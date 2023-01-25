США попытались уговорить Зеленского отвести украинские войска из Артемовска Открылся второй полуфинал конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» 25 января 2023, 14:06 В Ростове-на-Дону прошла церемония открытия второго полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика». Открывая церемонию, полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев пожелал участникам воспользоваться тем шансом, который предоставил им конкурс «Лидеры возрождения». «Проходите конкурсные испытания, побеждайте и вливайтесь в ряды команды управленцев, которые в следующие годы будут строить новую мирную жизнь в Донбассе. Вы будете не одни – вам будут помогать регионы Уральского федерального округа и всей большой России», – приводятся его слова на сайте конкурса. Временно исполняющий обязанности Главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в своем выступлении предложил почтить память павших защитников Донбасса минутой молчания. Врио Главы ДНР поблагодарил военнослужащих – участников СВО, которые присутствовали на полуфинале. «Хочу выразить благодарность всем участникам боевых действий, которые нашли возможность принять участие в конкурсе. Многие из бойцов с честью прошли дистанционные испытания. Считаю это отличным результатом нашей совместной работы», – отметил Пушилин. Губернатор Ростовской области Василий Голубев сказал, что для региона принимать у себя полуфиналы конкурсов «Лидеры возрождения», которые проводятся на новых российских территориях, – это большая ответственность. «Вся Россия поддерживает процессы возвращения на Родину освобожденных регионов. И жители Дона особенно неравнодушны к тому, что происходит у наших соседей. Вы знаете, какая большая работа проводится по отправке гуманитарной помощи, по приему переселенцев из Донбасса и новых российских регионов именно у нас, на территории Ростовской области. А теперь наш Донской край вносит свой вклад и в приход передовых кадровых практик в новые регионы», – подчеркнул Голубев. Третий полуфинала конкурса «Лидеры возрождения. Донецкая Народная Республика» будет рассчитан преимущественно на участников СВО и пройдет, когда позволит оперативная обстановка. Американский телеканал показал танки ВСУ в жилой застройке Артемовска Sky News: Вооруженные силы Украины прячут танки и бронетранспортеры в Артемовске в жилой застройке 23 января 2023, 00:34 Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают танки и бронетранспортеры в Артемовске (украинское название – Бахмут) в жилой застройке, сообщил корреспондент британского телеканала Sky News Алекс Росси. Американский телеканал показал кадры танков ВСУ в жилых дворах Артемовска, а репортер рассказал, что ряды советских танков и бронетранспортеров прячутся среди зданий. Корреспондент также отметил, что, по информации украинских военнослужащих, российские войска находятся на окраине Артемовска и в скором времени могут прорвать оборону города, передает ТАСС. Напомним, в конце прошлой недели французские СМИ сообщили, что Вашингтон посоветовал Киеву вывести украинские войска из Артемовска, чтобы подготовить наступление на юге. Днем ранее в Совете национальной безопасности при администрации США признали «прогресс» российских войск под Артемовском (Бахмутом) и в Соледаре. Российские военные освободили Двуречье и Краснопольевку возле Артемовска 23 января 2023, 12:13

Фото: Андрей Рубцов/ТАСС

Текст: Александра Юдина

Российские военные освободили населенные пункты Двуречье и Краснопольевка рядом с Артемовском, сообщили в штабе теробороны ДНР. В Telegram-канале ведомства уточняется, что помимо недавно освобожденного Двуречья, полный контроль со стороны российских военных получил населенный пункт Краснопольевка. Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, а также артиллерии Южного военного округа освободили Двуречье в ДНР. Новости СМИ2 США попытались уговорить Зеленского отвести украинские войска из Артемовска CNN узнал о спорах между властями США и Зеленским по вопросу о необходимости отступления украинских войск из Артемовска 25 января 2023, 02:11 Текст: Антон Антонов

На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским представители американской администрации уговаривали его отвести войска из Артемовска (Бахмута), сообщили украинские и американские чиновники. С Зеленским говорили первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер, первый замглавы Госдепа Уэнди Шерман и замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, передает ТАСС со ссылкой на CNN. Как сообщает CNN, Вашингтон захотел помочь украинской стороне отойти от «ожесточенного сражения на истощение» в Артемовске. По мнению США, Украина должна сосредоточиться на «маневренных боевых действиях с использованием быстрых, неожиданных бросков против российских сил», для чего Киеву и передают бронетехнику. Зеленский отказывается верить, что российские войска «обеспечили победу» в боях за Артемовск, и «не хочет отдавать» город, удержание которого, по его мнению, «повысит шансы Украины на возвращение всего Донбасса». Зеленский считает, что «победа здесь России откроет для нее путь к наступлению на стратегически важные города Славянск и Краматорск», сообщил канал, ссылаясь на источники, которые знакомы с планами президента Украины. Источник в военных кругах США также высказал CNN сомнения относительно отступления украинских сил, но «не из-за военного значения» Артемовска, а «из-за стратегического символизма». CNN полагает, что в боях за Артемовск Украина якобы может «измотать Россию». Однако канал вынужден признать, что «Украина тоже несет огромные потери в этой битве и расходует гигантские объемы боеприпасов ежедневно». «Такой образ ведения боевых действий поддерживать не получится, полагают в США. В абсолютных величинах у России больше артиллерии и живой силы», – говорится в сообщении. Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД ВСУ обстреляли Иловайск из РСЗО HIMARS Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Иловайск из РСЗО HIMARS 24 января 2023, 06:32

Фото: U.S. Marines/ZUMA/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Украинские вооруженные силы в ночь на вторник обстреляли Иловайск в Донецкой народной республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО), сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). По информации представительства, удар по городу был нанесен в 04.10 из американской РСЗО HIMARS. В 04.02 украинские силовики обстреляли Иловайск из РСЗО, тип которого не уточнялся, передает ТАСС. Как сообщила мэр города Харцызска, в подчинении которого находится Иловайск, Виктория Жукова, в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины, по предварительным данным, в Иловайске ранения получили два сотрудника железной дороги. В минувшее воскресенье ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS машиностроительный завод в городе Стаханове. Новости СМИ2 Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области Минобороны: Российские артиллеристы уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области огнем из самоходных гаубиц 2С3 «Акация» 23 января 2023, 06:58 Текст: Антон Никитин

Расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц 2С3 «Акация» артиллерийского подразделения Южного военного округа успешно отработали по боевым позициям украинских военных в зоне проведения спецоперации в Запорожской области, сообщило Минобороны. Подразделения Вооруженных сил России продолжают вести наступательные действия на запорожском направлении. Артиллеристы ЮВО, поддерживая действия мотострелковых и танковых подразделений, наносят интенсивные удары по укреплениям противника, скоплениям живой силы, колоннам техники украинских военных, доставляющим подкрепления, передает РИА «Новости». При выполнении огневых задач расчетом по данным разведки военные обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили. Корректировка огня велась расчетами беспилотных летательных аппаратов, которые ведут разведку позиций противника и корректируют точность огня боевых машин в круглосуточном режиме. Накануне в Минобороны сообщали, что ВС России в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции. Пушилин рассказал о попытке ВСУ уничтожить рудники в Соледаре Врио главы ДНР Пушилин: Вооруженные силы Украины при отходе из Соледара пытались уничтожить соляные рудники 23 января 2023, 00:56 Текст: Антон Никитин

Врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) при отходе из города Соледар пытались уничтожить соляные рудники. Пушилин сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины, отходя из Соледара, подрывали коммуникации в шахтах с целью уничтожить соляные рудники. Вместе с этим врио главы ДНР выразил уверенность, что все удастся восстановить и вокруг предприятия по добыче соли обязательно вырастут новые жилые кварталы. Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска вечером 12 января завершили освобождение города Соледара от подразделений ВСУ. По его словам, полный контроль над городом позволит отрезать пути снабжения украинских войск в Артемовске, расположенном юго-западнее, после чего заблокировать и взять в котел остающиеся там подразделения ВСУ. В прошлый четверг врио главы ДНР Денис Пушилин временно включил освобожденный город Соледар в зону влияния и ответственности администрации города Шахтерска. Неделей ранее завершилось освобождение Соледара от украинских войск и иностранных наемников. Новости СМИ2 Началось строительство нового водовода из Ростовской области в Донбасс Минобороны РФ: Начато возведение крупного водовода из Ростовской области в Донбасс 23 января 2023, 05:34 Текст: Антон Никитин

Специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству крупного водовода, который соединит Ростовскую область и Донбасс, сообщили в ведомстве. В министерстве сообщили, что специалисты военно-строительного комплекса Минобороны России приступили к строительству крупного водовода для обеспечения жителей Донбасса чистой питьевой водой. В ведомстве уточнили, что новое гидротехническое сооружение пройдет по территории Ростовской области и Донецкой Народной Республики до канала Северский Донец – Донбасс, мощность водовода составит до 300 тыс. кубических метров воды в сутки, передает ТАСС. Это уже восьмой водовод, возводимый силами Минобороны России для обеспечения водой жителей освобожденных территорий. Ранее военные строители возвели и запустили Черновский водовод под Дебальцево, водоводы в Волновахе, Ровеньках, Докучаевске, линию из Ханженковского водохранилища в канал Северский Донец – Донбасс и другие. Как уточнили в Минобороны, замглавы ведомства Тимур Иванов в составе рабочей группы совместно с заместителем руководителя Федерального казначейства РФ Эли Исаевым на вертолете совершили облет районов строительства объектов водовода на территории ДНР. Проектом предусмотрена прокладка двух нитей магистрального трубопровода по 200 км каждая, сооружение насосных станций, электроподстанций и накопителей воды на 10 тыс. кубических метров. На объектах водовода уже задействовано 1600 военных строителей и около 800 единиц техники. Национальный центр управления обороной РФ осуществляет непрерывный круглосуточный мониторинг хода строительства и контроль поставляемых на площадки стройматериалов. В Минобороны добавили, что сейчас проводятся археологические раскопки и геологические работы, устройство траншей, укладка дорожных плит, доставка и отгрузка магистральных труб, срезка растительного слоя и устройство котлованов под резервуары. Напомним, в конце июля минувшего года коммунальные службы возобновили подачу воды по центральным водоводам во всех четырех районах Мариуполя. Пушилин назначил нового главу Мариуполя Врио главы ДНР Пушилин назначил нового главу администрации Мариуполя 24 января 2023, 10:49

Фото: кадр из видео

Текст: Александра Юдина

Врио главы ДНР Денис Пушилин уволил с должности главы Мариупольской администрации Константина Иващенко и назначил на это место экс-главу администрации Новоазовского района республики Олега Моргуна. В указе Пушилина отмечено, что Олег Моргун уже назначен. Его должность в свою очередь занял Василий Овчаров. Ранее Пушилин рассказал о зачистке Краснопольевки. Новости СМИ2 В рабочей группе по вопросам СВО пообещали решить вопрос о демобилизации студентов из новых регионов 22 января 2023, 17:52 Рабочая группа по вопросам СВО проработает механизм получения студентами из новых регионов документов о демобилизации, сейчас не все студенты могут получить соответствующие справки по ряду причин – в том числе, когда воинская часть переехала на линию фронта и добраться до нее невозможно. Нужно сделать все, чтобы студенты вовремя получили подтверждение о том, что они являются участниками боевых действий, подчеркнул на встрече со студентами в Луганске замруководителя рабочей группы по вопросам СВО, зампред Госдумы Шолбан Кара-оол, говорится на сайте партии «Единая Россия». «Чтобы не забюрократизировать процесс получения положенных льгот, прописанных в законе. Обращения по этому поводу проработаем индивидуально», – отметил он. Напомним, по распоряжению президента была создана парламентская координационная группа по вопросам СВО, которую возглавил первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. В ее состав вошли представители обеих палат федерального парламента и всех парламентских партий, Министерства обороны, лидеры общественных организаций, ведущие военные корреспонденты. Рабочая группа будет осуществлять постоянный мониторинг обеспечения мобилизованных граждан, получения ими и членами их семей положенных выплат, мер поддержки, а также ряда других вопросов, связанных с СВО. Также в задачи группы входит участие в информационной и разъяснительной работе по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, анализ состояния работы по патриотическому воспитанию молодежи и подготовка предложений по вопросам производства продукции, необходимой для удовлетворения потребностей всех видов войск и воинских формирований. В ДНР оценили назначение нового главы Мариуполя Донецкий депутат Бердичевский: Моргун на прошлых постах зарекомендовал себя как хороший управленец 24 января 2023, 12:30

Фото: кадр из видео

Текст: Алёна Задорожная

Перед Олегом Моргуном стоит ряд непростых задач, которые предстоит решать в Мариуполе. И важно то, что местные люди его знают и уважают, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский, комментируя назначение Моргуна главой Мариуполя. «Я лично знаю Олега Моргуна с 2014 года. При Украине он был начальником милиции Мариуполя и очень хорошо себя зарекомендовал на этом посту, несмотря на политику Киева. Никаких претензий у населения к его работе не было», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Моргун очень быстро перешел на нашу сторону. Он опытный администратор. Его и сейчас помнят в Мариуполе. Кроме того, в Новоазовском районе и Ясиноватой, где он также был главой, о нем отзываются как о серьезном и качественном руководителе, который, несмотря на постоянные обстрелы, активно развивал муниципалитеты», – отметил собеседник. «В Мариуполе разрушено почти 70% зданий и сооружений. И там идут активные работы по восстановлению города. Полагаю, что Моргуна отправили в населенный пункт именно для того, чтобы он обеспечил качественную работу по этому направлению», – заключил Бердичевский. Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин уволил с должности главы Мариупольской администрации Константина Иващенко и назначил на это место экс-главу администрации Новоазовского района республики Олега Моргуна. Новым главой Новоазовского района ДНР станет Василий Овчаров. Моргун родился в Винницкой области, пишет ТАСС. До событий 2014 года жил в Мариуполе, некоторое время руководил городским управлением милиции. Затем принимал участие в формировании местных органов власти ДНР. В частности, был главой Ясиноватой. С 2015 года бессменно возглавлял Новоазовский район республики. Во время боев за освобождение Мариуполя от украинских войск весной прошлого года занимался организацией пунктов временного размещения для жителей города. На Украине заочно осужден на 11 лет за участие в создании ДНР. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Новости СМИ2 Ребенок погиб в результате обстрела Кременной со стороны ВСУ Вследствие обстрела Кременной в ЛНР погиб ребенок, четверо взрослых ранены 23 января 2023, 08:16 Текст: Александра Юдина

Вследствие обстрела со стороны ВСУ Кременной в ЛНР погиб годовалый ребенок, четверо взрослых ранены, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, стало известно об обстреле украинскими военными населенного пункта Кременная 21 января. Двое мужчин и две женщины получили ранения, не выжила девочка 2021 года рождения, передает РИА «Новости». Накануне ВСУ обстреляли кладбище в Запорожской области, обошлось без жертв. Отмечается, что рядом с погостом нет военных объектов или воинских подразделений. Пушилин заявил о разрушении Соледара украинским войсками Пушилин: В Соледаре практически не осталось целых зданий 23 января 2023, 13:10 Текст: Елизавета Шишкова

ВСУ практически полностью разрушили Соледар, в городе почти не осталось целых зданий, заявил врио главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «России 24». Он добавил, что украинские войска наносили городу максимальный ущерб, передает ТАСС. При этом российские подразделения продвигаются вперед практически на всех участках линии фронта в ДНР. Ранее Пушилин сообщил, что ВСУ при отходе из города Соледара пытались уничтожить соляные рудники. Новости СМИ2 Жительницы ЛНР начали получать сертификаты на материнский капитал 23 января 2023, 14:14 В Луганске прошло вручение первого оформленного в ЛНР сертификата на материнский капитал, оформление проводилось через работающую в городе клиентскую службу отделения Фонда пенсионного и социального страхования по республике. «Первые выплаты, которые у нас пошли, это единое пособие, так и получение сертификата материнского капитала... В Луганске это первый сертификат, на территории самой республики, именно получение материнского капитала», – цитирует управляющего отделением Фонда в республике Татьяну Васильеву «Луганский информационный центр». Получательницей первого оформленного в ЛНР сертификата на маткапитал стала луганчанка Наталья Валериевна, воспитывающая двоих детей. «Процедура заняла очень мало времени. Я подала документы, через буквально два дня мне пришло подтверждение, что мои документы находятся в обработке, и буквально на пятый день пришло нам (уведомление) о том, что одобрена эта услуга. И вот я уже получила свой сертификат. Это очень важная поддержка для семей», – сказала женщина. Васильева подчеркнула, что оформление сертификатов на маткапитал осуществляется на всей территории ЛНР. Обязательным условием для получения такой выплаты является наличие у семьи российского гражданства. Процедура получения сертификата занимает пять дней, если заявитель подал полный пакет документов, указала она. «Только с января 2023 года обратились более 200 семей за получением материнского капитала», – добавила Васильева. Получение выплаты уже одобрено более 40 заявителям. Путин потребовал ускорить работу по повышению уровня жизни в новых регионах 24 января 2023, 16:30 Текст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства потребовал от премьер-министра Михаила Мишустина ускорить принятие решений для повышения уровня жизни в новых регионах. Путин напомнил Мишустину, что по работе на новых территориях был предусмотрен целый набор мероприятий, в том числе и в социальной сфере, в сфере повышения уровня жизни людей, уровня доходов. «Я бы попросил ускорить принятие соответствующих технических решений для того, чтобы эта работа началась как можно быстрее», – цитирует ТАСС Путина. Президент напомнил, что январь уже подходит к концу, и подчеркнул, что деньги на эти цели предусмотрены. Он пообещал Мишустину отдельный разговор на эту тему. «Есть, принято», – ответил премьер. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что соцподдержка жителей новых российских регионов стала приоритетным направлением. Новости СМИ2 Власти ДНР пообещали открыть два новых КПП на границе с Ростовской областью 24 января 2023, 12:19 Текст: Елизавета Шишкова

На границе ДНР и Ростовской области откроются два новых контрольно-пропускных пункта, один из существующих КПП будет расширен, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в программе «Соловьев Live». КПП «Успенка» будет расширена почти в два раза за счет старого терминала. На пешеходном переходе будет поставлен терминал для сканера, чтобы люди могли проходить быстро и не под открытым небом, передает «Донецкое агентство новостей». Два новых пропускных пункта планируется открыть между Новоазовском и «Успенкой». По словам Пушилина, такие шаги позволят значительно разгрузить имеющиеся КПП. На данный момент проблема с загрузкой КПП возникла из-за большого количества грузов со стройматериалами, которые направляются в ДНР. Кроме того, открытие новых пропускных пунктов позволит повлиять на стоимость продовольствия в ДНР, так как из-за долгих очередей, в которых стоят фуры, поднимаются цены и на товары. Сейчас, пояснил Пушилин, цена на перевозку в республику в 2–2,5 раза выше, чем в любой другой соседний регион. Власти ДНР также рассматривают возможность выделения отдельных линий для провоза продуктов питания на КПП. Напомним, 5 октября был прекращен таможенный контроль на границе Донецкой народной республики и России, остался лишь паспортный контроль.