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Бойцы «Эспаньолы» под Угледаром закрыли небо украинским дронам
Участвующие в СВО футбольные фанаты внедрили РЭБ-системы, «роняющие» дроны
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Состоящее из футбольных фанатов подразделение «Эспаньола», участвующее в спецоперации, при помощи своих наработок в РЭБ и ПВО «закрыло» некоторые участки неба на Угледарском направлении, где противник регулярно сбрасывал гранаты с беспилотников.
Как рассказал РИА «Новости» командир подразделения с позывным «Испанец», подразделение имеет аэроскопы, систему РЭБ и «много всяких новинок», которых нет у ВСУ. По его словам, футбольные фанаты со всей России помогли изобрести и доработать приборы, помогающие выявлять сигнал, глушить его и сбивать БПЛА противника. По словам «Испанца», современные технологии в зоне спецоперации помогают сохранять жизни бойцов.
Напомним, в ноябре болельщики московского ЦСКА на матче чемпионата России по футболу против «Нижнего Новгорода» вывесили на трибуне баннер с фотографией бывшего бойца фанатского подразделения «Эспаньола» в составе бригады «Восток» (ДНР) и погибшего при исполнении воинского долга на Украине фаната Максима Шманина.
Арестович заявил об упущенном шансе Украины победить Россию
Арестович заявил, что на Украине упустили шанс победить Россию
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Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни», заявил бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.
Арестович в своем YouTube-канале рассказал, что у киевской власти начался внутренний «процесс грызни», о чем свидетельствует гибель главы украинского МВД Дениса Монастырского. Кроме того, он признал, что Киев упустил шанс добиться военного поражения РФ и превратился в сторону, которую используют другие игроки, передает Ura.ru.
«Если все думают, что мы гарантированно выиграем войну, то очень не похоже, с 14 числа уже перестало быть на это похоже, очень сильно. Как вы думаете, оценку от Дуды, президента Польши, и не только он сказал про решающие месяцы, то вообще не известно, выживет ли Украина. Просто так было сказано или он на основе какой-то информации говорил об этом?», – цитирует РИА «Новости» Арестовича.
Он подчеркнул, что, как бывший сотрудник офиса Зеленского, который имел доступ к информации, может утверждать, что Украина «находится в истории, неподконтрольной Киеву».
Также Арестович считает, что Украина могла иметь превосходство, пока не начались внутренние разборки.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Украине предрекли новую борьбу кланов из-за гибели главы МВД.
Боец российского штурмового отряда объяснил различия между наемниками и ВСУ
Боец российского штурмового отряда объяснил различия в тактике ВСУ и наемников в Артемовске
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Воюющие на стороне Киева наемники, в отличие от ВСУ, не находятся постоянно на передовых позициях, но ведут себя более «дерзко», сообщил один из командиров ЧВК «Вагнер» в Артемовске.
По словам военного, когда неудобно воевать, когда грязь по колено, там ВСУ, а когда все замерзло, «приходят крутые ребята» – получают по щам и убегают, передает РИА «Новости».
Он также отметил, что наемники ведут себя более дерзко на передовых позициях, чем ВСУ. Боец отметил, что России противостоят подразделения наемников из США, Британии, Италии, Грузии, Канады и других стран, а также различные подразделения Киева.
Также командир штурмового отряда рассказал, что среди прочих, есть трофейные шевроны мусульман, скорее всего «турецких солдат».
«Военная разведка Украины, пограничная служба Украины, 57-я бригада, спецподразделение «Хорт» десантники и многие другие. Все снято с поверженного противника», – перечислил боец, демонстрируя коллекцию шевронов противника.
Он уточнил, что в виде трофеев бойцы нередко забирают с поля боя вооружение. Это UAR-10 (полуавтоматическая снайперская винтовка UAR-10) украинского производства, натовский калибр 7,62 на 51 миллиметр или 308, иностранные пулеметы Browning, которые теперь используются российской стороной.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
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В Британии рассказали о «величайшей глупости» НАТО
Daily Mail назвала решение Запада передать Украине танки «актом величайшей глупости»
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Решение передать Украине танки западного образца стало «актом величайшей глупости», возникает угроза того, что большая часть Европы может превратиться в радиоактивное кладбище, заявил обозреватель Питер Хитченс.
Хитченс сказал, что поставки танков на Украину только затянут конфликт, он раскритиковал британских депутатов за то, что они «не выступили против этого шага», передает РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
По мнению Хитченса, «разумными и порядочными» действиями во внешней политике стала бы помощь России и Украине в поиске «прочного компромисса». «Вместо этого мы посылаем танки. Это как если бы пожарные начали устраивать пожары», – заявил он, отметив, что поддержка политики США в ситуации вокруг Украины не отвечает интересам Лондона.
Напомним, Великобритания собирается передать Киеву 14 танков Challenger 2. Кроме того, Лондон поставит Украине тяжелую артиллерию и более 200 единиц другой бронетехники.
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Американский полковник рассказал о попытке США обманом победить Россию
Американский полковник Макрегор заявил, что США недооценили Россию передать оружие Украине
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США хотели обманом победить Владимира Путина на Украине при помощи вооружения НАТО, но недооценили мощь российской армии, заявил экс-советник главы Пентагона полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор.
Полковник американской армии на YouTube-канале Judging Freedom предположил, что Вашингтон решил вмешаться в украинский кризис, потому что ему понравилась идея о слабых и некомпетентных русских, передает РИА «Новости».
По словам военного, предположения Белого дома о плачевном положении ВС России оказались далеки от действительности, и провернуть свой трюк США не удалось. Как отметил Макгрегор, ВСУ исчерпали свои возможности, в то время как Россия достигла своего пика. Полковник считает, что Украина на грани уничтожения, и поставки западного оружия не изменят исход конфликта.
Сейчас Украина находится на грани полного уничтожения, а поставки западных вооружений едва ли смогут изменить исход конфликта, подытожил он.
Ранее президент США Джо Байден обещал Украине «всю помощь, в которой она нуждается».
ВС России начали наступление по двум направлениям в Запорожской области
Рогов: Фронт подвижен в направлении Орехова и Гуляйполя
Основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, фронт подвижен в направлении Орехова и Гуляйполя, на которых идут активные боестолкновения, а инициатива находится в руках ВС России, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о тактических успехах ВС России на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем в Запорожской области.
В частности, Минобороны России сообщило об освобождении войсками ВВО поселка Лобковое к северу от города Токмак (занятого российскими военными еще в марте прошлого года). Кроме того, Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» проинформировал о локальном успехе ВС России в пригороде города Орехова.
Минобороны рассказало об «огненной карусели» в зоне СВО
В Минобороны России рассказали, что боевая работа артиллерии в зоне СВО ведется каждый день практически без перерыва, а реактивные системы залпового огня «Град» уничтожают противника круглосуточно.
В видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится о том, что реактивные системы сменяют друг друга и не дают противнику «опомниться в огненной карусели».
Отмечается, что мобилизованные артиллеристы уже отлично освоили технику и всегда бьют точно в цель.
«Цели отработали, быстренько навелись, отстрелялись и уехали. Это как футбольное поле, все уничтожается, и там никто не может спрятаться. Отрабатывали по танкам, по пехоте и складам. Все, что есть у противника – все наше» – поделился командир БМ-21 «Град» с позывным «Золотой».
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины.
Солдаты ВСУ пожаловались на скучающих по России жителей Купянска
Economist: Жители Купянска настроены пророссийски и не помогают ВСУ
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Украинские войска сталкиваются с сопротивлением со стороны пророссийски настроенного населения Купянска и его окрестностей, жители скучают по России и размещают фото украинской техники в российских соцсетях, рассказали солдаты ВСУ в интервью Economist.
Исполняющий обязанности мэра города Андрей Беседин заявил, что даже спустя несколько месяцев после того, как Украина оккупировала Купянск, большинство жителей региона настроены пророссийски, передает РИА «Новости».
Солдаты ВСУ пожаловались иностранному корреспонденту, что жители Купянска фотографируют их военную технику, и отправляют снимки в российские соцсети, а также не принимают помощь от Украины. Украинский волонтер заявил изданию, что жители Купянска скучают по россиянам. Солдатам ВСУ, между тем, запретили принимать еду от местных жителей, из опасения, что их отравят.
Напомним, российская армия ведет бои на Купянском направлении. Ранее Министерство обороны сообщило о нанесении огневого поражения подразделениям 103-й бригады терробороны возле Берестовое в Харьковской области.
ВСУ выбили из села Каменское Запорожской области
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области
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Украинские войска выбили из села Каменское Запорожской области, сейчас это серая зона, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов сообщил, что боевиков Зеленского выбили из села Каменское на северные окраины населенного пункта. Он уточнил, что село находится на берегу реки Янчекрак в месте впадения ее в Каховское водохранилище Днепра, передает РИА «Новости».
Председатель движения «Мы вместе с Россией» подчеркнул, что Каменское – это важный населенный пункт, взятие которого под контроль позволит продвинуться в направлении поселка городского типа Степногорск, а затем и к Запорожью. Рогов также сообщил, что, по имеющимся у него данным, на Запорожской линии фронта продолжаются боестолкновения, работает артиллерия.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
В МИД резко ответили на заявление Борреля с критикой в адрес Лаврова
В МИД России называли лицемерной критику Борреля в адрес Лаврова за сравнение шагов Запада с действиями Гитлера
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Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС и поддержке киевских неонацистов, заявили в МИД.
Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на цветуший сад с миллиардом граждан ЕС и США и наступающие на него «джунгли», а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима, говорится в заявлении на сайте МИД России.
В МИД указали, что ЕС обучает боевиков ВСУ, готовится поставить еще больше вооружений и военной техники, которые будут и дальше использоваться для уничтожения гражданских лиц. При этом в Евросоюзе заявляют об отсутствии параллелей с Гитлером, однако сами закрывают глаза на свастики на шевронах ВСУ, нацистские флаги и символику, с которой более чем 80 лет назад европейцы варварски вторглись в СССР.
Также в министерстве напомнили, что «пока нацисты в одной газовой камере травили славян, евреев, цыган и другие нации, наши отцы, деды и прадеды боролись с вермахтом и освобождали узников концентрационных лагерей».
Любой попытке реабилитации нацизма, расистским практикам надо решительно противостоять. Это то, что должно объединять народы, а не разъединять их, считают в МИД.
В Москве видят, добавили в МИД, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы.
«Никогда не поздно признать свои ошибки и сделать правильный нравственный выбор, поэтому призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов», – отметили в ведомстве.
Ранее Боррель раскритиковал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке «окончательного решения «русского вопроса»: он заявил, что не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине «для защиты ее территории».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров назвал целью антироссийской политики коллективного Запада «окончательное решение «русского вопроса», проведя параллель с идей Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос».
Извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата якобы «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду.
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ВС России заняли новые рубежи на Запорожском направлении
Конашенков: Подразделения ВВО заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
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Подразделения Восточного военного округа (ВВО) за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на Запорожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в ходе наступления на Запорожском направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, БМП, два броневика, пикап и две гаубицы, передает ТАСС.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Накануне Рогов заявил, что за день российские войска в Запорожской области продвинулись примерно на 7 км, как минимум семь населенных пунктов находятся «в процессе окончательного освобождения» от украинских сил. По его словам, сейчас потери ВСУ на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.
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Владимир Рогов: Армия России открывает ворота в Запорожье
Владимир Рогов: Каменское и Орехов – это ворота в город Запорожье
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Освобождение западной части Запорожской области открывает для нас возможность продвижения на север в сторону Степногорска и самого Запорожья, сказал газете ВЗГЛЯД глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее стало известно, что украинские военные выбиты из села Каменское на берегу Днепра и Каховского водохранилища.
«Наши ребята сначала перешли реку Янчекрак, которая впадает в Днепр, закрепились на правом берегу, а затем полностью выбили противника из села Каменское. Насколько мне известно, ВСУ отошли от населенного пункта почти на один километр в сторону Степногорска», – рассказал глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Каменское – крайнее село, примыкающее к Днепру, и оно важно для нас. Дело в том, что окраины населенного пункта использовались ВСУ для постоянных обстрелов освобожденной территории Запорожской области, в частности Васильевки и Мелитополя. Теперь то расстояние, на которое отодвинут противник, снизит вероятность атак», – подчеркнул собеседник.
«Кроме того, это позволит нам увеличить контроль над трассой Москва – Симферополь и взять в оперативное окружение Орехов, который имеет стратегическое значение. Именно Орехов и Каменское – своего рода ворота в город Запорожье», – отметил он.
«Также взятие под контроль трассы Запорожье – Донецк, которая находится севернее, и трассы Запорожье – Мариуполь сыграет большую роль с точки зрения нарушения снабжения группировки ВСУ на Запорожском направлении и в городах ДНР», – продолжил Рогов.
«Освобождение западной части Запорожской области откроет нам дорогу в ближайший пригород Запорожья через Степногорск. Однако говорить о скором успехе там пока рано, поскольку восточный фланг еще не зачищен. В ДНР также ряд населенных пунктов все еще находятся под контролем Зеленского», – добавил эксперт.
«В целом на Запорожском направлении мы видим постепенное продвижение наших сил, хотя и не слишком быстро. С другой стороны, если сравнивать это с почти десятью месяцами затишья в нашем районе, то изменения очевидны. Плюс почти ежедневное количество потерь противника здесь исчисляется трехзначными числами, а это довольно много», – заключил Рогов.
Ранее стало известно, что российским войскам удалось полностью выбить ВСУ из села Каменское в Запорожской области. В Минобороны также сообщили, что российские артиллеристы по данным разведки обнаружили позицию, на которой находился опорный пункт противника. Точным огнем из 152-миллиметровых самоходных артиллерийских установок цель уничтожили.
Накануне официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения Восточного военного округа (ВВО) в ходе наступления на Запорожском направлении заняли более выгодные рубежи и позиции.
О тактических успехах ВС России на Запорожском направлении сообщалось и в конце прошлой недели. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о перспективах взятия города Запорожья.
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Зеленская оправдала внешний вид мужа
Жена Зеленского заявила, что ее муж носит оливковую футболку вынужденно
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Муж носит зеленую футболку вынужденно, последний раз он надевал костюм и галстук 24 февраля, заявила Елена Зеленская в интервью швейцарской газете Neue Zurcher Zeitung.
Зеленская ответила на вопрос о футболке Владимира Зеленского, как о продуманном образе. Она заявила, что ношение такой одежды было необходимостью первые несколько дней после 24 февраля, в тот день Зеленская видела мужа последний раз в костюме и при галстуке, передает Ura.ru.
Вместе тем, она согласилась, что оливково-зеленая футболка президента Украины только выглядит в военном стиле. Зеленская пояснила, «ее муж не носит военную форму, потому что он не военный человек».
Ранее читатели страницы американского телеканала CNN в соцсети Twitter раскритиковали внешний вид президента Украины Владимира Зеленского на встрече с главой Белого дома Джо Байденом в резиденции лидера Соединенных Штатов в Вашингтоне. На встречу в Белом доме украинский лидер прибыл в кофте цвета хаки, отказавшись от официального костюма.
ВСУ начали переброску западной техники под Сватово
Марочко: ВСУ перебрасывают под Сватово бронетехнику западных стран
Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают натовскую бронетехнику под Сватово, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По словам Марочко, жители Харькова сообщили о переброске западной техники ВСУ на двух железнодорожных эшелонах в Купянск, где они разгружаются и направляются по направлению к Сватово, передает ТАСС.
Ранее российские спецслужбы задержали жительницу Сватово по подозрению в передаче украинской стороне данных о передвижении военных и техники России.
Ургант прокомментировал «перезапуск» авторской программы
Телеведущий Иван Ургант назвал фейком информацию о перезапуске программы «Вечерний Ургант»
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Фотографии, появившиеся в фан-группах Филиппа Киркорова и блогера Вали Карнавал, не имеют отношения к перезапуску «Вечернего Урганта», это кадры неизвестных съемок, сообщил телеведущий Иван Ургант.
Ургант заявил, что кадры, которые появились в некоторых телеграм-каналах, не имеют отношения к съемкам «Вечернего Урганта». По его словам, это съемки неизвестного происхождения.
«Человек, немного похожий на меня, говорит с человеком, совершенно непохожим на Киркорова», – цитирует РБК Life телеведущего.
Ургант также подтвердил, что после завершения перерыва с радостью будет ждать и Киркорова, и Карнавал в студии передачи.
Между тем, фотографии, о которых идет речь, были сделаны в Дубае, где, как сообщают Telegram-каналы, декорации известного телешоу возвели в честь вечеринки по случаю дня рождения миллионера из Санкт-Петербурга и большого поклонника «Вечернего Урганта» Михаила Баракина, куда и пригласили Ивана Урганта, Филиппа Киркорова и других звезд.
Напомним, шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля.
В мае Ургант резко ответил театральному режиссеру Эдуарду Боякову, пообещавшему при встрече «плюнуть в лицо» телеведущему за то, что тот якобы покинул Россию в период спецоперации.
Пригожин призвал сурово наказывать за «гламуризацию российской армии»
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Владелец компании «Конкорд» и основатель российского штурмового формирования «Вагнер» Евгений Пригожин поддержал критическое высказывание главы Чечни Рамзана Кадырова об инициативе запретить ношение бород в армии.
В Telegram-канале пресс-службы приводятся слова Пригожина о том, что в данный момент не имеют смысла подобные инициативы, так как «бабы-военкоры лезут в самое пекло и проходят путь 300» (получают ранения – прим. ВЗГЛЯД), «бойцы с перебитыми позвоночниками передают свой опыт в тренировочных лагерях».
«Кучка клоунов стремится научить изнуренных тяжелым военным трудом бойцов, сколько раз им бриться и какими духами встречать вышестоящее начальство», – раскритиковал Пригожин.
По мнению основателя российского штурмового формирования, нужно на законодательном уровне ввести суровое наказание за «гламуризацию российской армии» в виде тюремного срока до 50 лет.
Также Пригожин выразил солидарность с критическим высказыванием Кадырова о подобной инициативе и попросил его «отрастить бороду в два раза больше», за себя и за него.
Ранее депутат Госдумы Виктор Соболев заявил, что запрет на ношение бороды – элементарное требование армейской дисциплины. Он уточнил, что требования к солдату, в том числе к внешнему виду, прописаны в уставе военной службы.
Кадыров в Telegram-канале назвал вероятный запрет «явной провокацией, которая призвана погасить боевой дух у бойцов».