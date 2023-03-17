Политолог: Крым продемонстрировал возможности России преодолевать любое внешнее давление

Политологи Мартынов и Данилин рассказали об экономическом развитии Крыма после его воссоединения с Россией

За прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России добиваться значимых результатов, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В пятницу Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

«Крым и Севастополь имеют особое социокультурное значение для всех россиян. Наше единство имеет давнюю историю, и девять лет назад оно было подкреплено официально. С тех пор Крыму и Севастополю возвращена традиционная роль в общественной, политической и культурной жизни России», – сказал директор Института новейших государств Алексей Мартынов.

«Я сам родился в Крыму, в Феодосии. Накануне исторических событий 2014 года, честно признаться, я очень скептически относился к перспективе возвращения Крыма в родную гавань. Тогда мне это казалось практически невероятным», – вспоминает Мартынов.

«Но воля миллионов людей сделал возвращение Крыма реальным. И сегодня это событие для нас – предмет гордости. За прошедшие девять лет Крым необычайно преобразился. Все это ярко демонстрирует возможности России преодолевать любое внешнее давление и добиваться значимых результатов», – говорит собеседник.

«Ведь то состояние, в котором Крым находился при Украине, было ужасным. Инфраструктурная база полуострова была изношена. Однако за прошедшие годы нам удалось восстановить имеющуюся инфраструктуру и начать создавать новую, включая крупные проекты», – добавил он.

«Спустя девять лет тот импульс сплочения народа, который мы все ощутили после возвращения Крыма и Севастополя в Россию, не затухает, а только усиливается. В прошлом году после начала спецоперации мы видели очередной этап объединения россиян вокруг флага и нашего Главнокомандующего», – напомнил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«И я бы особо отметил те изменения, которые произошли в Крыму и Севастополе за прошедшие годы. Я работал на референдуме весной 2014 года и хорошо помню состояние региона. С тех пор я внимательно слежу за грандиозными крымскими стройками – это не только трасса «Таврида», Крымский мост, электростанции и водохранилища, но и другие прорывные проекты по развитию региона», – напомнил эксперт.

«Кроме того, за эти годы валовый региональный продукт вырос в четыре раз. Кстати, на каждый рубль государственных инвестиций в Крыму приходится три рубля частных вложений. Также в регионе сформировалась уникальная команда управленцев. Заметьте: все это было сделано на фоне беспрецедентного санкционного давления извне. Регион развивается вопреки надеждам украинских политиков и ЕС», – добавил аналитик.

«Крым и Севастополь играют также особую роль в общественной и культурной сферах нашего общества. Помимо всего прочего, регион можно назвать одним из российских центров православия, ислама и других традиционных для нашей страны религий», – резюмировал собеседник.

В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Он поздравил крымчан и всех россиян с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией. «Хочу поздравить крымчан, севастопольцев, всех граждан нашей страны с наступающим Днем воссоединения Крыма с Россией», – сказал глава государства. Президент подчеркнул, что девять лет назад крымчане и севастопольцы сделали свой однозначный и окончательный исторический выбор – вновь и навсегда стать частью «единой, большой страны».

В ходе совещания президент заявил, что все планы по развитию экономического потенциала полуострова будут воплощены: «Реализуем все наши планы по повышению качества жизни людей, доходов семьи, по наращиванию инвестиционного, промышленного, аграрного, туристического потенциалов региона, поддержке предпринимательства и деловой инициативы, по созданию новых рабочих мест».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД