксперт оценил перспективы контрнаступления ВСУ в Артемовске
Военный эксперт Онуфриенко: ВСУ опоздали с контратакой в Артемовске
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ВСУ действительно могут попытаться нанести фланговые удары по нашим позициям в Артемовске, но дальше им двигаться все равно некуда. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя появившиеся в Сети данные о том, что ВС Украины планируют деблокирующие удары в районах Артемовска и окрестностей.
«Накопление резервов противника в городах Константиновка и Часов Яр, а также в других населенных пунктах, примыкающих к линии фронта, показывает подготовку ВСУ к атаке. Поэтому наши штурмовые подразделения делают все возможное, чтобы растаскивать эти формирования противника», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«В результате ВСУ вынуждены вводить в бой резервы и терять часть соединений при обороне Богдановки, Орехово и Васильевки. Однако это не означает, что риски наступления ВСУ серьезно снижаются. Замысел противника, вероятно, заключается в нанесении ударов там, где стыкуются подразделения ЧВК «Вагнер» и ВС России», – рассуждает эксперт.
«Эти стыки действительно могут быть уязвимыми. Подобные удары рассчитываются на слабо проработанное взаимодействие различных групп войск. Но заявление Пригожина предвосхищает события и дает нам возможность подготовиться», – объясняет собеседник.
«Смогут ли ВСУ контратаковать наши позиции в Артемовске – большой вопрос. Дело в том, что нами контролируется уже около 70% населенного пункта. Бойцы «Вагнера» движутся на юге и севере города. Контратака могла быть успешной, начнись она до того, как наши подразделения вышли на восточный берег Бахмутки. Но не сейчас», – продолжил аналитик.
«О лобовом штурме Артемовска также говорить не приходится. Поэтому ВСУ попытаются нанести именно фланговый удар», – говорит Онуфриенко. «Конечно, они могут предпринять попытку контратаки, но тогда они упрутся либо в Соледар, либо в Северский Донец. Это тупиковая ситуация, которая не приблизит их к главной цели – контратаке на юге», – иронично замечает эксперт.
«Вместе с тем локальный удар может спасти лицо Зеленского и показать Западу, что ВСУ в силах удерживать город. Этот медийный успех будет обеспечен сотнями трупов, если не больше. Но чтобы противостоять этим попыткам, нашим военным необходимо улучшить коммуникацию между собой, повысить оперативную скорость работы войск и добавить резервы на данном направлении», – заключил Онуфриенко.
Ранее в Telegram-канале основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина было опубликовано сообщение, что ВСУ в конце марта – начале апреля могут начать наступление и «нанести фланговые рассекающие удары, с целью отрезать подразделения ЧВК «Вагнер» от основных сил ВС РФ».
Между тем в ЛНР сообщают, что ВСУ продолжают наращивать силы под Артемовском. По словам подполковника народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко, в Григоровке, Богдановке и Калиновке (к северо-западу от Артемовска) замечено прибытие подразделений ВСУ. Военные размещаются в домах мирных граждан, занимая не только пустующие дома, но и те, где проживают люди. Минобороны Украины вынуждено признать, что ВСУ несут серьезные потери при обороне, сообщает РИА «Новости». Замглавы ведомства Анна Маляр также констатировала, что российские войска продолжают продвижение.
Ранее стало известно, что российские военные контролируют до 70% территории Артемовска.
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СБУ предъявила обвинение Артемию Лебедеву из-за репортажа с ЗАЭС
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Российскому дизайнеру и блогеру Артемию Лебедеву заочно предъявлено обвинение после репортажа о Запорожской АЭС, сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ).
Из сообщения ведомства следует, что блогер Лебедев незаконно попал на территорию ЗАЭС в июне 2022 года. «Преступная деятельность» россиянина задокументирована, заявили в СБУ, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
В ведомстве посчитали, что Лебедев снял якобы заказной репортаж о Запорожской АЭС, показав позже его на свою полумиллионную аудиторию в соцсетях. СБУ обвинила дизайнера по статье «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины» УК Украины.
Напомним, Запорожская АЭС находится рядом с городом Энергодаром. Она является самой крупной станцией в Европе по числу установленных блоков. С марта ее охраняют российские военные, чтобы избежать утечки ядерных и радиоактивных материалов.
Украина же продолжает периодически обстреливать прилегающую к городу территорию ЗАЭС. Так, в минувшую пятницу ВСУ снова обстреляли сам город Энергодар и промышленную зону возле станции. В районе промзоны слышали не менее семи звуков разрывов снарядов. А в начале марта украинские военные намеренно подожгли сухой камыш у береговой линии в городе.