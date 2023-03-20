У Китая появился «грандиозный план» по Центральной Азии

Эксперт объяснил значимость визита Си Цзиньпина в Москву

Политолог Бордачев: Визит Си Цзиньпина демонстрирует стабильность дружбы России и Китая

За прошлый год отношения Москвы и Пекина вышли на качественно новый уровень. Лидерам стран предстоит «сверить часы» – согласовать вопросы будущего энергетического и торгового сотрудничества. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Тимофей Бордачев. Ранее в Кремле анонсировали визит Си Цзиньпина в Россию, который пройдет с 20 по 22 марта.

«Визит Си Цзиньпина в Россию получится столь продолжительным, потому что наши страны – хорошие партнеры. А значит, на повестке стоит много насущных вопросов по развитию сотрудничества. Их обсуждение займет немало времени. Надо соблюсти и уже традиционные процедуры – каждый раз, когда лидер Китая приезжает в Москву, он выступает с речью в МГИМО. Это важное и ответственное мероприятие, отказываться от которого нельзя», – сказал программный директор клуба «Валдай» Тимофей Бордачев.

«Если рассуждать о грядущих переговорах предметно, то одной из ключевых тем станут вопросы международной безопасности. В феврале 2022 года Владимир Путин посетил с официальным визитом Пекин. Тогда лидеры сформулировали единую позицию по данному направлению. Отмечу, что обе стороны достаточно четко придерживаются ее и по сей день», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, недавно Китай выступил с инициативой по обеспечению безопасности в Европе и предложениями по мирному урегулированию на Украине. На Западе идеи КНР встретили достаточно негативно, в то время как Россия могла бы высказаться в поддержку Поднебесной. Также Москва и Пекин активно наращивают торгово-экономическое сотрудничество, дальнейшее развитие которого также необходимо обсудить», – отмечает политолог.

«В частности, очень важно достичь понимания в сфере энергетического партнерства. В настоящий момент Россия находится в процессе переориентации ресурсного экспорта. Китай в нем играет далеко не последнюю роль. В связи с этим встает много вопросов о сопутствующих технологических и логистических проектах», – акцентирует эксперт.

«Визит Си Цзиньпина важен и по другой причине. На протяжении более 20 лет лидеры РФ и КНР поочередно совершают визиты в города дружеской страны. В прошлом году в Пекин выехал Путин, теперь пришла пора и Си Цзиньпину посетить Москву. Подобным образом мы демонстрируем стабильность наших дружеских связей, которые не подвержены влиянию текущих глобальных вызовов», – резюмирует Бордачев.

В пятницу Кремль анонсировал трехдневный визит главы Китая в Россию. С 20 по 22 марта Си Цзиньпин и Владимир Путин намерены обсудить актуальные вопросы дальнейшего развития отношений и подписать ряд важных двусторонних документов. Также запланирован обмен мнениями в контексте углубления сотрудничества Москвы и Пекина на международной арене, сообщается на сайте президента России.

Отмечается, что обе стороны намерены содействовать построению многополярного мира и практиковать «подлинную многосторонность на основе принципов неприсоединения, неконфронтации и ненацеливания на третьи стороны», приводят РИА «Новости» слова официального представителя МИД КНР Ван Вэньбиня. Он также отметил, что Пекин будет занимать объективную позицию по Украине.

Ранее Си Цзиньпин заявлял, что Китай выступает против гегемонии и применения политики силы в международных отношениях. Сотрудничество РФ и КНР на мировой арене имеет крайне важное значение для стабилизации обстановки в мире, считает президент Владимир Путин.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, зачем Китаю мирный план по Украине, а также как подрыв «Северных потоков» сблизил Москву и Пекин.

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