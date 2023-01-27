В Кремле оценили последствия от антироссийских санкций Токио

Пеков: Санкции Японии ничего страшного для России не несут

Санкции Японии ничего страшного для России не несут, страна все больше адаптируется к ограничениям, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля напомнил, что Япония с самого начала заняла место в кругу недружественных нам стран и продолжает санкционную линию, передает РИА «Новости».

Песков отметил, что Россия все больше приспосабливается к жизни в условиях санкций. Включаются элементы компенсаторики или экономики и для социальных аспектов, поэтому новые санкции ничего страшного не несут.

При этом Токио столкнется с неизбежными последствиями введения санкций против России. Песков пояснил, что двусторонние отношения итак находятся в плачевном состоянии, Москва будет руководствоваться своими интересами при выработке ответных шагов. В частности, Россия ответит экономическими санкциями.

Напомним, Япония запретила экспорт в Россию вакцин, медицинских изделий, радиоактивных материалов и роботов. Также под японские санкции попали 49 российских организаций и 36 лиц.