Диетолог назвала самый полезный размер куриных яиц

Диетолог Соломатина назвала самыми полезными куриные яйца категории С1 и С2

Tекст: Татьяна Косолапова

«Нередко покупатель следует логике – чем крупнее, тем лучше и полезнее. Но на самом деле это не так. Более мелкие яйца несут молодые курочки, а более крупные – более взрослые, но это не значит, что одни или вторые лучше. Все яйца полезны, и по большей части важен не их размер, а то, чем кур кормили и как содержали», – говорит Соломатина.



Подходя к выбору яиц, продолжает собеседница, стоит выбирать «золотую середину». То есть как только потребитель определил для себя качественного производителя, следует выбрать средний размер из его линейки товаров. Всех производителей данного продукта сравнивать по размеру нет необходимости, ведь курицы разных пород могут нести яйца разного размера.

«Лучше выбирать средние категории. Дело в том, что слишком молодая особь, и речь идет об абсолютно всех живых существах, не может дать достаточное количество элементов своей половой клетке, равно как и слишком старая особь. Поэтому яйца следует выбирать средние – категории С1 и С2 – их мамы уже достаточно сформировались», – объясняет диетолог.

Ранее врач-диетолог, кандидат медицинских наук Михаил Гинзбург рассказал, что самым полезным вариантом употребления куриных яиц являются яйца пашот, а самым вредным – обжаренные с колбасой.