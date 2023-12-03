Интоксикация ложью, двойными посланиями, манипуляциями, информационным враньем дает свои естественные плоды. Люди на Западе все меньше верят своим правительствам и все больше пытаются думать самостоятельно.0 комментариев
Стали известны подробности ДТП с Бастой
Менеджер Басты Мостакова: Василий Вакуленко после ДТП не пострадал
Рэпер Баста (Василий Вакуленко), попавший в ДТП после концерта в Петербурге, не пострадал, сообщила пиар-менеджер исполнителя Наталья Мостакова.
Как указала Мостакова, с Бастой все в порядке. Она уточнила, что рэпер обратился после аварии к своим поклонникам на своей страничке в соцсетях, передает ТАСС
Пресс-служба регионального главка МВД РФ сообщила, что Maybach под управлением мужчины 1975 года рождения и Kia Rio под управлением водителя 1995 года рождения столкнулись около 22.40 мск в субботу в районе дома 8 на Южной дороге, пишет РИА «Новости».
В ведомстве добавили, что во время прибытия сотрудников полиции пассажиров в Maybach не было. Отмечается, что всех участников аварии осмотрели медики, от госпитализации они отказались.
Ранее СМИ сообщили, что автомобиль Maybach, в котором находился Баста, попал в ДТП на Крестовском острове в Санкт-Петербурге.