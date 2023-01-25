Главу Музея истории Екатеринбурга Пушкарева оштрафовали за дискредитацию ВС России

Руководителю Музея истории Екатеринбурга Игорю Пушкареву назначили штраф в Ленинском райсуде города по административному делу о дискредитации ВС России.

Ему назначили штраф в размере 30 тыс. рублей, передает ТАСС.

После заседания директор музея заявил, что не согласен с таким решением, и намерен его оспорить. Также Пушкарев не знает, как повлияет судебное решение на его профессиональную деятельность.

Адвокат руководителя учреждения указал на нарушения при составлении протокола, по его словам, были нарушены установленные законом сроки. Также защита выразила сомнение в подлинности публикации, которую привела полиция.

До этого рассмотрение дела откладывалось дважды из-за неявки сотрудника МВД, составлявшего протокол. Позже МВД в письменном виде оповестили суд, что составивший протокол уже больше не работает в ведомстве.

Согласно версии полиции, Пушкарев опубликовал пост, дискредитирующий ВС России. Директор музея не признал вину, он указал, что не помнит, совершал ли такое нарушение.

В декабре 2022 года пресс-служба бизнесмена Евгения Пригожина разместила открытое письмо предпринимателя екатеринбургскому мэру Алексею Орлову. В нем Пригожин апеллировал к материалам, которые Пушкарев публиковал в период работы журналистом, и к публикациям в соцсетях против СВО.