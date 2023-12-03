Стали известны подробности ДТП с Бастой

Кличко поддержал Залужного и предупредил Зеленского о расплате за ошибки

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мэр Киева заявил в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten, что генерал сказал правду, но люди не хотят ее слышать.

Как рассказал Кличко, некоторые украинские политики раскритиковали Залужного за эти слова – и это несправедливо. Мэр Киева добавил, что он на стороне главкома ВСУ.

Кличко пояснил, что Залужный несет ответственность за ситуацию, поэтому он объяснил и обосновал текущее положение дел. Он подчеркнул, что у властей Украины не получится вечно лгать народу и партнерам.

Кличко заявил также, что снижение рейтинга президента Украины Владимира Зеленского по сравнению с популярностью армии не вызывает удивления,

По словам Кличко, ожиданий было и есть много, и Зеленский расплачивается за допущенные им ошибки, было слишком много информации, которая не соответствовала действительности, передает РБК.

По его словам, украинцы задаются вопросами: почему страна не оказалась лучше подготовлена к конфликту, по какой причине Зеленский до последнего дня отрицал возможность полномасштабных боев и как российские войска смогли так быстро подойти к Киеву. Мэр столицы подчеркнул при этом, что у Зеленского сейчас важная функция, и украинцы должны поддерживать его до наступления мира, но после окончания конфликта «каждый политик ответит за свои успехи или неудачи».

На вопрос журналистки швейцарского портала о том, есть ли у Кличко политические амбиции, касающиеся поста президента Украины, киевский мэр заявил, что в данный момент «было бы глупо» думать о таком, поскольку сегодня речь идет только о том, будет ли Украина вообще дальше существовать, передает РИА «Новости».

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос о том, ждет ли он, что ситуация для Киева на фронте может ухудшиться, призвал готовиться к «плохим новостям» с Украины.

Напомним, публичное обострение отношений между Зеленским и Залужным началось в середине осени. Причиной тому является эссе Залужного в журнале The Economist, в котором он констатировал невозможность ВСУ добиться «красивого прорыва» и переход к «позиционной фазе войны». Зеленский, напомнил, оспорил это мнение главкома ВСУ, а в его офисе обвинили Залужного в провоцировании паники на Западе.

Позже в The New York Times написали о «подрыве авторитета» Залужного из-за того, что Зеленский уволил главу ССО Украины Виктора Хоренко «через голову» главкома, то есть в обход стандартной процедуры.