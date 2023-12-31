Шольц упомянул Путина в новогоднем обращении

Tекст: Валентина Григоренко

Шольц, комментируя проблемы граждан, отметил, что только коронавирус отступил, и «Россия начала беспощадный конфликт в центре Европы», передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.

По его словам, после начала конфликта на Украине, Путин «перекрыл газовый кран».

После этого обращения он подвергся критике немецких граждан. В комментариях к материалу в Die Welt они написали, что Берлин сам отказался от российского газа, а США подорвали «Северные потоки» и призвали Шольца подать в отставку.

Ранее Шольц обвинил Россию в прекращении поставок трубопроводного газа в Европу, а значит и в повышении энергоносителей.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что у Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине.