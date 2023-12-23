В перестрелке у ресторана в Подмосковье погиб человек

Инцидент произошел 22 декабря у ресторана в городе Видное между двумя компаниями мужчин, конфликт перерос в перестрелку, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

В ходе происшествия трое участников получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу. Через некоторое время один из пострадавших скончался. Еще один участник убежал с места преступления.

Дело завели по статье «Убийство», к расследованию подключены опытные следователи и криминалисты.

Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и роли участников конфликта.

В региональном ГУ МВД отметили, что, по предварительным данным, стрельбу вели из пистолета.

В сентябре в Дагестане произошла перестрелка, погибли два человека, включая полицейского.