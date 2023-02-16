Китай собрался углублять сотрудничество c Центральной Азией

Председатель КНР Си Цзиньпин: Китай готов углублять промышленное и инвестиционное сотрудничество c Центральной Азией

Китай готов углублять промышленное и инвестиционное сотрудничество c пятью странами Центральной Азии, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

Председатель КНР направил послание участникам форума «Китай – Центральная Азия». В послании Си Цзиньпина, которое цитирует Центральное телевидение КНР, утверждается, что углубление промышленного и инвестиционного сотрудничества между Китаем и пятью странами Центральной Азии будет эффективно поддерживать стабильность региональных производственных и логистических цепочек, передает ТАСС.

Как утверждает председатель КНР, расширение экономических связей между Китаем и центральноазиатскими странами повысит уровень промышленного развития государств региона, активизирует их участие в мировой экономике, а также будет способствовать общему развитию и процветанию.

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов совместно со странами Центральной Азии пользоваться супермасштабным рынком, целостными промышленными системами и передовыми технологиями По его словам, КНР стремится углублять практическое сотрудничество и добиваться взаимовыгодных результатов со странами региона.

В Форуме промышленного и инвестиционного сотрудничества, который проходит в китайском городе Циндао с 16 по 17 февраля, участвуют представители бизнеса Китая, а также Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В прошлую пятницу в МИД заявляли, что Вашингтон не скрывает, что не доволен глубокими союзническими связями России со странами Центральной Азии.