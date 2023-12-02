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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв В европейской русофобии не всегда виноваты США

    Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.

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    Дмитрий Володихин Дмитрий Володихин Казаки на фронте перестали быть «ряжеными»

    Как только русское казачество всерьез и по-настоящему пошло воевать на фронтах спецоперации, сразу выяснилось, что военные функции казаков – далеко не игрушечные, и Россия вновь нуждается в них.

    15 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Бойкот гордых шпрот

    Главы лимитрофных прибалтийских дипломатий и примкнувший к ним Кулеба явно не верят в то, что слово правды, исходящее от них, весь мир перевесит. Хотя, казалось бы, «вся ложь российской пропаганды» должна быть бессильна перед твердой прибалтийской правдой – «Яко тает воск от лица огня, тако да рассеются ненавидящие хохла».

    8 комментариев
    2 декабря 2023, 01:19

    Израиль запретил въезд грузовиков с помощью в Газу через КПП «Рафах»

    Tекст: Вера Басилая

    Израильские власти запретили въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе палестинского анклава и Египта, сообщило WAFA.

    В Обществе Красного Полумесяца Палестины заявили, что Израиль проинформировал о запрете проезда через «Рафах» до дальнейшего уведомления, передает RT.

    По мнению ОКПП, решение израильских властей «усугубляет страдания граждан и осложняет проблемы, с которыми сталкиваются гуманитарные организации, пытающиеся облегчить мучения жителей и перемещенных лиц в секторе Газа», передает ТАСС.

    Ранее Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы в Газе.

    Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.

    29 ноября 2023, 14:12
    Эрдоган придумал для Нетаньяху историческое прозвище

    Эрдоган: Нетаньяху вошел в историю как «мясник сектора Газа»

    Эрдоган придумал для Нетаньяху историческое прозвище
    @ Ak Party/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в национальном парламенте, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вписал свое имя в историю как «мясник сектора Газа».

    Эрдоган подчеркнул, что с 7 октября Израиль проводит «самые вероломные нападения» на жителей Газы «в истории человечества».

    «Их мечети подверглись бомбардировкам. Их школы были превращены в руины. Лагеря беженцев, где они нашли убежище, стали объектом преднамеренных нападений», – приводит его слова РИА «Новости».

    Турецкий лидер пообещал, что Анкара «не забудет», что Запад, за исключением «одной или двух» стран, не отреагировал на события в Газе, и заверил, что Турция будет поддерживать палестинский анклав «всеми силами». Он добавил, что Турция будет настаивать на привлечении израильской администрации к ответу «перед международным правом и совестью человечества».

    Ранее Эрдоган не исключал, что Нетаньяху вскоре «соберет чемоданы и покинет свою страну».

    Коментарии (6)
    29 ноября 2023, 12:57
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    В ХАМАС пообещали освободить еще россиян в знак признательности Путину
    @ REUTERS/Ibraheem Abu Mustafa

    Tекст: Ольга Никитина

    Палестинское радикальное движение ХАМАС намерено в среду освободить еще несколько российских граждан вне рамок сделки с Израилем о перемирии, это будет сделано в знак признательности президенту России Владимиру Путину, сообщил член политбюро движения Муса Абу Марзук.

    Он уточнил, что ХАМАС не освобождал никого из израильских мужчин, которые находятся в Газе, за исключением только россиянина Рона Кривого, передает ТАСС.

    Ранее израильские СМИ писали, что израильтянину Рону Кривому, у которого также есть гражданство России, удалось бежать из плена группировки ХАМАС, однако жители сектора Газа поймали его и вернули обратно радикалам.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подтвердила, что благодаря договоренностям, достигнутым Россией с ХАМАС, россиянин Рон Олегович Кривой был освобожден.

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    30 ноября 2023, 17:27
    Израиль отозвал посла из Мадрида из-за высказываний премьера Испании

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн принял решение отозвать посла из Мадрида на фоне высказываний премьер-министра Испании Педро Санчеса.

    «После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я позвонил послу Израиля в Испании, сказал ему вернуться для консультаций в Иерусалим», – написал Коэн в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России), передает ТАСС.

    Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес усомнился в том, что Израиль соблюдает международное гуманитарное право в секторе Газа.

    На прошлой неделе глава МИД Испании Альбарес вызвал посла Израиля из-за обвинений премьера Санчеса со стороны еврейского государства.

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    1 декабря 2023, 14:10
    Лавров напомнил Израилю о законах ведения войны

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия слышит заявления, что Израиль не остановится пока не уничтожит ХАМАС, но необходимо помнить, что законы войны никто не отменял, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в Совете министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СМИД ОБСЕ).

    По словам Лаврова, звучат заявления израильского руководства, что они не остановятся, пока не уничтожат ХАМАС, но необходимо помнить то, что законы ведения войны никто не отменял, передает ТАСС.

    Ранее в пятницу Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Коментарии (5)
    1 декабря 2023, 09:55
    Израильский полковник объяснил окончание перемирия с ХАМАС

    Израильский полковник Рафовиц: ХАМАС не передало список заложников

    Израильский полковник объяснил окончание перемирия с ХАМАС
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Палестинское движение ХАМАС не предоставило Израилю список заложников, которых готово освободить в пятницу, а также обстреляло израильскую территорию, в результате чего еврейское государство было вынуждено отвечать, таким образом перемирие прекращено, сообщил представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) полковник Оливье Рафовиц.

    По его словам, ХАМАС не выполнило условия перемирия, не передало список заложников, которые должны были быть освобождены сегодня, и несколько раз обстреляло Израиль, передает ТАСС. Рафовиц добавил, что перемирие прекращено, ЦАХАЛ возобновил боевые действия.

    Ранее Армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

    Коментарии (4)
    30 ноября 2023, 11:14
    Число погибших в результате теракта в Иерусалиме возросло до трех человек
    Число погибших в результате теракта в Иерусалиме возросло до трех человек
    @ Nir Alon/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Число погибших в результате теракта со стрельбой на въезде в Иерусалим возросло до трех, сообщил 12-й канал израильского телевидения со ссылкой на медиков.

    По данным телеканала, в результате теракта погибли 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина, еще пять человек получили ранения различной степени тяжести, передает РИА «Новости».

    Ранее в четверг израильская служба скорой медпомощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») сообщила, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы при въезде в Иерусалим.

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    30 ноября 2023, 16:28
    В ХАМАС заявили о причастности к теракту в Иерусалиме

    Tекст: Ольга Иванова

    Теракт в Иерусалиме устроили двое мужчин, которые являлись членами военного крыла палестинского движения ХАМАС – бригад «Аль-Кассам», говорится в заявлении движения в Telegram-канале.

    В тексте заявления ХАМАС подтверждается, что мужчины были членами «Аль-Кассам». Кроме того, произошедшее называется «ответом на беспрецедентные преступления оккупации, включая жестокие массовые убийства в секторе Газа и убийства детей в Дженине», передает РИА «Новости».

    Ранее в четверг израильская служба скорой медпомощи «Маген Давид адом» («Красный щит Давида») сообщила, что по меньшей мере семь человек пострадали в результате стрельбы при въезде в Иерусалим. Число погибших в результате теракта со стрельбой на въезде в Иерусалим возросло до трех.

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    29 ноября 2023, 05:26
    ГА ООН призвала Израиль освободить оккупированные Голанские высоты

    ГА ООН приняла резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты

    Tекст: Антон Антонов

    Большинство стран Генассамблеи ООН проголосовали за резолюцию с призывом к Израилю освободить оккупированные Голанские высоты, сообщают информационные агентства.

    Резолюцию поддержала 91 страна, включая Россию, Бразилию, Индию, Китай, Саудовскую Аравию. 62 государства воздержались. Против выступили восемь стран, включая США и Великобританию, передает ТАСС.

    В документе указывается, что Израиль так и не выполнил резолюцию 497 СБ ООН от 1981 года, в котором содержится требование отменить закон об израильской юрисдикции над Голанскими высотами. Подчеркивается, что отказ Израиля прекратить оккупацию мешает установить мир в регионе.

    Голанские высоты являются спорной территорией, основную часть которой контролирует Израиль, восточную – Сирия. Обе страны считают Голанские высоты своими. 17 декабря 1981 года Совбез ООН резолюцией 497 признал израильскую аннексию недействительной. Позднее ООН подтвердила, что статус Голанских высот останется неизменным.

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    29 ноября 2023, 19:12
    В секторе Газа освободили двух россиян «по просьбе Москвы»

    Бригады «Аль-Кассам» освободили двух российских заложников в секторе Газа

    В секторе Газа освободили двух россиян «по просьбе Москвы»
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Военное крыло палестинского движения ХАМАС – бригады «Аль-Кассам» – объявило об освобождении двух россиян, находившихся среди заложников в секторе Газа.

    «Бригады «Аль-Кассам» освободили двоих российских задержанных в ответ на просьбу российского руководства», – передает ТАСС заявление организации.

    Их имена и местоположение не раскрываются.

    Ранее в ХАМАС пообещали освободить еще россиян вне рамок сделки с Израилем о перемирии в знак признательности российскому президенту Владимиру Путину.


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    1 декабря 2023, 09:27
    Израиль вернулся к полномасштабным боевым действиям в Газе

    «Галей ЦАХАЛ»: Израиль возвращается к полномасштабным боевым действиям в Газе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Израильские военные возобновляют полномасштабные боевые действия в Газе, переговоры об освобождении заложников пока не ведутся, сообщила радиостанция «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на неназванный источник в израильских политических структурах.

    По его словам, Израиль возвращается к полномасштабным боевым действиям, переговоров об освобождении заложников не ведется, передает ТАСС.

    Как сообщила армейская пресс-служба, истребители ЦАХАЛа в настоящее время наносят удары по террористическим объектам ХАМАС в секторе Газа.

    Ранее армия обороны Израиля заявила, что возобновляет боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС, поскольку оно, как утверждает израильская сторона, нарушило режим прекращения огня и открыло огонь по территории еврейского государства.

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    29 ноября 2023, 01:58
    У Пентагона не хватило денег для наращивания сил на Ближнем Востоке

    Politico сообщила о нехватке у Пентагона денег для наращивания сил на Ближнем Востоке на фоне ситуации вокруг Газы

    У Пентагона не хватило денег для наращивания сил на Ближнем Востоке
    @ Kaitlin/Keystone Press Agency /Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У Пентагона не хватает денег, чтобы оплатить наращивание сил на Ближнем Востоке, поскольку в Конгрессе США нет консенсуса по вопросу одобрения финансирования, сообщили СМИ.

    Как пишет Politico, Пентагон на фоне эскалации палестино-израильского конфликта решил направить на Ближний Восток авианосцы, средства ПВО, истребители, сотни военных, передает РИА «Новости».

    Ограниченные средства, которые есть у Пентагона, остались от бюджета за предыдущий финансовый год, новый постоянный бюджет так и не принят. Из-за ситуации вокруг сектора Газа Пентагон был вынужден перераспределить средства из других статей расходов, некоторые программы придется сократить или отменить.

    Напомним, в октябре в Восточное Средиземноморье прибыл авианосец США «Джеральд Форд» в сопровождении пяти кораблей. В ноябре на Ближний Восток прибыла ударная группа во главе с авианосцем «Дуайт Эйзенхауэр».

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    29 ноября 2023, 12:31
    Косачев расшифровал заявление Столтенберга об Украине и секторе Газа

    Tекст: Ольга Никитина

    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг очевидно неправ, утверждая, что ситуации в секторе Газа и на Украине якобы нельзя сравнивать, в заявлениях генсека сокрыт ложный нарратив, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

    Косачев в своем Telegram-канале написал, что, согласно Женевским конвенциям 1949 года, международное гуманитарное право начинает применяться «с первого выстрела» и прекращается «после общего окончания военных действий». А потому ситуации в Газе и на Украине сравнивать не только можно, но и нужно, указал сенатор.

    Вице-спикер верхней палаты российского парламента напомнил, что натовцы после переворота 2014 года «упорно молчали» о ситуации на Украине, где началась гражданская война с чудовищными бомбардировками гражданского населения юго-востока, что является прямой аналогией с нынешней Палестиной.

    Заявления Столтенберга, по словам Косачева, создают «ложный нарратив, что люди, находящиеся в одном конфликте, отличаются от людей, находящихся в другом конфликте». Слова генсека НАТО означают, что люди отличаются с точки зрения ценности человеческой жизни, объема прав и возможностей правовой защиты. «Но эта версия вовсе не о международном праве, она вполне укладывается в натовскую концепцию «порядка, основанного на правилах», – подчеркнул вице-спикер Совета Федерации.

    Напомним, ранее президент Владимир Путин на саммите G20 отреагировал на высказывания некоторых коллег о том, что «их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине». «А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа, сегодня не потрясает?» – задался вопросами российский лидер.

    Путин напомнил также, что это не Россия, а Киев отказался от мирных переговоров.

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    29 ноября 2023, 15:21
    Россия призвала Израиль ратифицировать КЗХО

    Россия призвала Израиль как можно скорее ратифицировать КЗХО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль должен как можно скорее ратифицировать Конвенцию по запрещению химического оружия (КЗХО), заявил постпред России при ОЗХО, российский посол в Нидерландах Александр Шульгин на сессии ОЗХО в Гааге.

    К КЗХО на сегодняшний день присоединились 193 государства, передает РИА «Новости».

    Вне правового поля Конвенции остаются Египет, Израиль (подписал КЗХО до ее вступления в силу, но не ратифицировал), КНДР и Южный Судан.

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    1 декабря 2023, 02:55
    Израиль освободил седьмую группу палестинских заключенных

    Al Jazeera: Израиль освободил группу палестинских заключенных из 30 человек

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израиль освободил седьмую по счету группу палестинских заключенных из 30 человек, сообщил телеканал Al Jazeera.

    Автобус с освобожденными людьми выехал из израильской тюрьмы Офер в сопровождении сотрудников Красного Креста, он направится в город Бейтуния в Палестинской автономии передает РИА «Новости».

    В списке освобожденных, по данным ХАМАС, значится восемь женщин и 22 подростка.

    Напомним, Армия обороны Израиля приняла решение взять паузу в боевых действиях в свете усилий, предпринимаемых посредниками с целью освобождения заложников в секторе Газа.

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    29 ноября 2023, 21:05
    Небензя: Палестинцы для Запада являются людьми второго сорта

    Постпред России в ООН Небензя резко высказался об отношении Запада к палестинцам

    Небензя: Палестинцы для Запада являются людьми второго сорта
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Запад не заинтересован в защите интересов палестинцев, он считает их людьми второго сорта, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на Совете безопасности всемирной организации по ситуации на Ближнем Востоке.

    Дипломат назвал отношение Запада к палестинцам как к «людям второго сорта» неприглядным фактом и главной причиной проблем, с которыми Совет сталкивается при выработке решений, передает ТАСС.

    Ранее президент Турции Тайип Эрдоган, выступая в национальном парламенте, заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вписал свое имя в историю как «мясник сектора Газа».

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