Антироссийское поведение многих европейских стран часто кажется нам противоестественным. Однако в действительности для него имеются глубокие предпосылки. Отличный пример тому – Чехия, Финляндия, Голландия, Швейцария и Португалия.11 комментариев
Израиль запретил въезд грузовиков с помощью в Газу через КПП «Рафах»
Израильские власти запретили въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт «Рафах», расположенный на границе палестинского анклава и Египта, сообщило WAFA.
В Обществе Красного Полумесяца Палестины заявили, что Израиль проинформировал о запрете проезда через «Рафах» до дальнейшего уведомления, передает RT.
По мнению ОКПП, решение израильских властей «усугубляет страдания граждан и осложняет проблемы, с которыми сталкиваются гуманитарные организации, пытающиеся облегчить мучения жителей и перемещенных лиц в секторе Газа», передает ТАСС.
Ранее Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы в Газе.
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.