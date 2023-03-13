Россияне попали в аварию на трассе в Белоруссии

Граждане России попали в аварию на трассе М1 в Белоруссии, есть пострадавшие

Граждане России попали в ДТП на 526-м километре трассы М1 Москва – Минск в Белоруссии, шесть человек попали в больницы.

На 526-м километре трассы М1 перевернулся микроавтобус с россиянами, передает РИА «Новости». Из семи находившихся в нем пассажиров шестеро госпитализированы, в том числе подросток 2005 года рождения. Их доставили в хирургическое отделение Толочинской районной больницы на северо-востоке Белоруссии, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики. У пострадавших диагностированы различные травмы. Ребенок после осмотра был переведен в травматологическое отделение Оршанской больницы.

Как отметил официальный представитель посольства РФ в Минске Алексей Маскалев, дипломаты постоянно находятся на связи с медиками в Белоруссии и готовы оказать необходимую помощь, однако угрозы жизни россиян нет.

Напомним, накануне восемь человек пострадали в крупном ДТП в Саратовской области.