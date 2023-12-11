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    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина перешла к обороне

    Зеленский еще надеется, что переход к обороне поможет ему выиграть время и сохранить власть. Но и внешние, и внутренние факторы говорят о том, что это получится вряд ли.

    2 комментария
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Путин – точка опоры не только для России

    Мир вступил в критическую стадию противоборства с Западом и лишения его полутысячелетней гегемонии. Огромное количество планов, договоренностей и ожиданий других стран и их лидеров завязано лично на Владимире Путине.

    28 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов МОК променял спорт на политику

    Некоторые оптимисты обрадовались, когда МОК таки объявил, что российские и белорусские спортсмены отправятся на Олимпиаду в Париж. Казалось бы, счастье близко. Но нет.

    10 комментариев
    11 декабря 2023, 22:22

    Денонсировано соглашение о генконсульстве Румынии в Ростове-на-Дону

    Россия денонсировала соглашение об открытии генконсульства Румынии в Ростове-на-Дону

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство России приняло предложение МИД о денонсации соглашения об открытии в Ростове-на-Дону генконсульства Румынии, говорится в соответствующем распоряжении.

    Документ опубликован на портале правовых актов. МИД России поручено довести данную информацию до румынской стороны, передает РИА «Новости».

    Соглашение было заключено в 2005 году «в форме обмена нотами», передает ТАСС.

    В ноябре МИД России сообщил, что действие соглашения от 2002 года между Россией и Грецией об открытии греческого генконсульства в Москве прекращено.

    В декабре сообщалось, что генеральное консульство Германии в Новосибирске закрылось и не оказывает услуги. В мае Берлин решил закрыть четыре из пяти генконсульств России.

    10 декабря 2023, 23:14
    Эмоциональный диалог Зеленского и Орбана попал на видео

    Опубликована видеозапись эмоционального разговора Зеленского и Орбана в Буэнос-Айресе

    Эмоциональный диалог Зеленского и Орбана попал на видео
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Глава правительства Венгрии Виктор Орбан и украинский президент Владимир Зеленский обсудили в Буэнос-Айресе вопрос о приеме Украины в ЕС, сообщил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши.

    Орбан и Зеленский прибыли в Буэнос-Айрес на церемонию инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Их разговор попал в трансляцию церемонии, которую вел YouTube-канал аргентинского сената, передает РИА «Новости».

    Венгерские СМИ также опубликовали видеозапись, на которой премьер Венгрии и президент Украины достаточно эмоционально ведут диалог. Однако на записи не слышно, о чем говорят Зеленский и Орбан, передает ТАСС.

    По словам Хаваши, Орбан, «касаясь вступления Украины в ЕС», заявил, что «страны – члены ЕС постоянно обсуждают этот вопрос». Интернет-издание Origo, комментируя видео, высказало предположение, что Зеленский «отправился на другой конец света» именно ради встречи с Орбаном, которого хочет убедить в необходимости поддержать присоединение Украины к ЕС.

    «Звезда» заявила, что «Орбан застал Зеленского врасплох, когда неожиданно встретился с ним и начал что-то усиленно доказывать».

    Напомним, высказывалось предположение, что Зеленский на инаугурации президента Аргентины может попытаться перехватить Орбана, который блокирует выделение Украине несколько десятков миллиардов евро из бюджета ЕС и грозится поступить так же с переговорами о вступлении Киева в Евросоюз. Отмечалось, что Орбан может уклониться от неприятного разговора, сославшись на протокол.

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    11 декабря 2023, 00:23
    Генерал ВСУ сообщил о российском наступлении по всему фронту

    Командующий сухопутными войсками Украины Сырский сообщил о наступлении российских сил по всему фронту

    Генерал ВСУ сообщил о российском наступлении по всему фронту
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Российская армия не прекращает ведения наступательных действий по всему фронту, сообщил командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины генерал Александр Сырский.

    Сырский заявил, что вместе с украинскими командирами, которые руководят ВСУ на восточном направлении, провел тщательный анализ обстановки, пишет «Российская газета».

    Напомним, продвижение российских войск на нескольких участках стало видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения, на некоторых направлениях ВСУ не в состоянии удерживать устойчивые позиции.

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    11 декабря 2023, 05:54
    Болгария испугалась тяжелых последствий захвата контроля над заводом «Лукойла»

    Премьер Болгарии Денков заявил о возможных тяжелых последствиях для рынка топлива из-за ситуации вокруг завода «Лукойла»

    Tекст: Антон Антонов

    Если государство возьмет контроль над нефтеперерабатывающим заводом «Лукойла», это может привести к тяжелым последствиям для рынка топлива в стране, заявил глава правительства Болгарии Николай Денков.

    Денков пояснил, что в таком случае «самой большой опасностью для завода может оказаться нехватка нефти». «Потеряет от этого все общество», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на BTV.

    Как заявил Денков, «проблема» заключается в том, что у «Лукойла» имеется «большая сеть нефтепродуктов, нефть, возможности для ее доставки, торговая сеть». Если власти Болгарии решат «взять этот контроль на себя», то государство «окажется в более слабой позиции», а ситуация станет «очень нестабильной».

    В связи с этим, по мнению Денкова, лучшим вариантом стало бы решение «Лукойла» «обеспечить продажу предприятия» с «переходным периодом». «А мы будем смотреть, чтобы завод не попал в неподходящие руки», – сказал премьер.

    Напомним, «Лукойл» владеет крупнейшим на Балканах НПЗ в Бургасе, который перерабатывает около 6,5 млн тонн нефти в год. Завод снабжает полностью внутренний рынок Болгарии, а также экспортирует топливо, в том числе в Европу. Однако власти Болгарии начали кампанию по выдавливанию российской компании со своего рынка.

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    11 декабря 2023, 14:59
    В Германии испугались мощного российского оружия

    Welt: ВС России успешно применяют «Калибры» и «Искандеры» против ВСУ

    В Германии испугались мощного российского оружия
    @ Виталий Невар/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская армия эффективно наносит урон ВСУ с помощью крылатых ракет «Калибр» и оперативно-тактических комплексов «Искандер», сообщил журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкого канала Welt.

    По его словам, в районе Харькова Россия нанесла удар дронами, крылатыми ракетами «Калибр» и ракетным комплексом «Искандер», передает РИА «Новости».

    Ваннер добавил, что «русские оказывают колоссальное давление, и оно будет только расти.

    Он также подчеркнул, что удары, помимо позиций солдат противника, приходятся на объекты критической инфраструктуры Украины.

    Ранее в Минобороны заявили об уничтожении «Искандером» украинского штаба обороны в Харькове.

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    11 декабря 2023, 13:35
    Погиб второй примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
    Погиб второй примкнувший к ВСУ актер из «Возвращения Мухтара»
    @ @Andrew Pavlenko

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский актер Андрей Павленко, ранее присоединившийся к ВСУ, погиб в зоне боевых действий, сообщает украинское издание «Главком» со ссылкой на родственников актера.

    Павленко играл в нескольких сезонах российского сериала «Возвращение Мухтара», а также в фильме «По законам военного времени – 2» и «Ментовских войнах. Одесса», передает ТАСС.

    Деталей гибели Павленко издание не приводит.

    Напомним, 8 декабря Киевский академический драматический Театр на Подоле сообщил, что актер театра и кино Василий Кухарский, известный ролями в сериалах «Возвращение Мухтара» и «Ментовские войны», умер в возрасте 42 лет от травм, полученных в результате ранения.

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    11 декабря 2023, 06:48
    Взрывы прогремели в Киеве
    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве произошли взрывы, после этого в городе объявили воздушную тревогу, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога прозвучала и по всей Киевской области. Глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил о падении обломков ракет в Голосеевском и Дарницком районах. Мэр города Виталий Кличко сообщил, что экстренные службы выехали в Шевченковский район, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что по Киеву был нанесен неожиданный удар, «ПВО ВСУ не смогла вовремя обнаружить угрозу и опоздала», зафиксированы пожары в Дарницком и Голосеевском районах.

    Напомним, взрывы произошли в Одессе, в городе Южном Одесской области Украины, а также в Снигиревке, расположенной в подконтрольном Киеву районе Херсонской области.

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    11 декабря 2023, 02:45
    Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд

    Саудовский принц Турки Аль-Фейсал назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством доверительных отношений двух стран

    Саудовский принц оценил визит Путина в Эр-Рияд
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Визит президента России Владимира Путина в Саудовскую Аравию доказывает, что между странами сформировались «глубинные, доверительные отношения», заявил председатель совета директоров Центра исследований и исламоведения имени Короля Фейсала, саудовский принц Турки Аль-Фейсал.

    Как отметил Турки Аль-Фейсал, совместное заявление Путина и наследного принца Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда показывают, что эти отношения «востребованы и будут развиваться», передает РИА «Новости».

    Турки Аль-Фейсал указал на «общие подходы» России и Саудовской Аравии к ряду вопросов, касающихся Палестины. По его словам, Саудовская Аравия возглавила усилия арабо-мусульманской дипломатии по прекращению нынешнего конфликта вокруг сектора Газа и «важно, что эти усилия поддержаны» Россией и Путиным.

    В среду президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби, где провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем в Эр-Рияде его ждала встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.


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    11 декабря 2023, 19:55
    Семьи потушивших Вечный огонь детей-мигрантов решили выдворить из России
    Семьи потушивших Вечный огонь детей-мигрантов решили выдворить из России
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Валентина Григоренко

    Две семьи могут выдворить из России за нарушение миграционного законодательства, внимание правоохранительных органов семьи привлекли после инцидента в Петербурге, где их дети потушили Вечный огонь, забросав его снегом, сообщила пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

    В сообщении говорится, что сотрудники полиции установили, что обе семьи проживают на территории Красносельского района с нарушением миграционного законодательства, поэтому полиция готовит материалы в суд с ходатайством о выдворении обеих семей за пределы страны, передает РИА «Новости».

    Напомним, 10 декабря в полицию поступило сообщение о том, что трое несовершеннолетних потушили Вечный огонь в Красном Селе, забросав его снегом. Полицейскими было установлено, что в инциденте участвовали двое братьев 10 и 14 лет из одной семьи и 12-летний мальчик из другой, который и бросил снег в Вечный огонь. Все они – граждане стран ближнего зарубежья.

    В ноябре прокуратура Новосибирской области сообщила, что семью приезжих обяжут покинуть Россию из-за детей, которые бросали в учительницу камни.

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    11 декабря 2023, 10:19
    ФСБ раскрыла в Крыму разветвленную агентурную сеть Киева

    ЦОС: ФСБ предотвратила 14 терактов в Крыму в 2023 году

    ФСБ раскрыла в Крыму разветвленную агентурную сеть Киева
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ФСБ в этом году пресекла деятельность разветвленной агентурной сети спецслужб Украины в Крыму, в целом предотвращены 14 диверсионно-террористических актов, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ведомства.

    Согласно сообщению ЦОС, ФСБ во взаимодействии с СК в 2023 году пресечена деятельность глубоко законспирированной разветвленной агентурной сети украинских спецслужб, созданной под контролем западных кураторов на территории Крыма для совершения диверсионно-террористических актов в отношении представителей органов власти, военнослужащих и объектов транспортной и энергетической инфраструктуры полуострова, передает ТАСС.

    Как сообщили в ФСБ, выявлены их кураторы из ГУР Минобороны Украины и СБУ, предотвращено совершение 14 терактов, в числе которых подрывы двух объектов газораспределительного оборудования, шести участков железнодорожного полотна, трех автотранспортных средств и трех электроподстанций. В ведомстве добавили, что обнаружено 15 схронов, из которых изъято 37 самодельных взрывных устройств и более 200 кг взрывчатых веществ.

    В ЦОС рассказали, что за подготовку диверсионно-террористических актов уже осуждены 10 человек. Объектами планируемых посягательств были глава Республики Крым Сергей Аксенов, глава парламента Крыма Владимир Константинов, мэр Ялты Янина Павленко, пророссийский блогер Александр Талипов и общественный деятель Олег Царев.

    Также «задержаны 18 агентов и пособников украинских спецслужб, причастных к совершению пяти диверсий на участках железнодорожных путей в Кировском, Симферопольском районах и в районе Феодосии, подрывам газопроводов в Симферополе и Кореизе, а также транспортных средств, принадлежащих представителю администрации Запорожской области и военнослужащим ВС России. В настоящее время следственными органами возбуждено более 30 уголовных дел террористической направленности, проводится необходимый комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

    Напомним, 3 июля ФСБ сообщила, что пресечена организованная спецслужбами Украины попытка покушения на главу Крыма Сергея Аксенова.

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    11 декабря 2023, 15:07
    Bloomberg назвал «новый приют» для миллиардеров
    Bloomberg назвал «новый приют» для миллиардеров
    @ ZUMA Press/Global Look Press

    Эмират Абу-Даби стал новым центром притяжения активов миллиардеров из разных стран на фоне снижения популярности финансовых зон Каймановых и Британский Виргинских островов, пишет Bloomberg.

    Сейчас в зоне Абу-Даби существует более 5 тыс. частных компаний, передает РБК.

    Деловой центр привлекателен для предпринимателей из-за его гарантий защиты активов и возможности искать выгоду из соглашений ОАЭ, чтобы избежать двойного налогообложения. Также преимуществом является получение вида на жительство или паспорта ОАЭ для тех, кто делает крупные инвестиции в регионе.

    Ранее президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби и провел переговоры с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.

    Коментарии (3)
    11 декабря 2023, 12:12
    Писатель Быков заявил об отсутствии претензий к Украине из-за убийства русских
    Писатель Быков заявил об отсутствии претензий к Украине из-за убийства русских
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Писатель Дмитрий Быков (внесен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов) в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом) заявил, что у него нет претензий к Украине из-за убийства россиян, а сам он при этом собирается вернуться в Россию.

    Вован и Лексус общались с Быковым от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака. По словам Быкова, он собирается вернуться в Россию, потому что у него там много студентов, которые «все воспринимают адекватно», но до этого он хотел бы побывать в Одессе, передает ТАСС.

    Быков также сообщил мнимому Ермаку, что у него нет претензий в связи с убийством русских Украиной. Кроме того, пранкеры спросили писателя, хочет ли он получить гражданство Украины. Быков ответил, что в следующем году получит американское, которое, возможно, не совместимо с украинским.

    «Вот если бы меня позвали что-то делать, преподавать. Позовите меня в Украину, я очень хочу к вам», – отреагировал он.

    Ранее певица Наргиз рассказала пранкерам о тату с Бандерой и спонсировании ВСУ.

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    11 декабря 2023, 13:08
    Онуфриенко оценил слова Сырского о наступлении ВС России по всей линии фронта

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские военные постепенно продвигаются на наиболее перспективных направлениях

    Онуфриенко оценил слова Сырского о наступлении ВС России по всей линии фронта
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В настоящий момент основная задача ВС России состоит в ликвидации максимального количества техники и живой силы ВСУ. Через два-три месяца это может позволить перейти в наступление на наиболее выгодном с географической и погодной точек зрения направлении, заявил газете ВЗГЛЯД военный аналитик Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о непрекращающемся наступлении ВС РФ по всей линии фронта и сложной для ВСУ ситуации на пяти направлениях.

    «Сырский преувеличивает, говоря о том, что наступление российских войск осуществляется по всей линии фронта. Я бы расценивал эти слова как попытку намекнуть Вашингтону и Брюсселю на необходимость очередных поставок техники. В реальности же на некоторых участках, как, например, на Купянском, ситуация остается стабильной, серьезных изменений пока не наблюдается», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Однако на Запорожском направлении мы действительно осуществляем продвижение вглубь ранее утраченных позиций. Противник прекрасно осознает, что сдержать напор ВС РФ здесь не удастся, в связи с чем ВСУ оставляют занятые поселения для создания оборонительных рубежей позади них», – отмечает он.

    «Имеются неплохие успехи под Авдеевкой. Мы наступаем по всему периметру города, постепенно выбивая украинских солдат из укрепрайона. Также наши военные вынуждают отступать противника в районе Клещеевки. Двигаясь с южной стороны населенного пункта, мы сейчас сражаемся за так называемую высоту 230», – подчеркивает собеседник.

    «Здесь же, с позиций севернее Соледара ВС РФ постепенно идут вперед. Особые успехи можно отметить на участке западнее Артемовска, где российские войска окружают укрепрайоны. Имеются достижения и в районе Торского выступа. Здесь наша армия сумела продвинуться на несколько километров в сторону поселка Терны», – считает эксперт.

    «Стремительно развивается ситуация Марьинке, где идут бои за последние улицы на западных окраинах города. По информации, поступающей с фронта, под контролем ВСУ остаются лишь несколько процентов от общей площади населенного пункта. При этом удержание позиций особых выгод противнику не несет. Их сохраняют преимущественно по политическим соображениям», – акцентирует Онуфриенко.

    «Тем не менее, спрогнозировать, по какому именно направлению в дальнейшем пойдет наступление ВС РФ, пока невозможно. В настоящий момент нашей приоритетной задачей является уничтожение максимально возможного количества техники и живой силы украинской армии. Только после этого, на основании географических и погодных условий, наше военное руководство сможет принять взвешенное решение относительно продвижения», – уточняет собеседник.

    «Отмечу, что нашему наступлению так называемая линия обороны Зеленского не помешает. Несмотря на весь пафос, с которым делалось данное заявление, соорудить что-либо серьезное за столь короткий срок невозможно. Если предположить, что мы начнем атаку через два-три месяца, то за счет степени коррумпированности руководство Украины, ВСУ просто не смогут выстроить укрепления за такой срок», – рассуждает он.

    «К тому же, в настоящий момент любой участок фронта может послужить плацдармом для дальнейшего продвижения ВС РФ. Сложилась опасная для ВСУ ситуация неопределенности, в связи с чем им придется создавать непрерывную оборонительную линию длиной в две тыс. км, что практически невозможно», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее на Украине заявили о непрекращающемся наступлении ВС РФ по всей линии фронта. Об этом сказал командующий сухопутными войсками ВСУ генерал Александр Сырский. По его словам, данная информация была получена после тщательного анализа обстановки на восточном направлении, проведенном совместно с действующими командирами.

    Между тем, ситуация на фронте для украинской армии продолжает ухудшаться. Так, офицер ВСУ Арти Грин недавно признался, что солдатам рано или поздно придется сдать некоторые территории и отступать на запад. Все это будет происходить из-за наметившейся «плохой тенденции».

    В частности, он отметил, что армия в скором времени будет вынуждена оставить плацдарм на левом берегу Черного Жеребца, и, возможно, на левом берегу Оскола. Таким образом он видит решение проблемы минимизации собственных потерь. Грин подчеркнул, что ВСУ начнет обороняться, отходя «все дальше и дальше на запад».

    В то же время российские войска постепенно продвигаются вглубь украинских позиций. Так, ВС РФ удалось установить триколор над Марьинкой. Об этом сообщает RT в своем официальном Telegram-канале. В настоящий момент российские штурмовые группы закрепляются в районе населенного пункта и усиливают занятые позиции.

    Также успехи отмечаются на Донецком направлении. Здесь, с 3 по 8 декабря, ВС РФ удалось уничтожить более 1560 бойцов ВСУ, сообщает Министерство обороны в Telegram-канале. Удары наносились в районах Марьинки, Курдюмовки, Богдановки, Андреевки и Клещеевки ДНР. Отмечается, что за минувшую неделю войска на данном направлении отразили 18 атак украинской армии.

    Кроме того, противник потерял 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 22 орудия полевой артиллерии. Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно разбиралась, на каких участках фронта у ВСУ сложилась наиболее нестабильная ситуация.

    Коментарии (3)
    11 декабря 2023, 17:48
    В Киеве затопило седьмую станцию метро

    В Киеве затопило станцию «Олимпийская» одной из трех веток метро, где уже закрыты шесть станций

    В Киеве затопило седьмую станцию метро
    @ Zuma\TASS

    В Киеве вода начала поступать на станцию «Олимпийская» синей ветки метро, на которой из-за подтопления уже были закрыты шесть станций.

    Причиной затопления метро, которое началось 8 декабря, стала разгерметизация тоннеля, построенного в 2008–2010 годах в пойме притока Днепра – реки Лыбедь, отмечает ТАСС.

    По данным агентства, потоп также наблюдается возле станции «Черниговская» на левом берегу Днепра. Отмечается, что восстановительные работы могут продлиться около полугода.

    Ранее спикер МИД России Мария Захарова рассказала, что ситуация с хранением радиоактивных отходов на Украине принимает ужасающий характер, порядка 12 тонн может попасть в Днепр и грунтовые воды.


    Коментарии (17)
    11 декабря 2023, 11:03
    СВР: На Западе стали обсуждать необходимость замены Зеленского
    СВР: На Западе стали обсуждать необходимость замены Зеленского
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Западные страны все активнее обсуждают необходимость заменить действующего президента Украины Владимира Зеленского, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    В заявлении главы СВР говорится, что западные политики считают, что украинский лидер зашел слишком далеко в создании образа сторонника войны с Россией до победного конца, передает ТАСС.

    В качестве замены рассматриваются кандидатуры главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного, бывшего советника главы офиса президента страны Алексея Арестовича (лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов – прим. ВЗГЛЯД), мэра Киева Виталия Кличко и главы офиса президента Андрея Ермака.

    Ранее президент США Джо Байден пригласил Владимира Зеленского на встречу в Белый дом 12 декабря.

    Коментарии (23)
    11 декабря 2023, 17:16
    Парламент Финляндии принял решение по консульству России на Аландских островах
    Парламент Финляндии принял решение по консульству России на Аландских островах
    @ Arild Vagen/wikipedia.org

    Tекст: Денис Тельманов

    Спикер парламента Юсси Халла-ахо отказал в рассмотрении гражданской инициативы, требующей закрытия консульства России на Аландских островах.

    «Принятие международного соглашения или выход из него не являются вопросами законодательства и поэтому они не входят в сферу права, регулирующего гражданские инициативы», – сообщает финская государственная телерадиокомпания Yle.

    Издание подчеркивает, что нахождение консульства России в Мариехамне обосновано межгосударственным соглашением двух стран.

    Инициатива была подана 4 апреля, в тот же день, когда Финляндия была принята в члены НАТО. За ней стоят пять частных лиц, которые заявили, что, поскольку Финляндия является членом НАТО, консульство ограничивает и ставит под угрозу безопасность Финляндии, сообщает телеканал.

    Ранее сообщалось, что правительство Финляндии рассматривает два варианта развития ситуации с пропускными пунктами на границе с Россией, один из которых подразумевает открытие одного или нескольких КПП, другой – оставить текущую ситуацию без изменений.

    Коментарии (4)
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    Представления США о России застряли в 2022 году

    Вашингтон пригрозил заставить Россию сесть за стол переговоров с Украиной и закончить конфликт на условиях Киева. В противном случае Москва якобы столкнется с «более сильным» противником. Подобное заявление вызвало удивление в экспертной среде, потому что разрекламированное Западом контрнаступление ВСУ обернулось полным провалом. Почему чиновники Белого дома выступили с такой инициативой и насколько она реалистична? Подробности

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    На ряде участков фронта оборона ВСУ повисла на волоске

    Серия продвижений ВС РФ сразу на нескольких участках постепенно стала видоизменять конфигурацию линии боевого соприкосновения (ЛБС). На некоторых других направлениях ВСУ уже фактически не в состоянии удерживать устойчивые позиции, что может привести к обрушению ряда участков фронта уже в ближайшее время. Подробности

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    Русские жители начинают мстить латвийскому государству

    «Свинское» (как прямо сказал президент Путин) обращение латвийских властей по отношению к русским жителям этой страны стало приносить закономерный результат. Русские стали «голосовать ногами», то есть попросту бежать из Латвии, которая и без того переживает демографический кризис. За ними иногда бегут даже этнические латыши – и более того, разжигаемая Латвией этническая ненависть стала приводить к трагедиям. Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Китай меняет позицию по СВО

      «Это ведь очень независимая нация. Президент Путин принимает решения исходя из национальных интересов и безопасности». Таким стал ответ МИД КНР на очередную просьбу Евросоюза «повлиять» на Россию, чтобы она свернула СВО. Это сильно отличается от прежней позиции Пекина. Что изменилось? И почему?

    • Зачем Зеленский приехал к Милею

      Либератианец и эксцентрик Хавьер Милей, который общается с богом через свою мертвую собаку, вступает в должность президента Аргентины. Поздравить его приехал коллега с Украины – Владимир Зеленский. Зачем его пригласили? Чего он хочет от Милея? Что теперь будет с Аргентиной и Украиной?

    • США обещают войну России с НАТО

      США скорректировали свою официальную позицию по Украине. Теперь в Вашингтоне считают, что поражение Киева приведет к войне России и НАТО, которая, скорее всего, станет также третьей мировой и первой ядерной войной. Как относиться к подобным угрозам?

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