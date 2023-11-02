Эксперт объяснил провал контрнаступления ВСУ

Эксперт Онуфриенко: Контрнаступление Украины было иллюзией

Tекст: Евгений Поздняков

«И если быть до конца откровенным, то ВСУ пытаются атаковать малыми группами по 30-50 человек при поддержке одного-двух танков. Это не наступление, а попытки изобразить на поле боя хоть что-то. И все это длится ни один день, и даже ни один месяц. За это время противнику не удалось добиться ни одного стратегического успеха», – считает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«О каком продвижении можно говорить, когда российская армия на всех участках фронта освобождает больше территорий, чем якобы наступающая сторона?», – риторически добавил эксперт.

«И сейчас командованию ВСУ, по сути, плевать на результат. Важно еще какое-то время поддерживать иллюзию будущей победы в ожидании новых поставок техники и боеприпасов. Хотя уже для всех очевидно, что о выходе к Азовскому морю и к Крыму речи быть не может, особенно на фоне того, что ВС России перехватили инициативу», – уверен Онуфриенко.

На этой неделе главком ВСУ Валерий Залужный признал невозможность реализации Украиной «глубокого и красивого прорыва». В интервью британскому изданию The Economist генерал заявил, что в настоящее время, как и в Первую мировую войну, был достигнут «уровень развития технологий», который ставит происходящий конфликт «в тупик».

Он отметил, что «по всем подсчетам» ВСУ должны были за четыре месяца «добраться до Крыма, повоевать в Крыму, вернуться из Крыма», однако хорошо обустроенные Россией минные поля не позволили им реализовать данный план. Залужный подчеркнул, что в первую очередь он пытался найти корень проблемы в командирах украинской армии.

После того как некоторых из них заменили, главком начал сомневаться в солдатах. Однако в итоге военный пришел к выводу, что вывести из тупика сложившуюся ситуацию способен лишь технологический скачок. Он отметил, что стороны конфликта видят «все, что делает противник».

Нереалистичными военные цели Украины счел и американский бизнесмен Илон Маск. Так он прокомментировал мнение предпринимателя Дэвида Сакса, согласно которому ВСУ не способны одержать победу, а Владимир Зеленский не признает поражения на поле боя.