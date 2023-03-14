«Движение первых» объявило о старте новых проектов

Российское «Движение первых» в этом году намерено охватить проектной активностью более 3 млн подростков, сообщил председатель правления движения Григорий Гуров.

«И это помимо той регулярной деятельности, которую мы будем вести в рамках работы первичных отделений движения. На сегодняшний день по всей России зарегистрировано уже более 12 тыс. первичек в школах, СПО, молодежных центрах, вузах, детских центрах и на предприятиях. Перед нами стоят две важные задачи: первая – создать пространство для развития и самореализации каждого подростка в нашей стране и вторая – помочь ребятам в формировании сообществ, развивающих позитивные практики. Именно эти задачи решают наши проекты», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Одним из первых 28 марта, стартует проект «Мы – Граждане России!» в 10 пилотных регионах. Церемония приурочена к получению 14-летними подростками паспорта России. «В этом году торжественные церемонии объединят более 1 млн ребят, а в 2024 году мы планируем увеличить их число до 1,7 млн», – сказал Гуров.

Другим большим событием и одним из ключевых событий направления «Патриотизм и историческая память» в этом году станет Всероссийская игра «Зарница 2.0», которая станет перезапуском известной и всеми любимой игры.

Так, «Зарницу 2.0» уже смогут ощутить на себе участники региональных этапов традиционных военно-спортивных игр. Они пройдут с апреля по июнь и соберут почти 10 тыс. участников, из которых будут отобраны 1500 финалистов. Всероссийский гранд-финал в августе-сентябре пройдет в формате ТВ-шоу с сюжетно-приключенческой линией, в которой, по задумке авторов, участников будет ждать миссия с настоящей легендой.

Одним из ключевых направлений работы движения в 2023 году станет вовлечение детей и молодежи в научно-техническое творчество.

3 апреля состоится запуск Всероссийского проекта «Гражданская наука», в котором смогут принять участие школьники 8-17 лет и студенты СПО. «Научным направлением «Движения первых» планируется привлечь школьников разных возрастных групп к решению реальных задач, стоящих перед российской наукой», – подчеркнула участница движения Олеся Черепанова.

Кроме того, в 2023 году «Движение первых» запускает бизнес-трек «Предпринимай», который поможет ребенку не только найти идею, которая сможет изменить жизнь людей в регионе к лучшему, но и заработать первые деньги.

Популяризация здорового образа жизни и вовлечение молодежи в систематические занятия спортом еще одна приоритетная задача Российского движения детей и молодежи.

«Спорт должен быть доступным, поэтому тренироваться и общаться с известными спортсменами ребята смогут на Всероссийских открытых тренировках. Первая такая открытая тренировка состоится уже 25 марта совместно с Российским футбольным союзом, а одну из тренировок проведут игроки сборной России», – уточнила участница «Движения первых» Дарья Шатровая.

Открытые тренировки во всех регионах страны станут традиционными и в них будут принимать участие представители разных видов спорта.

Еще один проект движения «Траектория здоровья» — это просветительский проект для детей и молодежи, который будет включать в себя уроки и мастер-классы по оказанию доврачебной помощи, формированию полезных привычек и ведению здорового образа жизни. Старт проекта запланирован во Всемирный день здоровья – 7 апреля – когда пройдет Всероссийский урок здоровья.