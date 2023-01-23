В Госдуме призвали пересмотреть перечень жизненно важных лекарств

Необходимо вернуться к позиции комиссии Минздрава по вопросу расширения перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а также списка лекарств по программе высокозатратных нозологий, заявил вице-спикер Госдумы, курирующий комитет Государственной думы по охране здоровья, Владислав Даванков на круглом столе думского комитета по охране здоровья.

«В 2022 году Минздрав рекомендовал включить в перечень жизненно необходимых на 2023 год 22 препарата, а в перечень высокозатратных нозологий – четыре препарата. Это лекарства для больных онкологией, гепатитом С, гемофилией, бронхиальной астмой и другими тяжелыми заболеваниями. На эти препараты предложили самые минимальные цены. Почему-то в итоге правительство включило в перечень жизненно необходимых препаратов только пять из 22, а в перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий вообще ни одного. Решение приняли без обсуждения с отраслью и пациентами. А ведь у многих людей с тяжелыми заболеваниями уже выстроен курс лечения этими препаратами», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Даванков отметил, что получает множество обращений по этой теме и попросил Министерство здравоохранения уточнить причины такого решения.

«Мы не можем закрывать глаза на эту проблему. Нужно взвесить все риски как для пациентов, так и для экономики из-за возможного роста цен на лекарства, и сделать вывод о необходимых корректировках постановления», – отметил политик.

Даванков поднял и ряд других проблем с обеспечением людей лекарствами. Среди них – доставка лекарств на новые территории: зачастую транспортные компании могут доставлять лекарства из-за отсутствия страховок. Участники отрасли жалуются, что из-за постоянных проверок сложно обеспечивать регулярные поставки. Другой важный вопрос – дефицит лекарств: люди жалуются на отсутствие в аптеках не только сложных дорогостоящих препаратов, но и простых антибиотиков.