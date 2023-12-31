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    Максим Соколов Максим Соколов ВПК как двигатель русской экономики

    Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.

    8 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Запад снова встал на русские грабли

    Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.

    32 комментария
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин Холодец как точка единения русских

    Правильный холодец – еда брутальная, и готовить его должны мужчины. Женщины норовят добавить туда какую-нибудь курицу или, хуже того, индейку. Ну какая птица в холодце? Это смешно и неприлично.

    33 комментария
    31 декабря 2023, 10:18

    Шольц упомянул Путина в новогоднем обращении

    Tекст: Валентина Григоренко

    Канцлер Германии Олаф Шольц в новогоднем обращении к немцам жестко высказался о президенте России Владимире Путине и конфликте на Украине, сообщили СМИ.

    Шольц, комментируя проблемы граждан, отметил, что только коронавирус отступил, и «Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

    По его словам, после начала конфликта на Украине, Путин «перекрыл газовый кран».

    После этого обращения он подвергся критике немецких граждан. В комментариях к материалу в Die Welt они написали, что Берлин сам отказался от российского газа, а США подорвали «Северные потоки» и призвали Шольца подать в отставку.

    Ранее Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит и в повышении энергоносителей.

    В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что у Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине.

    29 декабря 2023, 16:02
    Генерал бундесвера назвал недооцененным военный потенциал России
    Генерал бундесвера назвал недооцененным военный потенциал России
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия наращивает военно-промышленный комплекс вопреки санкциям, заявил генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг газете Suddeutsche Zeitung.

    По его словам, при анализе развития украинского конфликта некоторые возможности России не были учтены, в частности, не была оценена «способность русских держаться», передает Deutsche Welle (признано в России иноагентом).

    Фройдинг добавил, что в бундесвере также не предполагали, что в России «преуспеют в том, что мы сейчас отчетливо наблюдаем». Россия, по его словам, наращивает свой ВПК, наращивает производственные мощности, несмотря на санкции.

    Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска в 2023 году получили более 1,5 тыс. танков и 22 тыс. БПЛА.

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    29 декабря 2023, 18:23
    Генерал ВСУ рассказал о последствиях ударов ВС России

    Генерал ВСУ: ВС России поразили одно из мощных предприятий Украины

    Tекст: Валентина Григоренко

    Российские ракетные удары поразили одно из мощнейших предприятий Украины, заявил отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос в интервью YouTube-каналу «Прямой».

    Как указал Кривонос, на одном из украинских государственных порталов недавно была размещена информация о контрактах крупного завода, и был обозначен круг предприятий, с которыми организация сотрудничает, передает РИА «Новости».

    «Сегодня как раз туда и прилетело. Это совпадение?» – возмутился генерал. По его словам, служба безопасности страны работает очень плохо и занимается не тем, чем нужно. «Это просто безобразие», – резюмировал он.

    В пятницу генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что Россия наращивает военно-промышленный комплекс вопреки санкциям.

    Ранее в Минобороны России заявили, что авиация ВКС России и средства ПВО за неделю сбили 10 самолетов и два вертолета ВВС Украины.

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    29 декабря 2023, 13:53
    Песков: Россия может конфисковать западные активы, список есть

    Песков: У России есть список западных активов, которые могут быть конфискованы в ответ на действия Запада

    Tекст: Денис Тельманов

    Список активов, которые Россия может конфисковать в ответ на аналогичные действия Запада, есть, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение США Группе семи (G7) конфисковать российские активы на 300 млрд долларов.

    У российских властей есть список западных активов, которые могут быть конфискованы в ответ на действия Запада по блокировке собственности России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предложение США Группе семи (G7) конфисковать российские активы на 300 млрд долларов, передает ТАСС.

    При этом Песков подчеркнул, что Москва все будет делать исходя из своих интересов.

    «Все будем делать так, чтобы это наилучшим образом соответствовало нашим интересам», – подчеркнул Песков.

    По его словам, в Кремле понимают «полную непредсказуемость наших контрагентов», а также их «склонность к нарушению международного права и других законов, в том числе и своих собственных», и «саморазрушению, я имею в виду разрушению современной экономической системы».

    Кроме того, многие действия Запада ведут к подрыву доверия к основным постулатам мировой экономической системы – основной резервной валюте, принципам неприкосновенности собственности, добавил Песков.

    Ранее Песков заявил, что тема незаконного изъятия активов опасна для финансовой системы мира, так как в случае реализации этих планов это окажется серьезным ударом по всей системе координат международной финансовой системы.

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    28 декабря 2023, 14:43
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российская система противовоздушной обороны сбила два самолета Су-25 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, самолеты были сбиты в районах Новогригоровки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

    Кроме того, ПВО России перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожены 33 украинских беспилотника в районах Новодружеска, Верхнекаменки, Золотаревки ЛНР, Александровки, Верхнеторецкого, Старомихайловки ДНР, Вербового и Пшеничного Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 563 самолета, 262 вертолета, 10 154 БПЛА, 442 ЗРК, 14 355 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 785 единиц спецтехники.

    Ранее российские средства ПВО сбили вертолет ВСУ у Водяного.

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    28 декабря 2023, 13:03
    В Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине

    В Крыму Илону Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева

    Tекст: Денис Тельманов

    План американского предпринимателя Илона Маска по урегулированию конфликта на Украине, который тот предложил рассмотреть президенту США Джо Байдену, должен включить полную капитуляцию киевского режима, считает глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

    «Было бы разумно господину Маску с учетом сложившегося положения, в том числе на линии фронта, предложить новый план урегулирования, который учитывал бы все требования и позицию России, а лучше всего – полная и безоговорочная капитуляция преступного украинского режима», – приводит слова Гемпеля РИА «Новости».

    По данным агентства, план Маска предполагает повторное голосование в новых регионах России под наблюдением ООН, сохранение Крыма частью России, «как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)», а также гарантии со стороны Киева в водоснабжении Крыма и нейтральном статусе Украины.

    Маск подчеркнул, что если бы его план был принят в 2022 году, многих смертей удалось бы избежать.

    Комментируя заявление основателя SpaceX, Юрий Гемпель отметил, что Маск прав, что можно было избежать многих смертей, но в этом не были заинтересованы «ни режим Зеленского, ни политики в Вашингтоне, которым плевать на украинский народ».

    В свою очередь глава комитета по национальной политике и межрегиональным отношениям Херсонской областной думы Рустем Ниметуллаев заявил, что ни о каких повторных референдумах в новых субъектах России не может быть речи.

    «Нам не нужны никакие повторные референдумы. В Крыму в 2014 году, в Херсонской и Запорожской области, ДНР и ЛНР в 2022 году поставлена точка. Народы этих регионов на референдуме приняли окончательное и бесповоротное решение вернуться и жить в составе Российской Федерации», – отметил Ниметуллаев.

    По его словам, на Западе стараются найти лазейки для спасения ситуации после провала контрнаступления, придумывая выгодные для себя форматы переговоров.

    Ранее сообщалось, что Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт.

    Коментарии (6)
    28 декабря 2023, 21:28
    ПВО отразила украинскую атаку на Мелитополь

    Рогов: ПВО России отразила украинскую атаку на Мелитополь

    ПВО отразила украинскую атаку на Мелитополь
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим попытался атаковать город Мелитополь Запорожской области, средствами противовоздушной обороны России атака была отбита, сообщил глава запорожского общественного движения «Мы – вместе с Россией» Владимир Рогов.

    «В Мелитополе громко. Система ПВО России поразила вражескую цель в небе над Мелитополем», – написал Рогов в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    Ранее ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области.

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    28 декабря 2023, 13:55
    NYT: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией

    New York Times: Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории

    Tекст: Денис Тельманов

    Украине не стоит отказываться от переговоров с Россией после провальных попыток ВСУ захватить территории, пишет американская газета The New York Times.

    «Украина не должна упускать возможность положить конец кровопролитию. Возвращенная территория – не единственный показатель победы», – пишет газета.

    Авторы публикации отмечают, что в случае перемирия Россия получит примерно пятую часть территории Украины до СВО, однако если этого не произойдет, «перспектива заключается в длительной войне на истощение, которая нанесет еще больший ущерб Украине, принесет в жертву еще больше жизней и распространит нестабильность по Европе».

    Ранее в Крыму отвергли план Маска по урегулированию конфликта на Украине, предложив ему добавить в документ полную капитуляцию Киева.


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    28 декабря 2023, 14:52
    Член СПЧ: Практика лишения мигрантов российского гражданства может снизить преступность

    Член СПЧ Кабанов: Перечень преступлений, за которые мигрантов могут лишить гражданства, стоит расширить

    Член СПЧ: Практика лишения мигрантов российского гражданства может снизить преступность
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Прекращение гражданства является настоящей угрозой для мигрантов, поэтому данная мера может стать очень эффективным профилактическим средством от преступлений. Кроме того, список статей уголовного кодекса, в которых можно применить эту практику, следует расширять. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал член СПЧ Кирилл Кабанов. Ранее МВД в ряде регионов вынесло решения о прекращении гражданства за преступления.

    «Прекращение гражданства – это очень сильная профилактическая мера для потенциальных преступников из среды мигрантов. Тюрьма для них не так страшна, так как там у них есть возможность сформировать этническую группу в своих интересах. А вот наказание, связанное с перспективой выдворения за пределы Российской Федерации, настоящая угроза», – сказал член СПЧ Кирилл Кабанов.

    «Более того, сейчас в государственных органах обсуждается расширение перечня преступлений, за которые возможно лишение гражданства. Не исключено, что в список будет включен разбой и вопросы, касающиеся половой неприкосновенности. Также, на мой взгляд, следует распространить норму и на уклонение от воинского учета», – отмечает он.

    «Практика лишения гражданства начала применяться только недавно. В перспективе она может существенно снизить преступность в среде мигрантов за счет отсеивания тех, кто не хочет жить по законам Российской Федерации», – подчеркивает собеседник.

    «При этом добропорядочным гражданам, которые соблюдают нормы права и адаптируются к российскому обществу, бояться нечего. Закон прорабатывается детально, а сама мера наказания вступает в силу только после полного прохождения судебного процесса, включая возможное обжалование», – резюмировал Кабанов.

    Ранее главками МВД по Москве, Подмосковью, Тверской области, Санкт-Петербургу и Ленинградской области были вынесены решения о прекращении гражданства России в отношении приобретших его лиц, совершивших преступления. Их выдворят из страны после того, как завершится отбытие ими наказания в местах лишения свободы.

    МВД принимает меры для выявления граждан, которые, получив гражданство России, совершили преступления. За часть из них новообретенного паспорта могут лишить. Отмечается, что для принятия соответствующего решения «не имеет значения, когда были совершены преступления».

    В пресс-службе полиции Санкт-Петербурга сообщили, что правоохранители провели процедуру прекращения гражданства Российской Федерации девятерых уроженцев ближнего зарубежья за совершенные ими преступления.

    Как отметили в главке МВД, большинство лишенных гражданства осуждены за незаконный оборот наркотиков. Процедуру провели в районных отделах по вопросам миграции города и области, осужденным вручили уведомления о прекращении гражданства России, после чего изъяли у них и аннулировали паспорта.

    Напомним, Следственный комитет России счел необходимым проработать вопрос о возможности лишения приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

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    30 декабря 2023, 10:24
    Минэкономразвития улучшило оценку роста ВВП в этом году до 3,5%

    Tекст: Александра Юдина

    Минэкономразвития улучшило свою оценку по росту ВВП России в этом году до 3,5%, сообщил глава ведомства Максим Решетников.

    По его словам, в обоих случаях цифры существенно пересмотрены «вверх» – до плюс 5,9% и минус 1,2% соответственно, передает ТАСС.

    Решетников заверил, что улучшение оценок является свидетельством устойчивости экономики и ее успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации.

    «Это подтверждает нашу способность эффективно приспосабливаться к любым шокам. Решения по обеспечению устойчивости экономики во время пандемии, реализованные командой правительства под руководством Михаила Мишустина, заложили основу ее гибкости и дальнейшего развития, в том числе роста в текущем году», – цитирует министра пресс-служба ведомства.

    По мнению главы Минэкономразвития, на основе статистики за 11 месяцев ВВП составит 3,5%, что выше нашего прогноза.

    Решетников отреагировал на опубликованные в пятницу уточненные данные Росстата по ВВП за 2021 – 2022 гг.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что ВВП России в 2023 году вырастет на 3,5%, при этом рост этого показателя ожидается и в других странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

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    29 декабря 2023, 18:30
    Глава ВЦИОМ назвал гибель Пригожина «большой удачей для страны»

    Глава ВЦИОМ Федоров назвал гибель основателя ЧВК «Вагнер» Пригожина «большой удачей для страны»

    Tекст: Денис Тельманов

    Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров заявил, что гибель главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стала «большой удачей для страны», поскольку тот был «заигравшимся» патриотом, который вел себя «не как системный игрок».

    «Гибель Пригожина, при всех его заслугах, в каком-то смысле большая удача для страны», – сказал Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва», передает «Коммерсант».

    По его словам, вся страна «выдохнула дважды», причем в первый раз, «когда провалился мятеж, когда Пригожин понял, что никто его не поддерживает, никто за него не заступился, когда выяснилось, что есть части воинские, которые способны преграду установить».

    При этом Федоров отметил, что глава ЧВК «Вагнер» «был бы большой проблемой для России».

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал материал издания Wall Street Journal о якобы возможной «причастности» секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева к гибели Пригожина произведением в жанре pulp fiction («бульварного чтива»).

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    29 декабря 2023, 16:10
    На Украине рассказали, какую российскую ракету невозможно перехватить

    ВСУ признались, что не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22, выпущенных с начала СВО

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские войска не смогли сбить ни одной из 300 российских ракет Х-22 с начала СВО, заявил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

    По его словам, сложность в противодействии Х-22 связана с тем, что ракета летит «со скоростью 4 тыс. километров в час», заходит на цель «в большинстве своем по баллистической траектории», поэтому для ее перехвата нужны «специальные средства», передает ТАСС.

    «Более 300 этих ракет противник применил. Кроме Х-22, у них есть еще модернизированная версия этой ракеты – Х-32», – добавил Игнат.

    Ранее пресс-секретарь сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк признала неспособность противостоять российским авиабомбам из-за недостатка средств ПВО.

    Коментарии (3)
    29 декабря 2023, 20:25
    В Польше назвали российскую РСЗО «Возрождение» большой проблемой для ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в ближайшее время могут применить в зоне проведения спецоперации на Украине новейшие реактивные системы залпового огня «Возрождение», пишет польское издание Interia.

    Новая РСЗО «Возрождение» может одновременно запускать ракеты и использоваться для минирования, отмечает Interia, передает «Газета.Ru».

    Это предвещает большие проблемы украинской армии в перспективе новых наступлений, говорится в публикации.

    Ранее Ростех сообщил о планах начать серийное производство бикалиберной РСЗО «Возрождение» на базе системы дистанционного минирования «Земледелие». В беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Артамонов назвал преимущества новой российской РСЗО.

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    28 декабря 2023, 20:02
    В Германии назвали объем замороженных российских активов

    Минфин ФРГ заявил о заморозке российских активов на 4,1 млрд евро

    Tекст: Денис Тельманов

    По состоянию на начало декабря власти Германии заморозили российские активы на сумму 4,1 млрд евро в рамках санкционного режима Евросоюза, сообщил Минфин ФРГ.

    «Сюда включены все подлежащие санкциям активы, охватывающие замороженные деньги, экономические ресурсы физических лиц, а также заблокированные активы российского Центробанка», – приводит слова представителя финансового ведомства Германии ТАСС.

    Агентство отмечает, что ранее генпрокуратура Германии подала в суд запрос на изъятие более 720 млн евро российских активов, решения о начале основного судебного производства пока нет.

    Ранее в Германии заявили, что Евросоюз готовит новые пакеты санкций против России, а система ограничений будет расширена и доработана с целью предотвращения обхода ограничений.

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    28 декабря 2023, 20:11
    Певица Лолита после «голой» вечеринки занялась уборкой квартиры

    Певица Лолита после «голой» вечеринки рассказала о планах на будущее

    Tекст: Денис Тельманов

    Певица Лолита Милявская, попавшая на видео с «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, записала видео, на котором поблагодарила тех, кто поддержал ее после скандала, и показала, как моет пол в своей квартире.

    Она сообщила, чем собирается заниматься в ближайшем будущем, продемонстрировав швабру и ведро воды. Певица сообщила, что будет мыть полы в квартире. «Я так давно не убирала квартиру, что видно она написала в Небесную канцелярию, чтобы меня лишили концертной работы. Я пенсионерка... и привыкаю быть домохозяйкой», – цитирует певицу РИА «Новости».

    Лолита выразила благодарность «за безумное количество поддержки». «Ребят, все нормально, жизнь есть жизнь», – добавила Лолита.

    Ранее Тюменское региональное отделение движения «Зов Народа» направило обращение с требованием отменить в Тюмени концерт Милявской из-за ее участия в вечеринке Ивлеевой.

    На прошлой неделе блогер Настя Ивлеева организовала в московском клубе «Мутабор» «голую» вечеринку, которую суд Москвы признал пропагандой гомосексуальных отношений. На ней отметились несколько знаменитостей, включая Филиппа Киркорова, Дмитрия Билана, Лолиты Милявской и других.

    Сама блогер сначала заявила, что не видит ничего «бесовского» в организованном ею мероприятии, но позже принесла извинения и попросила у народа России второй шанс. Позже на Ивлееву подали в суд на 1 млрд рублей, а ФНС начала проверку, поскольку Ивлеева задолжала налоговой около 137 млн рублей.

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    29 декабря 2023, 12:54
    Власти России решили упростить визовый режим с дружественными странами
    Власти России решили упростить визовый режим с дружественными странами
    @ Кирилл Зыков/Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Правительство старается создать условия, чтобы как можно больше туристов из дружественных стран приезжали в Россию, заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

    «У России огромный потенциал для развития туристической сферы – все климатические зоны, уникальные туристические маршруты, памятники культуры и архитектуры, широкие возможности для отдыха и оздоровления», – цитирует РИА «Новости» Чернышенко.

    По его словам, вопрос дальнейшей либерализации визового режима с дружественными государствами прорабатывается сейчас на правительственном уровне.

    «Но прежде всего мы стараемся создать все условия, чтобы как можно больше гостей приезжало к нам», – подчеркнул Чернышенко.

    На стратегической сессии по вопросам развития туристской отрасли под руководством премьер-министра Михаила Мишустина был одобрен список из 17 приоритетных стран для продвижения сотрудничества. Среди них Китай, Турция, Индия, Вьетнам, Таиланд, Египет.

    Чернышенко сообщил, что с января по ноябрь 2023 года в России приняли порядка 7,7 млн иностранных граждан, в основном это «туристы из Казахстана, Китая, Узбекистана, Таджикистана, Армении, Монголии, Беларуси и Азербайджана».

    Вице-премьер добавил, что с 2024 года правительство России запускает программу по продвижению российского туристического бренда за рубежом.

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    • 2024 – год ограбления века

      Высока вероятность, что в 2024 году у России украдут 300 млрд долларов. Это стоимость замороженных активов РФ, которые Запад собирается передать Украине. Правда, в ЕС пока сопротивляются этой идее.

    • Кто станет вторым человеком в США

      Дональд Трамп с высокой долей вероятности опять станет президентом США. В его случае особую важность приобретает кандидатура вице-президента. В основном это очень приятные с точки зрения России люди. Кроме одной женщины.

    • Что осознали украинцы за год

      Социологические опросы свидетельствуют, что мнение граждан Украины о перспективах конфликта с Россией за последний год значительно изменилось. Но еще красноречивее это показывает целая армия уклонистов, которая всеми способами старается избежать отправки на фронт.

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