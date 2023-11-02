Возможно, лучшим вариантом будет полный бойкот Игр без возможности поехать в нейтральном статусе. В таком случае моментально прекратятся заявления типа «поехал – предатель», «не поехал – загубил карьеру».14 комментариев
Эксперт объяснил провал контрнаступления ВСУ
Эксперт Онуфриенко: Контрнаступление Украины было иллюзией
На всех участках фронта российская армия освобождает больше территорий, чем якобы наступающая сторона. За все время контрнаступления Украины противнику не удалось добиться ни одного стратегического успеха, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва».
«И если быть до конца откровенным, то ВСУ пытаются атаковать малыми группами по 30-50 человек при поддержке одного-двух танков. Это не наступление, а попытки изобразить на поле боя хоть что-то. И все это длится ни один день, и даже ни один месяц. За это время противнику не удалось добиться ни одного стратегического успеха», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«О каком продвижении можно говорить, когда российская армия на всех участках фронта освобождает больше территорий, чем якобы наступающая сторона?», – риторически добавил эксперт.
«И сейчас командованию ВСУ, по сути, плевать на результат. Важно еще какое-то время поддерживать иллюзию будущей победы в ожидании новых поставок техники и боеприпасов. Хотя уже для всех очевидно, что о выходе к Азовскому морю и к Крыму речи быть не может, особенно на фоне того, что ВС России перехватили инициативу», – уверен Онуфриенко.
На этой неделе главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». В интервью британскому изданию The Economist генерал заявил, что в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».
Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.
После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».
Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.