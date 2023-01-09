Детям с редкими заболеваниями устроили праздник в московской резиденции Деда Мороза

Подопечные фонда «Круг добра» дети с тяжелыми и редкими заболеваниями побывали в московской резиденции Деда Мороза, где отправились в новогодние путешествие-квест, получили подарки и загадали желание в кабинете Деда Мороза.

Под предводительством снеговичков дети помогали собрать «перепутанные» месяцы года, исследовали сказочные терема усадьбы, узнали, как Снегурочка выращивает снежинки, и почему у Деда Мороза пять посохов, повеселились с Бабой-Ягой и, конечно, загадали желание, говорится в сообщении на странице «ВКонтакте» фонда «Круг добра».

Кроме того, ребята получили подарки из рук Деда Мороза, отправили свои письма и поздравления, воспользовавшись волшебной почтой, а также совершили прогулку по сказочным тропкам.

«Празднуя двухлетие, aонд пригласил подопечных, которые смогли приехать на праздник, и в эти рождественские дни получить заряд бодрости и оптимизма в замечательной усадьбе Деда Мороза. Впервые мы проводим такую совместную акцию», – рассказала начальник отдела организационной и проектной деятельности Наталья Кулакова. Ребят и их родителей помогали приглашать профильные НКО и пациентские организации – партнёры «Круга добра»/



«Возможность встретиться с настоящим Дедом Морозом – это большое чудо. А Фонд «Круг добра» умеет дарить чудеса. Это не только обеспечение самыми недоступными лекарственными препаратами, но и вот такие приключения, которые позволяют детям верить в сказку, которые настраивают их не только на лечение, но и на умение радоваться обычным вещам в нашей жизни», – заявила директор АНО «Немаленькие люди» Юлия Нестерова.