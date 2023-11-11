До 1985 года МОК получал доход только от продажи атрибутики, марок и коллекционных олимпийских монет. Но тогда и общий бюджет организации исчислялся миллионами долларов, а не как сейчас – десятками миллиардов. И структура бюджета МОК радикально изменилась.8 комментариев
Блогеры отреагировали на оправдания Пугачевой
Блогеры и журналисты усомнились в искренности обращения певицы Аллы Пугачевой о любви к русскому народу, ради которого «выступала и тратила здоровье, и жертвовала личной жизнью».
«Очень смешной текст Пугачевой. Тут много есть любопытного и не очень. Если бы Пугачева была персонажем хоть сколько-нибудь интересным для тех, кому меньше 45, то мемы* про то, как она потеряла волосы в Чернобыле, широко разошлись бы на мемы. Хотя Байден вон и не такое рассказывает...», – написал в Telegram-канале Сергей Мардан.
Журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале отметила, что Пугачева написала смешной, но манипулятивный пост.
«Вот что конфликт на Ближнем Востоке делает. Уже и риторика смягчилась, уже и «рабы» – это не весь народ, а только некоторые. Уже и жалость к народу появилась. Правда, не очень ясно, как эта жалость к народу стыкуется с участием в фестивале, собирающем деньги на убийство этого народа», – написала Ахмедова.
«Тот народ, который барыня Пугачева старается пожалеть, неспособная когда-нибудь отнестись к нему на равных, не нуждается в ее жалости. Это она нуждается в жалости народа. Только он может ее пожалеть, вынуть из неподходящего климата, отряхнуть все ее парики и сказать – «Ладно. Живи в России. Не за Чернобыль. А просто так», – отметила журналист.
Политолог Алексей Пушков спросил своих читателей: « Как вы относитесь к заявлению Аллы Пугачевой? Доверяете сказанному или нет?»
Ранее певица Алла Пугачева в новом обращении заявила, что любит русский народ, и объяснила, кого назвала «рабами и холопами».
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